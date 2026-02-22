Понад 1300 дронів, більш ніж 1400 КАБів і 96 ракет випустила РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж тижня Росія продовжувала завдавати ударів по Україні із використанням ударних дронів, ракет різних типів та керованих авіаційних бомб.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Нічний обстріл

Так, Зеленський зазначив, що триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. Окупанти випустили по Україні майже 300 ударних дронів, більшість із них "шахеди", та 50 ракет різних типів, із яких значна частина балістики.

"Били по Києву та регіону, Дніпровщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині, Полтавщині, Сумщині. На жаль, у Фастівському районі від удару загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким. Вісім людей поранено, серед них одна дитина. Головна ціль удару – енергетика, також постраждали звичайні житлові будинки, є пошкодження залізниці", - розповів він.

Чим били окупанти за тиждень

Зеленський наголосив, що Москва продовжує вкладатися в удари більше, ніж у дипломатію.

"Лише за цей тиждень Росія випустила проти України понад 1300 ударних дронів, більш ніж 1400 керованих авіаційних бомб і 96 ракет різних типів, у тому числі десятки балістичних", - повідомив президент.

Посилення ППО

Також він закликав посилювати українську ППО.

"Потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики. Дякую всім партнерам, які допомагають нам із закупівлями ракет ППО через PURL та своїм власним постачанням. Кожен такий пакет захищає критичну інфраструктуру та зберігає нормальність життя", - зазначив він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
  • Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
  • Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
  • Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
  • Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

+15
Підрахуй...
22.02.2026 11:19 Відповісти
+12
Статист херов !
22.02.2026 11:22 Відповісти
+6
96 ракет за тиждень! оце в них конвеєр працює!
22.02.2026 11:26 Відповісти
Підрахуй...
22.02.2026 11:19 Відповісти
5 перших букв - зайві....
22.02.2026 11:40 Відповісти
Та ні. Це скорочено "підар ****"
22.02.2026 12:27 Відповісти
Статист херов !
96 ракет за тиждень! оце в них конвеєр працює!
В нас теж працює...зелені виродки під головуванням піськограя мішками бабло косять.....
показати весь коментар
22.02.2026 12:25 Відповісти
Про дрони. в противника їх кількість переважає в рази, а в нас переважає розкрадання , мародерство. Останній випадок - перерахували мільярди на дрони з оптоволокном- і не отримали ні одного. Зе-мерзота відкриває справи на командирів, за те що не кинули бійців на знищення як мясо. Будь проклятий зе-лайно і рашисткий агент Сцирський
22.02.2026 13:55 Відповісти
Ти нам краще доповіси скільки ти особисто голшей с3,14здив. Окремии рядком ти, окремим дЕрьмак, окремим інши квартальні тварюки і окремим рядком слуги наріду.
22.02.2026 11:31 Відповісти
І що ?
22.02.2026 11:42 Відповісти
Думаю,що ПРЕЗИДЕНТ має інші повноваження і обовязки,особливо під час війни, ніж кожний день подавати статистичну інформацію на рівні секретарки.
22.02.2026 11:42 Відповісти
З його інтелектом тільки тексти читати.Що він робе на посаді президента-зовсім інше питання
22.02.2026 12:05 Відповісти
Ну то президент має обов'язки,а не це брехливе,жадібне чмо.
22.02.2026 12:06 Відповісти
Напевно, не довіряє більше нікому, щоб не підставили ще й з даними, як з корупцією.) Може вирішив попрацювати за сумісністю. Він же у нас трудоголік.)
22.02.2026 13:04 Відповісти
Хорошо штампуют.
22.02.2026 12:04 Відповісти
Секретарка завагітніла,доводиться йому озвучувати
22.02.2026 12:06 Відповісти
Він вже не президент і не Головнокомандувач,Верховний,він статист.Коли буде обіцяна тобою асиметрична відповідь і помста?
Взагалі що він не обіцяв,починаючи з його передвиборної компанії,нічого не виконано.Хоча,долар по 45 майже це якщо не збулося то невдовзі збудеться.
22.02.2026 12:13 Відповісти
Скільки фламінгів на кожну сотню ворожих ракет летить у відповідь ?
Хто запитає у Потужної волохатої Харі ??
22.02.2026 12:16 Відповісти
У що у нас летить на сосію? "Двушки на маскву"?
22.02.2026 12:19 Відповісти
Якщо рашисти можуть виробляти і запускати більше сотні ракет на тиждень, то як і чим так звані ''гаранти'' можуть нам гарантувати безпеку якщо вони даже не виробляють таку кількість протиракет не кажучи вже що вони і з того виробленого постачають нам мізер? Тобто ті хто називається ''гарантами безпеки'' повинні також зобов'язатися в рамках ''мірної угоди'' забезпечувати Україну такою кількістю ПРО і ракет до них щоб в випадку порушення так званої ''мірної угоди'' Україна могла відбитися від наступного обстрілу. Поки що ж так звані ''гаранти'' пропонують в якості гарантій тільки свої консультації і велику стурбованість.
22.02.2026 12:33 Відповісти
Простіше і дешевше звичайно було б якби Україні надали далекобійні ракети для знищення рашистських заводів які виробляють зброю і ракети. Але ж Європа не вибирає легших шляхів. Європа як і сша завжди спочатку створюють проблему а потім довго і дорого її вирішують. Тому що комусь вигідні всі ці постійні війни
22.02.2026 12:52 Відповісти
У Європи немає ні грошей ні технічних можливостей стільки робити. Якщо за весь час війни стільки зробили, вже добре. І Америка не краща.
22.02.2026 16:47 Відповісти
Тоді про які гарантії безпеки ті імпотенти сцють нам в вуха? Вони просто нас дурять, і хочуть ще більше ускладнити ситуацію давши окупантам шанс на відновлення. Ми ж розуміємо що ні Європа ні Україна не зможе так використати час на відновлення як Сосія
22.02.2026 17:46 Відповісти
Тисячі хомячків в одн голос "не потрібно атакувати москву, ще нічого не дасть!".
22.02.2026 13:18 Відповісти
Потужно доповів про досягнення ворога. Найкращий президент
22.02.2026 13:20 Відповісти
А Янелох все таки підрахуй,а не юрист
22.02.2026 15:09 Відповісти
 
 