РУС
Новости ПВО Украины Ракеты к Patriot для Украины
1 225 7

Писториус: Партнеры откликнулись на призыв предоставить Украине ракеты для Patriot

Писториус заявил, что партнеры откликнулись на призыв предоставить ракеты для Patriot

Ряд стран выразили готовность присоединиться к инициативе ФРГ по передаче Украине дополнительных ракет PAC-3 к системам ПВО Patriot.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции министров обороны стран Группы пяти (E5) в Кракове в пятницу, 20 февраля, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Дополнительные ракеты для Украины

"На прошлой неделе в Брюсселе я предложил собрать определенное количество ракет PAC-3. Германия, хотя мы уже много дали, добавляет еще пять. Мы сейчас в процессе, некоторые страны уже сигнализировали о готовности. Мы ждем окончательных подтверждений. Но я очень оптимистично настроен и очень быстро дам распоряжение, чтобы наши ракеты быстро отправились в путь", - сказал глава оборонного ведомства ФРГ.

Писториус отметил, что поставки зависят также от американских разрешений, "но и здесь мы добавим скорости".

Он подчеркнул, что противовоздушная оборона остается критической потребностью Украины, учитывая террор России против гражданского населения.

"Путин продолжает безжалостно разрушать Украину каждую ночь, чтобы сделать жизнь в Украине максимально невыносимой. И я считаю, что мы должны называть это тем, чем оно является. Это не просто война, не просто военное противостояние ради территории, попытка оккупировать эту территорию. Это – террор. Это террор против гражданского населения Украины", – добавил Писториус.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время получит 35 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot: 30 единиц передадут государства-участники формата "Рамштайн", еще пять – дополнительно Германия. Поставка может состояться уже в течение нескольких дней.

Автор: 

ПВО (2226) Patriot (301) Писториус Борис (224)
І надайте Уряд Порятунку!!
Це = ракетна програма, законна мобілізація і контракт, ревізія всього бюджету
20.02.2026 20:40 Ответить
Ух ти, знову дадуть десяток протиракет проти безлімітного запасу ракет у атакуючої сторони, яка сама їх виготовляє. Це серйозна допомога.
20.02.2026 20:53 Ответить
потужна😃
20.02.2026 22:26 Ответить
- Дасте?
- Ні!
- Дякую, що відгукнулись!
20.02.2026 21:06 Ответить
Пісторіус: Партнери відгукнулися на заклик надати Україні ракети до Patriot -ЦЕ МОЖЕ БУТИ ТАКЕ Ж САМЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНИ .ЯК І КРЕДИТ ЄС НА 90 МЛРД,ГРН
20.02.2026 21:25 Ответить
они там еще вчера должны были быть. Пока не пнут не шевелятся, зеля конечно еще тот потужнич, но с этим согласен. союзнички бл
20.02.2026 22:25 Ответить
Краще б надали документацію та засоби виготовлення тих ракет
20.02.2026 22:35 Ответить
 
 