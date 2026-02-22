Более 1300 дронов, более 1400 КАБов и 96 ракет выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели Россия продолжала наносить удары по Украине с использованием ударных дронов, ракет различных типов и управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ночной обстрел

Так, Зеленский отметил, что продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела. Оккупанты выпустили по Украине почти 300 ударных дронов, большинство из них "шахеды", и 50 ракет различных типов, из которых значительная часть баллистических.

"Били по Киеву и региону, Днепровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесчине, Полтавщине, Сумщине. К сожалению, в Фастовском районе от удара погиб человек. Мои соболезнования родным и близким. Восемь человек ранены, среди них один ребенок. Главная цель удара – энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги", – рассказал он.

Читайте также: Сибига о ночном обстреле: РФ не может вилять миром, как хвост не может вилять собакой. КАРТА

Чем били оккупанты за неделю

Зеленский подчеркнул, что Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию.

"Только за эту неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических", - сообщил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА на 14 локациях, - Воздушные силы

Усиление ПВО

Также он призвал усиливать украинскую ПВО.

"Нужны системы, которые эффективно работают против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус: Партнеры откликнулись на призыв предоставить Украине ракеты для Patriot

Что предшествовало?