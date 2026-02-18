99 тис. споживачів залишаються без електропостачання на Одещині після обстрілів енергосистеми

У другу добу після руйнівного обстрілу енергосистеми Одещини, внаслідок чого пошкоджено підстанції, у частині районів області та Одеси відсутні світло, тепло та вода.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація складна

"Ситуація складна. Але ми не зупиняємося ні на хвилину. Задіяні всі сили і засоби, щоб найскоріше у повному обсязі відновити живлення для мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора світло повністю або частково повернули в домівки 60,5 тис. родин Одещини.

Тимчасово без електропостачання залишаються 99 тис. споживачів.

Наголошується, що енергетики працюють цілодобово, шукають технічні рішення, щоб поетапно повернути електропостачання усім мешканцям.

Підтримка людей

На понад 20 локаціях робота розподільчих теплових вузлів буде забезпечена генераторами від ДСНС, які вже прибули і продовжують прибувати.



В Одесі для підтримки людей розгорнуто 21 додатковий пункт обігріву, де можна зарядити гаджети, зігрітися та отримати допомогу під час тривалих відключень. Адреси локацій за посиланням.

Усі служби працюють у посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути світло, тепло і воду кожній родині.

Що передувало?