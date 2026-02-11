Пыточная "Изоляция" в оккупированном Донецке до сих пор функционирует, - Нацполиция

Во временно оккупированном Донецке продолжает функционировать российская камера пыток "Изоляция".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник отдела управления документирования военных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Игорь Карамишев.

Что известно

Документировать преступления, совершенные захватчиками в застенках "Изоляция", он начал в 2020 году.

"Не забуду реакцию потерпевших, когда мы установили преступников, показали им фото. Насколько они обрадовались. Они не надеялись, что эта мразь понесет наказание. Потому что те, кто над ними издевался в "Изоляции", были в балаклавах, скрывали лица, называли себя совсем другими именами. И не догадывались, что их задокументируют", - говорит следователь.

По словам Карамишева, в целом удалось идентифицировать и задокументировать более 40 преступников, причастных к незаконным задержаниям и пыткам наших граждан.

Он добавил, что, к сожалению, "Изоляция" до сих пор существует.

"Приемка"

По словам следователя, сначала стоит задача "сломать человека как личность, показать, что с ним могут сделать все, что угодно".

"Поэтому первый этап – так называемая "приемка". То есть, новоприбывшим нужно пройти через "живой коридор". Это когда с двух сторон стоят сотрудники колоний и наносят пленным многочисленные удары резиновыми дубинками, металлическими прутьями, водопроводными трубами ПВХ, прикладами автоматов, металлическими палками, электрошокерами, деревянными киянками, ногами и руками по разным частям тела, травят собак. Были случаи, когда собаки кусали пленных.

При этом людям говорят: "Ваша цель – не упасть". Если упадешь – забьют. Вспоминая это, люди, которые вернулись по обмену в Украину, рассказывают: "Наша цель была – не упасть". Но выдерживали не все, были люди, которые погибли на этапе "приемки", – говорит Карамишев.

Были случаи, например, в "Изоляции", когда люди просили их убить, потому что не выдерживали издевательств, добавил следователь.

Пытки

Пленных оккупанты заставляли петь гимн России.

"Если после этого в камеру кто-то заходит, они должны встать в так называемую "позу звездочки" – широко расставив ноги, руки расставить вверх, вывернув ладони, лицом вниз. И так стоять, пока им задают какие-то вопросы.

Присесть можно только когда ешь. И то не во всех колониях – в некоторых постоянно заставляли стоять. Один мужчина рассказывал, что стоял каждый день с шести утра до десяти вечера. Можно было присесть на ужин, а потом уже был отбой", - отметил он.

Также пытали людей отсутствием сна, на который давали только час.

"В одной колонии сразу после отбоя объявляли подъем и заставляли людей еще 7 часов стоять. На сон давали только час. И так продолжалось несколько месяцев. А когда тюремщики видели, что люди истощены, потеряли по 20-30 килограммов веса, у них распухли ноги настолько, что они не могли ходить, напряжение немного спадало. Они переключались на новых пленных, которых привозили в колонию", - добавил Карамишев.

Следователь говорит, что несмотря на огромную географию – от Донецка до Урала, на тысячи километров – подходы и "методички" остаются поразительно схожими. Так было в 2014 году. Так же происходит и сейчас.

Что такое "Изоляция"?

"Изоляция" - российская пыточная в Донецке, образованная после оккупации города в 2014 году. Это территория бывшего завода изоляционных материалов, до российского вторжения здесь работало арт-пространство "Изоляция". Тюрьма имеет статус секретной. Приговоры, по которым содержащиеся находятся в "Изоляции", выносят незаконные суды "ДНР", известны многочисленные случаи пыток. Преимущественно в "Изоляции" содержатся проукраинские пленные.

