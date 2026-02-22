Поліцейський Сергій Славський та його дружина-фельдшер Христина загинули під час евакуації поранених на Сумщині. ФОТО
Учора, 21 лютого, в Сумській області загинув поліцейський офіцер громади Сергій Славський і його дружина Христина внаслідок атаки РФ на евакуаційний автомобіль. Також загинуло двоє молодих хлопців.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Фото: СОЦЕМД та МК
Що відомо?
"Четверо людей загинули внаслідок удару безпілотника по кареті швидкої допомоги, серед них 17-річний хлопець. Водій автомобіля перебуває у вкрай тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Під час виконання службових обов’язків у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району загинув поліцейський офіцер громади Сергій Славський. Разом із ним загинула його дружина Христина - фельдшер екстреної медичної допомоги.
Подружжя надавало допомогу 17-річному та 24-річному хлопцям, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в селі Зноб-Трубчевська. Евакуювавши поранених, вони вирушили каретою швидкої допомоги до районного центру. У селі Чигин автомобіль атакував ворожий безпілотник. Унаслідок удару Сергій, Христина та двоє постраждалих загинули на місці. Водія швидкої госпіталізовано до медичного закладу у тяжкому стані.
Що відомо про подружжя
Сергію Славському було 32 роки. Із 2023 року він ніс службу в прикордонній громаді, щоденно допомагаючи мешканцям у складних умовах воєнного часу. Поліцейський брав участь в евакуації населення, першим прибував на виклики після обстрілів, реагував на надзвичайні події та підтримував людей, які опинилися у небезпеці.
Його дружині Христині було 25 років. Працюючи медиком, вона рятувала життя постраждалих від російської агресії та надавала допомогу у найскладніших умовах. Разом із чоловіком вони діяли злагоджено й самовіддано, попри постійну загрозу.
"Це непоправна втрата для всієї поліцейської родини, громади, батьків, друзів та близьких. Ми втратили відданого правоохоронця та сміливу жінку, які до останнього залишалися вірними своєму покликанню — захищати й рятувати життя. Керівництво та особовий склад Національної поліції висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам’ять про Сергія та Христину назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні Нацполіції..
Що передувало?
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 лютого російські війська атакували безпілотниками околиці Зноб-Новгородської громади в Сумській області, зокрема автомобіль екстреної допомоги, унаслідок чого загинули двоє братів і подружжя.
Вічна пам'ять, та співчуття рідним!