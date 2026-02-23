Ракетний удар по Харкову: наслідки уточнюються (оновлено)

Зранку 23 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Холодногірський район Харкова під ворожим ракетним ударом.

Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Згодом Терехов повідомив про удар по Основʼянському району

"Будьте обережні - ракетний обстріл Харкова продовжується.

Є інформація про одну поранену людину в Основʼянському районі", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Вночі ворог атакував Запоріжжя. Пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури, загинув 33-річний чоловік, ще один дістав поранення.

