Знищено 33 із 50 ракет та 274 БпЛА, є влучання 14 ракет та 23 БпЛА на 14 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 22 лютого війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків – Брянська, Бєлгородська обл. – рф, ТОТ Донецької обл.);

18 крилатих ракет Х-101 (район пусків – Вологодська обл. -рф.);

2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків – Курська обл.);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків – Курська обл.);

297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 200 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

2 протикорабельні ракети "Циркон";

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400

17 крилатих ракет Х-101;

2 крилаті ракети Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

274 ворожих БпЛА різних типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

