Враг нанес ракетный удар по Одесчине: 4 раненых, среди них 2 детей (обновлено)
Российские войска нанесли удар по югу Одесской области. Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
Известно, что в результате удара повреждено административное здание.
По предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Данные о пострадавших уточняются, добавили в ОВА.
Дополнено 16:25. Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что враг ударил по железнодорожной инфраструктуре. Пострадали железнодорожник и двое детей, повреждено административное здание железнодорожной станции.
Впоследствии Кипер сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек. Состояние троих из них, в частности двух детей – средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
