Атака БПЛА на Запорожье: есть погибший и раненый
Россияне нанесли удар по Запорожью с помощью беспилотника. Поврежден объект промышленной инфраструктуры, погиб 33-летний мужчина, еще один получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Россияне атаковали город БПЛА. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет", - говорится в сообщении.
