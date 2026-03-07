Удар по Одесской области: масштабные пожары на объектах инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 7 марта ударные вражеские беспилотники атаковали Одессу и область. Рашисты целились по объектам инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава ГВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины.

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"Ночью враг нанес массированную атаку по Одессе. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала", - сообщил Лысак.

По информации ГСЧС Украины, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на объектах инфраструктуры Одесской области.

К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.

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Последствия атаки





