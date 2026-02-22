Зеленський після нічної атаки: Захист від ударів РФ треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики
Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах після нічного удару російських ракет і дронів.
Про це президент повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Нічна атака
"Було майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів. Значну частину вдалося збити, і я дякую всім партнерам України, які працюють з нами щодня, щотижня заради постачання ракет для ППО. Захист потрібен кожного дня", - зазначив президент.
Зеленський наголосив, що цього разу мішенями для росіян стали не тільки об’єкти енергетики, але також логістика, зокрема об’єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах.
Захист від ударів РФ
"Детально проговорили з представниками регіонів, що захист від російських ударів треба масштабувати та оперативно враховувати зміни російської тактики", - додав він.
Наслідки атак
У Бориспільському районі Київської області через російський удар пошкоджена церква. Ще в частині областей є пошкодження звичайних житлових будинків. Усюди, де потрібно, надається допомога постраждалим.
Також Зеленський доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині.
"Напередодні в Шосткинському районі російський дрон ударив по машині швидкої допомоги, і це був цілеспрямований удар. На жаль, три людини загинули. Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується", - зазначив президент.
