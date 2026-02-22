Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА в 14 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 22 февраля войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чем враг бил по Украине?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:

4 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);

22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (район пусков – Брянская, Белгородская обл. – РФ, ВОТ Донецкой обл.);

18 крылатых ракет Х-101 (район пусков – Вологодская обл. - рф.);

2 крылатые ракеты Искандер-К (район пусков – Курская обл.);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков – Курская обл.);

297 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 200 из них – "шахеды".

Основные направления удара – Киевская, Одесская, Кировоградская, Полтавская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей – 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов:

2 противокорабельные ракеты "Циркон";

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400

17 крылатых ракет Х-101;

2 крылатые ракеты Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

274 вражеских БПЛА различных типов.

Последствия

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 5 локациях.

Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Читайте: Первые пять областей и Киев уже представили планы устойчивости, - Кулеба

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву

Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.

Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

Читайте также: Трое работников Славянской ТЭС погибли из-за атаки РФ. Есть новые отключения электроэнергии в 5 областях, - Минэнерго