99 тыс. потребителей остаются без электроснабжения на Одесчине после обстрелов энергосистемы

На вторые сутки после разрушительного обстрела энергосистемы Одесской области, в результате которого были повреждены подстанции, в части районов области и Одессы отсутствует свет, тепло и вода.

Об этом сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация сложная

"Ситуация сложная. Но мы не останавливаемся ни на минуту. Задействованы все силы и средства, чтобы как можно скорее в полном объеме восстановить электроснабжение для жителей и объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера свет полностью или частично вернули в дома 60,5 тыс. семей Одесской области.

Временно без электроснабжения остаются 99 тыс. потребителей.

Отмечается, что энергетики работают круглосуточно, ищут технические решения, чтобы поэтапно вернуть электроснабжение всем жителям.

Поддержка людей

На более чем 20 локациях работа распределительных тепловых узлов будет обеспечена генераторами от ГСЧС, которые уже прибыли и продолжают прибывать.



В Одессе для поддержки людей развернуто 21 дополнительный пункт обогрева, где можно зарядить гаджеты, согреться и получить помощь во время длительных отключений. Адреса локаций по ссылке.

Все службы работают в усиленном режиме. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть свет, тепло и воду каждой семье.

Что предшествовало?