Пісторіус: Партнери відгукнулися на заклик надати Україні ракети до Patriot

Низка країн висловили готовність долучитися до ініціативи ФРН щодо передачі Україні додаткових ракет PAC-3 до систем ППО Patriot.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції міністрів оборони країн Групи п’яти (E5) в Кракові в п’ятницю, 20 лютого, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Додаткові ракети для України

"Минулого тижня в Брюсселі я запропонував зібрати певну кількість ракет PAC-3. Німеччина, хоча ми вже багато дали, додає ще п’ять. Ми зараз у процесі, деякі країни вже сигналізували про готовність. Ми чекаємо остаточних підтверджень. Але я дуже оптимістично налаштований і дуже швидко дам розпорядження, щоб наші ракети швидко вирушили в дорогу", - сказав очільник оборонного відомства ФРН.

Пісторіус зазначив, що постачання залежить також від американських дозволів, "але й тут ми додамо швидкості".

Він наголосив, що протиповітряна оборона залишається критичною потребою України з огляду на терор Росії проти цивільного населення.

"Путін продовжує безжально руйнувати Україну щоночі, щоб зробити життя в Україні максимально нестерпним. І я вважаю, що ми мусимо називати це тим, чим воно є. Це не просто війна, не просто військове протистояння заради території, спроба окупувати цю територію. Це – терор. Це терор проти цивільного населення України",- додав Пісторіус.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Україна найближчим часом отримає 35 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot: 30 одиниць передадуть держави-учасниці формату "Рамштайн", ще п’ять – додатково Німеччина. Постачання може відбутися вже упродовж кількох днів.

