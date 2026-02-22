Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА в 14 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 22 февраля войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 345 средств воздушного нападения:
- 4 противокорабельные ракеты "Циркон" (район пуска ВОТ АР Крым);
- 22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400 (район пусков – Брянская, Белгородская обл. – РФ, ВОТ Донецкой обл.);
- 18 крылатых ракет Х-101 (район пусков – Вологодская обл. - рф.);
- 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пусков – Курская обл.);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (район пусков – Курская обл.);
- 297 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 200 из них – "шахеды".
Основные направления удара – Киевская, Одесская, Кировоградская, Полтавская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 307 целей – 33 ракеты и 274 беспилотника различных типов:
- 2 противокорабельные ракеты "Циркон";
- 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400
- 17 крылатых ракет Х-101;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 274 вражеских БПЛА различных типов.
Последствия
Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 5 локациях.
Информация о нескольких вражеских ракетах уточняется.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
- Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.
Тільки черговий розвал цього кровавого болота та громадянська війна на їхній території дасть нам шанс вистояти але зебіл нічого для цього не робить взагалі.
Але долетіло 50%.
"Загєноціділі" майже всі запущені КР.
За дронами гірше через велику кількість, банально не вистачає засобів.
З балістикою, як завжди, срака, бо біля кожної ТЕС і ТП по "Петріоту" не проставиш.