Катівня "Ізоляція" в окупованому Донецьку досі функціонує, - Нацполіція

У тимчасово окупованому Донецьку продовжує функціонувати російська катівня "Ізоляція".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів Начальник відділу управління документування воєнних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Карамишев.

Що відомо?

Документувати злочини, скоєні загарбниками в катівні "Ізоляція", він почав у 2020 році.

"Не забуду реакцію потерпілих, коли ми встановили злочинців, показали їм фото. Наскільки вони зраділи. Вони не сподівались, що ця мразота понесе покарання. Бо ті, хто над ними знущався в "Ізоляції", були у балаклавах, ховали обличчя, зовсім іншими даними себе називали. І не здогадувалися, що їх задокументують", - каже слідчий.

За словами Карамишева, загалом вдалося ідентифікувати та задокументувати понад 40 злочинців, причетних до незаконних затримань і катувань наших громадян.

Він додав, що, на жаль, "Ізоляція" досі існує.

"Прийомка"

За словами слідчого, спочатку стоїть задача "зламати людину, як особистість, показати, що з нею можуть зробити все, що завгодно".

"Тому перший етап – так звана "прийомка". Тобто, новоприбулим треба пройти через "живий коридор". Це коли з двох боків стоять співробітники колоній та завдають полоненим чисельних ударів гумовими палицями, металевими прутами, водопровідними трубами ПВХ, прикладами автоматів, металевими ціпками, електрошокерами, дерев’яними киянками, ногами та руками по різних частинах тіла, стравлюють собак. Були випадки, що собаки кусали полонених.

При цьому людям кажуть: "Ваша ціль – не впасти". Якщо впадеш – заб’ють. Згадуючи це, люди, які повернулися за обміном в Україну, розповідають: "Наша мета була – не впасти". Але витримували не всі, були люди, які загинули на етапі "прийомки", - каже Карамишев.

Були випадки, наприклад, в "Ізоляції", коли люди просили їх вбити, бо не витримували знущань, додав слідчий.

Катування

Полонених окупанти примушували співати гімн Росії.

"Якщо після цього в камеру хтось заходить, вони мають стати в так звану "позу зірочки" – широко розкинувши ноги, руки розкинути догори, викрутивши долоні, обличчям вниз. І так стояти, поки їм ставлять якісь питання.

Присісти можна лише, коли їси. І то не в усіх колоніях – в деяких постійно примушували стояти. Один чоловік розповідав, що стояв щодня з шостої години ранку до десятої години вечора. Можна було присісти на вечерю, а потім вже був відбій", - зазначив він.

Також катували людей відсутністю сну, на яких давали лише годину.

"В одній колонії одразу після відбою оголошували підйом і примушували людей ще 7 годин стояти. На сон давали лише годину. І так тривало кілька місяців. А коли вже тюремники бачили, що люди виснажені, втратили по 20-30 кілограмів ваги, в них розпухли ноги настільки, що вони не могли ходити, напруга трохи спадала. Вони переключались на нових полонених, яких привозили в колонію", - додав Карамишев.

Слідчий каже, що попри величезну географію – від Донецька до Уралу, на тисячі кілометрів – підходи та "методички" залишаються разюче схожими. Так було у 2014 році. Так само відбувається і зараз.

Що таке "Ізоляція"?

"Ізоляція" - російська катівня в Донецьку, утворена після окупації міста у 2014 році. Це територія колишнього заводу ізоляційних матеріалів, до російського вторгнення тут працював мистецький простір "Ізоляція". Тюрма має статус секретної. Вироки, за якими утримувані перебувають в "Ізоляції", виносять незаконними судами "ДНР", відомі численні випадки тортур. Переважно в "Ізоляції" утримують проукраїнських полонених.

