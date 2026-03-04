РУС
Враг нанес ракетный удар по Одесчине: 4 раненых, среди них 2 детей (обновлено)

Атака на Одесскую область

Российские войска нанесли удар по югу Одесской области. Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавшие

Известно, что в результате удара повреждено административное здание.

По предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Данные о пострадавших уточняются, добавили в ОВА.

Дополнено 16:25. Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что враг ударил по железнодорожной инфраструктуре. Пострадали железнодорожник и двое детей, повреждено административное здание железнодорожной станции.

Впоследствии Кипер сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек. Состояние троих из них, в частности двух детей – средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Треба Богу молитися про захист та в своїх гріхах каятись
04.03.2026 16:44 Ответить
Тому богу, який в четверту воєнну зиму на Україну холод наслав такий, що в мАцквє бувало тепліше, ніж в Києві, чим русня і скористалась, влаштовуючи "холодомор"?
04.03.2026 17:00 Ответить
 
 