РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12346 посетителей онлайн
Новости Видео Обстрелы Украины
914 26

Более 1300 дронов, более 1400 КАБов и 96 ракет выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели Россия продолжала наносить удары по Украине с использованием ударных дронов, ракет различных типов и управляемых авиационных бомб.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ночной обстрел

Так, Зеленский отметил, что продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела. Оккупанты выпустили по Украине почти 300 ударных дронов, большинство из них "шахеды", и 50 ракет различных типов, из которых значительная часть баллистических.

"Били по Киеву и региону, Днепровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесчине, Полтавщине, Сумщине. К сожалению, в Фастовском районе от удара погиб человек. Мои соболезнования родным и близким. Восемь человек ранены, среди них один ребенок. Главная цель удара – энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги", – рассказал он.

Читайте также: Сибига о ночном обстреле: РФ не может вилять миром, как хвост не может вилять собакой. КАРТА

Чем били оккупанты за неделю

Зеленский подчеркнул, что Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию.

"Только за эту неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических", - сообщил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожено 33 из 50 ракет и 274 БПЛА, есть попадания 14 ракет и 23 БПЛА на 14 локациях, - Воздушные силы

Усиление ПВО

Также он призвал усиливать украинскую ПВО.

"Нужны системы, которые эффективно работают против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Писториус: Партнеры откликнулись на призыв предоставить Украине ракеты для Patriot

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
  • Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
  • Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
  • Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
  • Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.

Автор: 

Зеленский Владимир (24366) ПВО (3711) ракеты (3977) дроны (7229) КАБ (540)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Підрахуй...
показать весь комментарий
22.02.2026 11:19 Ответить
+12
Статист херов !
показать весь комментарий
22.02.2026 11:22 Ответить
+6
96 ракет за тиждень! оце в них конвеєр працює!
показать весь комментарий
22.02.2026 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підрахуй...
показать весь комментарий
22.02.2026 11:19 Ответить
5 перших букв - зайві....
показать весь комментарий
22.02.2026 11:40 Ответить
Та ні. Це скорочено "підар ****"
показать весь комментарий
22.02.2026 12:27 Ответить
Статист херов !
показать весь комментарий
22.02.2026 11:22 Ответить
96 ракет за тиждень! оце в них конвеєр працює!
показать весь комментарий
22.02.2026 11:26 Ответить
В нас теж працює...зелені виродки під головуванням піськограя мішками бабло косять.....
показать весь комментарий
22.02.2026 12:25 Ответить
Про дрони. в противника їх кількість переважає в рази, а в нас переважає розкрадання , мародерство. Останній випадок - перерахували мільярди на дрони з оптоволокном- і не отримали ні одного. Зе-мерзота відкриває справи на командирів, за те що не кинули бійців на знищення як мясо. Будь проклятий зе-лайно і рашисткий агент Сцирський
показать весь комментарий
22.02.2026 13:55 Ответить
Ти нам краще доповіси скільки ти особисто голшей с3,14здив. Окремии рядком ти, окремим дЕрьмак, окремим інши квартальні тварюки і окремим рядком слуги наріду.
показать весь комментарий
22.02.2026 11:31 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2026 11:31 Ответить
І що ?
показать весь комментарий
22.02.2026 11:42 Ответить
Думаю,що ПРЕЗИДЕНТ має інші повноваження і обовязки,особливо під час війни, ніж кожний день подавати статистичну інформацію на рівні секретарки.
показать весь комментарий
22.02.2026 11:42 Ответить
З його інтелектом тільки тексти читати.Що він робе на посаді президента-зовсім інше питання
показать весь комментарий
22.02.2026 12:05 Ответить
Ну то президент має обов'язки,а не це брехливе,жадібне чмо.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:06 Ответить
Напевно, не довіряє більше нікому, щоб не підставили ще й з даними, як з корупцією.) Може вирішив попрацювати за сумісністю. Він же у нас трудоголік.)
показать весь комментарий
22.02.2026 13:04 Ответить
Хорошо штампуют.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:04 Ответить
Секретарка завагітніла,доводиться йому озвучувати
показать весь комментарий
22.02.2026 12:06 Ответить
Він вже не президент і не Головнокомандувач,Верховний,він статист.Коли буде обіцяна тобою асиметрична відповідь і помста?
Взагалі що він не обіцяв,починаючи з його передвиборної компанії,нічого не виконано.Хоча,долар по 45 майже це якщо не збулося то невдовзі збудеться.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:13 Ответить
Скільки фламінгів на кожну сотню ворожих ракет летить у відповідь ?
Хто запитає у Потужної волохатої Харі ??
показать весь комментарий
22.02.2026 12:16 Ответить
У що у нас летить на сосію? "Двушки на маскву"?
показать весь комментарий
22.02.2026 12:19 Ответить
Якщо рашисти можуть виробляти і запускати більше сотні ракет на тиждень, то як і чим так звані ''гаранти'' можуть нам гарантувати безпеку якщо вони даже не виробляють таку кількість протиракет не кажучи вже що вони і з того виробленого постачають нам мізер? Тобто ті хто називається ''гарантами безпеки'' повинні також зобов'язатися в рамках ''мірної угоди'' забезпечувати Україну такою кількістю ПРО і ракет до них щоб в випадку порушення так званої ''мірної угоди'' Україна могла відбитися від наступного обстрілу. Поки що ж так звані ''гаранти'' пропонують в якості гарантій тільки свої консультації і велику стурбованість.
показать весь комментарий
22.02.2026 12:33 Ответить
Простіше і дешевше звичайно було б якби Україні надали далекобійні ракети для знищення рашистських заводів які виробляють зброю і ракети. Але ж Європа не вибирає легших шляхів. Європа як і сша завжди спочатку створюють проблему а потім довго і дорого її вирішують. Тому що комусь вигідні всі ці постійні війни
показать весь комментарий
22.02.2026 12:52 Ответить
У Європи немає ні грошей ні технічних можливостей стільки робити. Якщо за весь час війни стільки зробили, вже добре. І Америка не краща.
показать весь комментарий
22.02.2026 16:47 Ответить
Тоді про які гарантії безпеки ті імпотенти сцють нам в вуха? Вони просто нас дурять, і хочуть ще більше ускладнити ситуацію давши окупантам шанс на відновлення. Ми ж розуміємо що ні Європа ні Україна не зможе так використати час на відновлення як Сосія
показать весь комментарий
22.02.2026 17:46 Ответить
Тисячі хомячків в одн голос "не потрібно атакувати москву, ще нічого не дасть!".
показать весь комментарий
22.02.2026 13:18 Ответить
Потужно доповів про досягнення ворога. Найкращий президент
показать весь комментарий
22.02.2026 13:20 Ответить
А Янелох все таки підрахуй,а не юрист
показать весь комментарий
22.02.2026 15:09 Ответить
 
 