Новости Бригада Азов
1 981 12

"Азовцам" в плену ставили отметки зеленкой, чтобы их пытали больше, - Нацполиция

Пытки пленных азовцев: в полиции рассказали о методах РФ

Военнопленных бойцов бригады "Азов" российские захватчики в плену помечали зеленкой. Так, тюремщики видели эту отметку и пытали их еще больше.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник отдела управления документирования военных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции Игорь Карамышев.

Азовцы в плену

"Когда россияне распределяли тех, кто вышел из "Азовстали" по колониям, то на "приемке" каждому "азовцу" ставили отметки зеленкой – на плечах и спине. И тюремщики, когда видели такую отметку, этих ребят пытали почти без перерыва", – рассказал Карамышев.

Также известны случаи пыток гражданского в плену, сын которого служил в "Азове".

"Один из гражданских 4,5 года пробыл в "Изоляции" и СИЗО. Его сын служил в "Азове". А отца МГБ задержало еще в 2018 году. Сказали, что знают, что сын военный. Из-за этого сильно избили, сломали ребра, разбили голову", - отметил он.

Когда мужчину повезли в больницу, там его отказались принимать, сказали, что его фактически убили.

Читайте также: Пытал мирного жителя: следователи полиции Херсонщины сообщили о подозрении представителю спецслужбы РФ

"Тогда его просто привезли в морг и там бросили. Это увидела медсестра и позвала врача. И медики все же его забрали и пролечили. А те, кто над ним издевался, как-то узнали, что он выжил – забрали его и отвезли в "Изоляцию", где пытали и заставляли подписать определенные документы. Он отказывался.

Тогда они привезли в "Изоляцию" его жену и дочь и объяснили, что с ними будут делать у него на глазах. Не выдержал, подписал. Его держали в "Изоляции" до суда. А судья сказала представителю МГБ, что дело "замарафетили" и отказалась этого человека осудить. Такое произошло впервые. И больше я о подобном поведении судей не слышал", – добавил Карамышев.

Интервью Игоря Карамышева для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Палатка "Изоляция" в оккупированном Донецке до сих пор функционирует, - Нацполиция

плен (2750) пытки (909) Азов (873) Азовсталь (388)
