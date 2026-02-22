УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11867 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО Масований комбінований удар
2 830 29

Знищено 33 із 50 ракет та 274 БпЛА, є влучання 14 ракет та 23 БпЛА на 14 локаціях, - Повітряні сили

Нічна атака БпЛА на Україну: ППО знищила 307 цілей

У ніч на 22 лютого війська РФ завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим ворог бив по Україні?

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 345 засобів повітряного нападу:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
  • 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (район пусків – Брянська, Бєлгородська обл. – рф, ТОТ Донецької обл.);
  • 18 крилатих ракет Х-101 (район пусків – Вологодська обл. -рф.);
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К (район пусків – Курська обл.);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пусків – Курська обл.);
  • 297 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 200 із них – "шахеди".

Основні напрямки удару – Київщина, Одещина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

  • 2 протикорабельні ракети "Циркон";
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400
  • 17 крилатих ракет Х-101;
  • 2 крилаті ракети Іскандер-К;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 274 ворожих БпЛА різних типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях.

Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Читайте: Перші п’ять областей та Київ уже представили плани стійкості, - Кулеба

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 21 лютого, російські війська запустили ударні дрони для атаки по Україні.
  • Під ранок ворог атакував ракетами та дронами: є загроза для Кропивницького і столичного регіону.
  • Також повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву
  • Жінка та дитина поранені у передмісті Києва через атаку РФ: уламки впали у приватному секторі.
  • Окрім того, рашисти атакували Київщину: поранено жінку, з-під завалів врятовано 8 осіб на Фастівщині.

Також читайте: Троє працівників Слов’янської ТЕС загинули через атаку РФ. Є нові знеструмлення у 5 областях, - Міненерго

Автор: 

ППО (4150) ракети (4434) Повітряні сили (3435) Шахед (2228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Зараз ще й Орбан з Фіцо підключиться будуть шантажувати Україну
показати весь коментар
22.02.2026 10:33 Відповісти
+4
Штілерман, запускай массовано по Москві свої фламіндічі. CNN вчора випустило матеріал, як москвічі гарно живуть та про війну не думають. П.С, Пишить вже, що там три круги ППО та це бесполезно. Краще сарай десь підірвати та подсобку.
показати весь коментар
22.02.2026 10:37 Відповісти
+4
Террор не припиниться навіть якщо знищити усіх путіних бо корінь проблеми не у путіну а у народі у якого при владі завжди якийсь кровожерливий Сталін-Путін-Ленін та інший Іван-Грозний.
Тільки черговий розвал цього кровавого болота та громадянська війна на їхній території дасть нам шанс вистояти але зебіл нічого для цього не робить взагалі.
показати весь коментар
22.02.2026 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз ще й Орбан з Фіцо підключиться будуть шантажувати Україну
показати весь коментар
22.02.2026 10:33 Відповісти
Крім виробництва ще арсенали є.
показати весь коментар
22.02.2026 11:35 Відповісти
Штілерман, запускай массовано по Москві свої фламіндічі. CNN вчора випустило матеріал, як москвічі гарно живуть та про війну не думають. П.С, Пишить вже, що там три круги ППО та це бесполезно. Краще сарай десь підірвати та подсобку.
показати весь коментар
22.02.2026 10:37 Відповісти
Краще сарай десь підірвати та подсобку.
Серйозно?
показати весь коментар
22.02.2026 11:36 Відповісти
То сарказм. Заводи в РФ займають зазвичай багато гектарів. Те, що наші звітують, то ні про що. Якщо більше не буде Іскандерів, я визнаю свою. провину.
показати весь коментар
22.02.2026 13:11 Відповісти
Мова не про завод ракетний йшла, а про пріоритетність мАцковських сараїв.
Судячи з повідомлення, зміст якого збігається з розповсюдженою думкою "надо в пєрвую очєрєдь бомбіть мАцкву" - то був не сарказм. Або якщо і сарказм, то невдалий.
показати весь коментар
22.02.2026 13:14 Відповісти
Надо в первую очередь грамотно бомбить Москву, парализовать аэропорти, зламать психіку простих руських нацистів. Це - основа перемоги. Пріорітет.Не дурні бомбили Берлін та Токіо, ой не дурні. Но цього робити ніхто не буде, тож наш спор гіпотетичний.
показати весь коментар
22.02.2026 13:23 Відповісти
"Краще мовчати і здаватися дурним, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви." - Марк Твен
Те саме стосується і мАцкви, враховуючи наші спроможності в дронах і ракетах, та її повітряний захист.
показати весь коментар
22.02.2026 13:28 Відповісти
про наші спроможності це не до мене. цитата Клеменса - до тебе
показати весь коментар
22.02.2026 13:30 Відповісти
Ну якщо спроможності - то не до вас, тоді не кажіть іншим, кого треба грамотно бомбить.
Або забезпечте спроможностями.
показати весь коментар
22.02.2026 13:32 Відповісти
ну у нас вільна країна, поки ж можна виражати свої думки... можна?
показати весь коментар
22.02.2026 13:35 Відповісти
Звісно, можна.
Жили-були миші й усі їх ображали. Якось пішли вони до мудрої сови й кажуть:
- Мудра сово, допоможи нам порадою. Все нас ображають, коти, лиси, пугачі. Що нам робити?
Сова подумала й каже:
- А ви станьте їжачками. В їжаків є голки, їх ніхто не ображає.
Миші зраділи й побігли додому. Але дорогою одна миша сказала:
- Як же ми станемо їжачками? - і всі побігли назад, щоби задати це питання мудрій сові.
Прибігши, вони спитали:
- Мудра сово, а як же ми станемо їжачками?
А сова їм відповідає:
- Хлопці, ви мені голову дурним не забивайте. Я мислю стратегічно!
показати весь коментар
22.02.2026 13:36 Відповісти
сова та ще потвора, бо дорослий філін харчується іжаками на раз
показати весь коментар
22.02.2026 13:43 Відповісти
Ну, це взагалі-то анекдот, бо миші не розмовляють, тим більше - з совами.
показати весь коментар
22.02.2026 13:46 Відповісти
Завод по производству ракет это бесполезно? Или нефтебазу, или НПЗ. Чтож вы тупые такие то. Если у тебя есть ограниченные возможности донести относительно небольшой заряд до цели - то бить нужно туда где это причинит максимальные неприятности, например в НПЗ где нужно просто разбить и поджечь - дальше оно уже само себя уничтожит. А сделать дыру в пятиэтажке в подмосковье - чтобы что? Нам сколько домов разбили, сколько мирных убили - и что, это как то повлияло на боеспособность нашей армии?
показати весь коментар
22.02.2026 12:33 Відповісти
"Розум - не горіхи... В шапку не накидаєш..."
показати весь коментар
22.02.2026 12:58 Відповісти
Та всі тупі. Ми, тупі, не розуміємо, що усе, Іскандерів більше не буде. Урра! Найбільший НПЗ в РФ в Тюмені. Хоча про НПЗ я не не писав, самі вигадали. Як і про Підмосковье. Я думаю, наші удари до жопи. Ми можемо перемогти тількі психологічно, а для цього треба довбати Москву, Пітер, тощо. І Путна про це знає, тому столиція - табу. Нам-табу. Бо ніззя.
показати весь коментар
22.02.2026 13:16 Відповісти
Если вокруг москвы стоит ПВО в несколько рядов, если шанс долета БПЛА не как обычные 10-15% а в лучшем случае 1% - какой смысл туда бить если шансов долететь нет? Разменивать дорогие БПЛА на дешевые ракеты для Панциря?
показати весь коментар
22.02.2026 13:28 Відповісти
ну може ти фацівець, тоді знімаю циліндр. а от Касьянов - фахівець, каже є сенс і можливість, но зрадники при владі забороняють.
показати весь коментар
22.02.2026 13:33 Відповісти
Ты не можешь обмануть законы физики. Да, запустить легкий беспилотник который несет 2-3 кг взрывчатки и может выбить окна в какой то многоэтажке - теоретически можно. И есть шансы что он долетит. Но зачем, какая цель? Жители огромного мегаполиса в котором живет больше 10 миллионов - обосрутся от этого? Этим можно заниматься если у тебя есть неограниченные ресурсы, а поскольку у нас такого нет - занимаются тем что выгоднее с военной точки зрения. Ну не дураки там сидят в большой своей массе, не дураки сбивали А-50, не дураки планировали и проводили "Паутину", не дураки перевели половину черноморского флота в подводный. Но для того чтобы попасть в завод и нанести ему серьезные повреждения - нужно дотащить пол-тонны взрывчатки. Почему подавляющее большинство крылатых ракет в мире имеют именно такой плюс-минус вес боеголовки? Да потому что это всегда компромисс между сложностью, размерами, мощностью двигателя, радио и тепловой заметностью - и поражающим действием. Ты можешь сделать ракету которая понесет 5 тонн взрывчатки - но толку от нее если она будет огромная, медленная, будет заметна на радарах за 1000 километров, при этом будет сложной и дорогой - а значит ее нельзя выпускать быстро и много - и при этом шанс того что такая ракета долетит до цели изсчезающе малы. А значит такая ракета просто не имеет смысла.
показати весь коментар
22.02.2026 14:53 Відповісти
А над Ухтою уже "шелестіли" ракетні двигуни, а не торохтіли "мопедні" двигуни... Сам чув, з кацапських пабліків, записи... Так що, "криводзьобі", потроху, добираються до кацапських тилів...
показати весь коментар
22.02.2026 13:35 Відповісти
Допоки не знищать воєного злочинця терориста і трусливу крису путіна цей терор не припинется ,ось де мали працювати спец. служби і не тільки українські ,смерть найкривавішого терориста багато що змінить.
показати весь коментар
22.02.2026 10:44 Відповісти
Террор не припиниться навіть якщо знищити усіх путіних бо корінь проблеми не у путіну а у народі у якого при владі завжди якийсь кровожерливий Сталін-Путін-Ленін та інший Іван-Грозний.
Тільки черговий розвал цього кровавого болота та громадянська війна на їхній території дасть нам шанс вистояти але зебіл нічого для цього не робить взагалі.
показати весь коментар
22.02.2026 11:02 Відповісти
Щоб переломити ситуацію треба по мордору наносити удари запускаючи в 1,5-2 рази більше БПЛА і ракет,включаючи і балістичні.Тим паче що "найкращий лідер **********" щось мямлив чи гундосив про блекаут на московії. Щоб ***** задумався наносити чи ні удари по Україні.Якщо в нього ще існує розум.
показати весь коментар
22.02.2026 10:53 Відповісти
"Циркони" поставили на конвеєр.
Але долетіло 50%.
"Загєноціділі" майже всі запущені КР.
За дронами гірше через велику кількість, банально не вистачає засобів.
З балістикою, як завжди, срака, бо біля кожної ТЕС і ТП по "Петріоту" не проставиш.
показати весь коментар
22.02.2026 11:40 Відповісти
 
 