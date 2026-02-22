Понад 1300 дронів, більш ніж 1400 КАБів і 96 ракет випустила РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижня Росія продовжувала завдавати ударів по Україні із використанням ударних дронів, ракет різних типів та керованих авіаційних бомб.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Нічний обстріл

Так, Зеленський зазначив, що триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Окупанти випустили по Україні майже 300 ударних дронів, більшість із них "шахеди", та 50 ракет різних типів, із яких значна частина балістики.

"Били по Києву та регіону, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. На жаль, у Фастівському районі від удару загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким. Вісім людей поранено, серед них одна дитина. Головна ціль удару – енергетика, також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці", - розповів він.

Чим били окупанти за тиждень

Зеленський наголосив, що Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію.

"Лише за цей тиждень Росія випустила проти України понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, у тому числі десятки балістичних", - повідомив президент.

Посилення ППО

Також він закликав посилювати українську ППО.

"Потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики. Дякую всім партнерам, які допомагають нам із закупівлями ракет ППО через PURL та своїм власним постачанням. Кожен такий пакет захищає критичну інфраструктуру та зберігає нормальність життя", - зазначив він.

