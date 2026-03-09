Удар РФ по железнодорожной инфраструктуре Одесщины 4 марта: тяжелораненый мужчина умер в больнице
В больнице умер 62-летний мужчина, пострадавший в результате вражеского обстрела Одесской области 4 марта.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, мужчина работал на железнодорожной станции. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.
"Медики боролись за его жизнь, однако, к сожалению, 6 марта от полученных травм он скончался. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Напомним, 4 марта российские войска нанесли удар по югу Одесской области. Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры. Сообщалось о четырех пострадавших. В частности, двое детей находились в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший - в тяжелом состоянии.
