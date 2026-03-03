Враг атаковал дронами Одесскую область: повреждена портовая и транспортная инфраструктура
Этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили объекты портовой и транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Каковы последствия?
Как отмечается, поврежден склад сухих грузов и дорожные контейнеры, выбиты стекла в административных зданиях. Возгорания не зафиксировано.
Есть ли пострадавшие?
По данным ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.
"На местах происшествий работают специальные и коммунальные службы. Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора", - говорится в сообщении.
