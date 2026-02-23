РУС
Новости Атака на Запорожье
841 3

Атака БПЛА на Запорожье: есть погибший и раненый

Россияне атаковали Запорожье: есть жертва

Россияне нанесли удар по Запорожью с помощью беспилотника. Поврежден объект промышленной инфраструктуры, погиб 33-летний мужчина, еще один получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Россияне атаковали город БПЛА. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о новой тактике массированных ударов РФ: Мишенями становятся объекты логистики и водоснабжения

Автор: 

беспилотник (2866) Запорожье (736) обстрел (15053) Запорожская область (2197) Запорожский район (415)
Зеленський, рятуй Запоріжжя!!!
23.02.2026 08:02 Ответить
Тільки ЗСУ можуть врятувати Запоріжжя, "зелемський" ворог і крадій.
23.02.2026 08:48 Ответить
Харошая шутеечка!
Йди до каси в ОПу за винагородою .
23.02.2026 08:58 Ответить
 
 