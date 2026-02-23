Ночная атака дронов на Одесскую область: двое погибших и пострадавшие. ФОТО

Ночью 23 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. К сожалению, погибли два человека. По меньшей мере трое пострадали.

"В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.

Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, без детонации. Психологи ГСЧС оказали помощь жителям", - говорится в сообщении.

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. На местах работают экстренные и коммунальные службы, которые устраняют последствия.

Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.

Последствия атаки









