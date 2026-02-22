Знищено 33 із 50 ракет та 274 БпЛА, є влучання 14 ракет та 23 БпЛА на 14 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 22 лютого війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим ворог бив по Україні?
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:
- 4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
- 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків – Брянська, Бєлгородська обл. – рф, ТОТ Донецької обл.);
- 18 крилатих ракет Х-101 (район пусків – Вологодська обл. -рф.);
- 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків – Курська обл.);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків – Курська обл.);
- 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 200 із них – "шахеди".
Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:
- 2 протикорабельні ракети "Циркон";
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
- 17 крилатих ракет Х-101;
- 2 крилаті ракети Іскандер-К;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 274 ворожих БпЛА різних типів.
Наслідки
Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.
Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
- Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
- Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
- Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
- Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.
Серйозно?
Судячи з повідомлення, зміст якого збігається з розповсюдженою думкою "надо в пєрвую очєрєдь бомбіть мАцкву" - то був не сарказм. Або якщо і сарказм, то невдалий.
Те саме стосується і мАцкви, враховуючи наші спроможності в дронах і ракетах, та її повітряний захист.
Або забезпечте спроможностями.
Жили-були миші й усі їх ображали. Якось пішли вони до мудрої сови й кажуть:
- Мудра сово, допоможи нам порадою. Все нас ображають, коти, лиси, пугачі. Що нам робити?
Сова подумала й каже:
- А ви станьте їжачками. В їжаків є голки, їх ніхто не ображає.
Миші зраділи й побігли додому. Але дорогою одна миша сказала:
- Як же ми станемо їжачками? - і всі побігли назад, щоби задати це питання мудрій сові.
Прибігши, вони спитали:
- Мудра сово, а як же ми станемо їжачками?
А сова їм відповідає:
- Хлопці, ви мені голову дурним не забивайте. Я мислю стратегічно!
Тільки черговий розвал цього кровавого болота та громадянська війна на їхній території дасть нам шанс вистояти але зебіл нічого для цього не робить взагалі.
Але долетіло 50%.
"Загєноціділі" майже всі запущені КР.
За дронами гірше через велику кількість, банально не вистачає засобів.
З балістикою, як завжди, срака, бо біля кожної ТЕС і ТП по "Петріоту" не проставиш.