Ракетный удар по Харькову: последствия уточняются
Утром 23 февраля российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Холодногорский район Харькова под вражеским ракетным ударом.
Последствия уточняются", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ночью враг атаковал Запорожье. Поврежден объект промышленной инфраструктуры, погиб 33-летний мужчина, еще один получил ранения.
