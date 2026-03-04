Враг нанес ракетный удар по Одесчине: 4 раненых, среди них 2 детей (обновлено)

Российские войска нанесли удар по югу Одесской области. Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие

Известно, что в результате удара повреждено административное здание.

По предварительной информации, три человека пострадали, среди них двое детей. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Данные о пострадавших уточняются, добавили в ОВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал дронами Одесскую область: повреждена портовая и транспортная инфраструктура

Дополнено 16:25. Вицепремьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что враг ударил по железнодорожной инфраструктуре. Пострадали железнодорожник и двое детей, повреждено административное здание железнодорожной станции.

Впоследствии Кипер сообщил, что количество пострадавших возросло до четырех человек. Состояние троих из них, в частности двух детей – средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.