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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Удар по Одесской области: масштабные пожары на объектах инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 7 марта ударные вражеские беспилотники атаковали Одессу и область. Рашисты целились по объектам инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава ГВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины.

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"Ночью враг нанес массированную атаку по Одессе. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала", - сообщил Лысак.

По информации ГСЧС Украины, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на объектах инфраструктуры Одесской области.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.

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Последствия атаки 

Ночью российские ударные беспилотники атаковали Одессу и область, целясь по инфраструктуре.
Ночью российские ударные беспилотники атаковали Одессу и область, целясь по инфраструктуре.
Ночью российские ударные беспилотники атаковали Одессу и область, целясь по инфраструктуре.

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обстрел (33105) Одесса (8147) Одесская область (4376) Одесский район (632)
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Атакували 25 безпiлотника. Прикро, що не вистачае засобiв протидii...
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07.03.2026 20:25 Ответить
Ранiше легше було. https://youtu.be/Q2FzZSBD5LE?list=RDQ2FzZSBD5LE Нажаль вiщi речi.
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07.03.2026 20:32 Ответить
 
 