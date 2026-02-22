Более 1300 дронов, более 1400 КАБов и 96 ракет выпустила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО
В течение недели Россия продолжала наносить удары по Украине с использованием ударных дронов, ракет различных типов и управляемых авиационных бомб.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Ночной обстрел
Так, Зеленский отметил, что продолжается ликвидация последствий ночного российского обстрела. Оккупанты выпустили по Украине почти 300 ударных дронов, большинство из них "шахеды", и 50 ракет различных типов, из которых значительная часть баллистических.
"Били по Киеву и региону, Днепровщине, Кировоградщине, Николаевщине, Одесчине, Полтавщине, Сумщине. К сожалению, в Фастовском районе от удара погиб человек. Мои соболезнования родным и близким. Восемь человек ранены, среди них один ребенок. Главная цель удара – энергетика, также пострадали обычные жилые дома, есть повреждения железной дороги", – рассказал он.
Чем били оккупанты за неделю
Зеленский подчеркнул, что Москва продолжает вкладываться в удары больше, чем в дипломатию.
"Только за эту неделю Россия выпустила против Украины более 1300 ударных дронов, более 1400 управляемых авиационных бомб и 96 ракет различных типов, в том числе десятки баллистических", - сообщил президент.
Усиление ПВО
Также он призвал усиливать украинскую ПВО.
"Нужны системы, которые эффективно работают против баллистики. Спасибо всем партнерам, которые помогают нам с закупками ракет ПВО через PURL и своими собственными поставками. Каждый такой пакет защищает критическую инфраструктуру и сохраняет нормальность жизни", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером субботы, 21 февраля, российские войска запустили ударные дроны для атаки по Украине.
- Под утро враг атаковал ракетами и дронами: есть угроза для Кропивницкого и столичного региона.
- Также сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву
- Женщина и ребенок ранены в пригороде Киева из-за атаки РФ: обломки упали в частном секторе.
- Кроме того, рашисты атаковали Киевскую область: ранена женщина, из-под завалов спасены 8 человек в Фастовском районе.
Взагалі що він не обіцяв,починаючи з його передвиборної компанії,нічого не виконано.Хоча,долар по 45 майже це якщо не збулося то невдовзі збудеться.
Хто запитає у Потужної волохатої Харі ??