Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА в 14 локациях, - Воздушные силы

Ночная атака БПЛА на Украину: ПВО уничтожила 307 целей

В ночь на 22 февраля войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:

  • 4 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);
  • 22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (район пусков – Брянская, Белгородская обл. – РФ, ВОТ Донецкой обл.);
  • 18 крылатых ракет Х-101 (район пусков – Вологодская обл. - рф.);
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пусков – Курская обл.);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков – Курская обл.);
  • 297 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 200 из них – "шахеды".

Основные направления удара – Киевская, Одесская, Кировоградская, Полтавская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей – 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов:

  • 2 противокорабельные ракеты "Циркон";
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400
  • 17 крылатых ракет Х-101;
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 274 вражеских БПЛА различных типов.

Последствия

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 5 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
  • Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
  • Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
  • Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
  • Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

Крім виробництва ще арсенали є.
показать весь комментарий
22.02.2026 11:35 Ответить
Краще сарай десь підірвати та подсобку.
Серйозно?
показать весь комментарий
22.02.2026 11:36 Ответить
То сарказм. Заводи в РФ займають зазвичай багато гектарів. Те, що наші звітують, то ні про що. Якщо більше не буде Іскандерів, я визнаю свою. провину.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:11 Ответить
Мова не про завод ракетний йшла, а про пріоритетність мАцковських сараїв.
Судячи з повідомлення, зміст якого збігається з розповсюдженою думкою "надо в пєрвую очєрєдь бомбіть мАцкву" - то був не сарказм. Або якщо і сарказм, то невдалий.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:14 Ответить
Надо в первую очередь грамотно бомбить Москву, парализовать аэропорти, зламать психіку простих руських нацистів. Це - основа перемоги. Пріорітет.Не дурні бомбили Берлін та Токіо, ой не дурні. Но цього робити ніхто не буде, тож наш спор гіпотетичний.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:23 Ответить
"Краще мовчати і здаватися дурним, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви." - Марк Твен
Те саме стосується і мАцкви, враховуючи наші спроможності в дронах і ракетах, та її повітряний захист.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:28 Ответить
про наші спроможності це не до мене. цитата Клеменса - до тебе
показать весь комментарий
22.02.2026 13:30 Ответить
Ну якщо спроможності - то не до вас, тоді не кажіть іншим, кого треба грамотно бомбить.
Або забезпечте спроможностями.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:32 Ответить
ну у нас вільна країна, поки ж можна виражати свої думки... можна?
показать весь комментарий
22.02.2026 13:35 Ответить
Звісно, можна.
Жили-були миші й усі їх ображали. Якось пішли вони до мудрої сови й кажуть:
- Мудра сово, допоможи нам порадою. Все нас ображають, коти, лиси, пугачі. Що нам робити?
Сова подумала й каже:
- А ви станьте їжачками. В їжаків є голки, їх ніхто не ображає.
Миші зраділи й побігли додому. Але дорогою одна миша сказала:
- Як же ми станемо їжачками? - і всі побігли назад, щоби задати це питання мудрій сові.
Прибігши, вони спитали:
- Мудра сово, а як же ми станемо їжачками?
А сова їм відповідає:
- Хлопці, ви мені голову дурним не забивайте. Я мислю стратегічно!
показать весь комментарий
22.02.2026 13:36 Ответить
сова та ще потвора, бо дорослий філін харчується іжаками на раз
показать весь комментарий
22.02.2026 13:43 Ответить
Ну, це взагалі-то анекдот, бо миші не розмовляють, тим більше - з совами.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:46 Ответить
Завод по производству ракет это бесполезно? Или нефтебазу, или НПЗ. Чтож вы тупые такие то. Если у тебя есть ограниченные возможности донести относительно небольшой заряд до цели - то бить нужно туда где это причинит максимальные неприятности, например в НПЗ где нужно просто разбить и поджечь - дальше оно уже само себя уничтожит. А сделать дыру в пятиэтажке в подмосковье - чтобы что? Нам сколько домов разбили, сколько мирных убили - и что, это как то повлияло на боеспособность нашей армии?
показать весь комментарий
22.02.2026 12:33 Ответить
"Розум - не горіхи... В шапку не накидаєш..."
показать весь комментарий
22.02.2026 12:58 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2026 14:01 Ответить
Та всі тупі. Ми, тупі, не розуміємо, що усе, Іскандерів більше не буде. Урра! Найбільший НПЗ в РФ в Тюмені. Хоча про НПЗ я не не писав, самі вигадали. Як і про Підмосковье. Я думаю, наші удари до жопи. Ми можемо перемогти тількі психологічно, а для цього треба довбати Москву, Пітер, тощо. І Путна про це знає, тому столиція - табу. Нам-табу. Бо ніззя.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:16 Ответить
Если вокруг москвы стоит ПВО в несколько рядов, если шанс долета БПЛА не как обычные 10-15% а в лучшем случае 1% - какой смысл туда бить если шансов долететь нет? Разменивать дорогие БПЛА на дешевые ракеты для Панциря?
показать весь комментарий
22.02.2026 13:28 Ответить
ну може ти фацівець, тоді знімаю циліндр. а от Касьянов - фахівець, каже є сенс і можливість, но зрадники при владі забороняють.
показать весь комментарий
22.02.2026 13:33 Ответить
Ты не можешь обмануть законы физики. Да, запустить легкий беспилотник который несет 2-3 кг взрывчатки и может выбить окна в какой то многоэтажке - теоретически можно. И есть шансы что он долетит. Но зачем, какая цель? Жители огромного мегаполиса в котором живет больше 10 миллионов - обосрутся от этого? Этим можно заниматься если у тебя есть неограниченные ресурсы, а поскольку у нас такого нет - занимаются тем что выгоднее с военной точки зрения. Ну не дураки там сидят в большой своей массе, не дураки сбивали А-50, не дураки планировали и проводили "Паутину", не дураки перевели половину черноморского флота в подводный. Но для того чтобы попасть в завод и нанести ему серьезные повреждения - нужно дотащить пол-тонны взрывчатки. Почему подавляющее большинство крылатых ракет в мире имеют именно такой плюс-минус вес боеголовки? Да потому что это всегда компромисс между сложностью, размерами, мощностью двигателя, радио и тепловой заметностью - и поражающим действием. Ты можешь сделать ракету которая понесет 5 тонн взрывчатки - но толку от нее если она будет огромная, медленная, будет заметна на радарах за 1000 километров, при этом будет сложной и дорогой - а значит ее нельзя выпускать быстро и много - и при этом шанс того что такая ракета долетит до цели изсчезающе малы. А значит такая ракета просто не имеет смысла.
показать весь комментарий
22.02.2026 14:53 Ответить
А над Ухтою уже "шелестіли" ракетні двигуни, а не торохтіли "мопедні" двигуни... Сам чув, з кацапських пабліків, записи... Так що, "криводзьобі", потроху, добираються до кацапських тилів...
показать весь комментарий
22.02.2026 13:35 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2026 14:02 Ответить
Допоки не знищать воєного злочинця терориста і трусливу крису путіна цей терор не припинется ,ось де мали працювати спец. служби і не тільки українські ,смерть найкривавішого терориста багато що змінить.
показать весь комментарий
22.02.2026 10:44 Ответить
Террор не припиниться навіть якщо знищити усіх путіних бо корінь проблеми не у путіну а у народі у якого при владі завжди якийсь кровожерливий Сталін-Путін-Ленін та інший Іван-Грозний.
Тільки черговий розвал цього кровавого болота та громадянська війна на їхній території дасть нам шанс вистояти але зебіл нічого для цього не робить взагалі.
показать весь комментарий
22.02.2026 11:02 Ответить
Щоб переломити ситуацію треба по мордору наносити удари запускаючи в 1,5-2 рази більше БПЛА і ракет,включаючи і балістичні.Тим паче що "найкращий лідер **********" щось мямлив чи гундосив про блекаут на московії. Щоб ***** задумався наносити чи ні удари по Україні.Якщо в нього ще існує розум.
показать весь комментарий
22.02.2026 10:53 Ответить
"Циркони" поставили на конвеєр.
Але долетіло 50%.
"Загєноціділі" майже всі запущені КР.
За дронами гірше через велику кількість, банально не вистачає засобів.
З балістикою, як завжди, срака, бо біля кожної ТЕС і ТП по "Петріоту" не проставиш.
показать весь комментарий
22.02.2026 11:40 Ответить
 
 