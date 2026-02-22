Зеленський після нічної атаки: Захист від ударів РФ треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики

Зеленський на селекторі

Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після нічного удару російських ракет і дронів.

Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Нічна атака

"Було майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити, і я дякую всім партнерам України, які працюють з нами щодня, щотижня заради постачання ракет для ППО. Захист потрібен кожного дня", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах.

Захист від ударів РФ

"Детально проговорили з представниками регіонів, що захист від російських ударів треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики", - додав він.

Наслідки атак

У Бориспільському районі Київської області через російський удар пошкоджена церква. Ще в частині областей є пошкодження звичайних житлових будинків. Усюди, де потрібно, надається допомога постраждалим.

Також Зеленський доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині.

"Напередодні в Шосткинському районі російський дрон ударив по машині швидкої допомоги, і це був цілеспрямований удар. На жаль, три людини загинули. Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується", - зазначив президент.

Топ коментарі
+21
Ти диви, який розумний полководець. А то могли вибрати у 2019 році якогось дурачка і він замість оборони все закатував в асфальт.
22.02.2026 14:13 Відповісти
+14
Це він кому задачі нарізає? Собі?
"Обговорили захист.. "
Для зебілів-пісня. Воно обговорило..
Після того як разом із Найомом ще у 22 році вкрав 50 ярдів на захиста ел станцій. А потім МІндч, двушка на маскву..
Обговорили
22.02.2026 14:18 Відповісти
+12
То буде потім, а зараз маштабуєм розкрадання на дронах, мародерство і брехню. щоб ти в пеклі горів зе-паскуда
22.02.2026 14:23 Відповісти
Зеленський не може захистити Україну, бо не достатньо розумний.
22.02.2026 15:31 Відповісти
Ага... "Вумний - як вутка...".
Або, як каже старий одеський анекдот: "Шьоб Ви били такой умний, как моя Сара - вчера...".
22.02.2026 14:23 Відповісти
""зелена дракула "дякула".котрий зробив все ,на вимогу рашиста,щоб Україна не мала власної зброї від його ракет ....
22.02.2026 14:15 Відповісти
ла...ла...ла....
22.02.2026 14:16 Відповісти
Телеграм - канал ...
А ще буде відосик... Вечірній!
22.02.2026 14:19 Відповісти
Точніше, пізд*сик
22.02.2026 15:25 Відповісти
Його прізвище ПNздунько, ще з часів кварталу.
22.02.2026 14:24 Відповісти
Дибіле,лиш дзеркально.
22.02.2026 14:26 Відповісти
Але ж неділю назад він вже анонсував зміни в ПВО.Знову зміни?
22.02.2026 14:42 Відповісти
Масштабує...
22.02.2026 14:58 Відповісти
Торчка зазвичай обдовбаного прибрати найголовніше... На довічне, за державну зраду, мародерство, брехню та крадіжки....
22.02.2026 14:47 Відповісти
Без твого втручання всі такі тупі і не знають що робити, а от як ти вліз то всі почали різко доручати, оце дрібнє непорозуміння хоче показати свою значимість..
22.02.2026 14:56 Відповісти
Накуя тоді той єдиний блаблафон за 1,5 млрд.гривень, якщо Вова Потужний спілкується з українцями через кацапський телеграм?
22.02.2026 14:59 Відповісти
Якшо звичайною мовою - ніхріна, крім розкрадання сотень міліардів допомоги від добрих людей, на свої офшори не робив, та робити не буде. А підтримка від насиления - добра. Та і хрін з тим насилением - я в бункері, сім'я - в теплих, спокійних країнах, ленка - скуповує всі бутіки Европи - щастя та великі грорші прийшли з дебілами українським - не даремно їх обробляли два жиди.
22.02.2026 16:20 Відповісти
Якщо не давати відсіч, ніякий захист не витримає. "Найкращий захист це напад" Саша Македонський. Верховному головнокомандувачу варто хоч би з азами військового мистецтва ознайомитись та очевидно Вова не той випадок, щоб вчитись.
22.02.2026 21:22 Відповісти
Кому він це каже ?
Просто спортивний коментатор ?
Чи чувак -подпіваснік із "наша-раша" який з дивану всіх повчає - ну куда ти бьош, нє так іграть нада
22.02.2026 23:08 Відповісти
Кому він це каже ?
Собі? Глядачам ?
22.02.2026 23:10 Відповісти
 
 