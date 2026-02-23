Атака БПЛА на Запорожье: есть погибший и раненый

Россияне нанесли удар по Запорожью с помощью беспилотника. Поврежден объект промышленной инфраструктуры, погиб 33-летний мужчина, еще один получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россияне атаковали город БПЛА. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о новой тактике массированных ударов РФ: Мишенями становятся объекты логистики и водоснабжения