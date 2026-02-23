РУС
Новости Обстрел Харькова
2 223 4

Ракетный удар по Харькову: последствия уточняются

Удар по Харькову 23 февраля

Утром 23 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Холодногорский район Харькова под вражеским ракетным ударом.

Последствия уточняются", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ночью враг атаковал Запорожье. Поврежден объект промышленной инфраструктуры, погиб 33-летний мужчина, еще один получил ранения.

Зєлєньській - да ракетні удари у відповідь по мацкві?
23.02.2026 07:19 Ответить
путін не дозволяє
23.02.2026 07:36 Ответить
Рятуй Запоріжжя, Харьків, Дніпро, КОЗЕЛ.
23.02.2026 08:00 Ответить
 
 