Ночная атака дронов на Одесскую область: двое погибших и пострадавшие. ФОТО

Ночью 23 февраля российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры. К сожалению, погибли два человека. По меньшей мере трое пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"В результате атаки повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.

Кроме того, один из беспилотников попал в квартиру в многоэтажном доме, без детонации. Психологи ГСЧС оказали помощь жителям", - говорится в сообщении.

Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели. На местах работают экстренные и коммунальные службы, которые устраняют последствия.

Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения Одесской области.

Последствия атаки 

Дроновый удар по Одесской области
беспилотник (2864) обстрел (15042) Одесса (1040) Одесская область (1218) Одесский район (462)
