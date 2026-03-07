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Удар по Одесской области: масштабные пожары на объектах инфраструктуры. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью 7 марта ударные вражеские беспилотники атаковали Одессу и область. Рашисты целились по объектам инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили глава ГВА Сергей Лысак и ГСЧС Украины.
"Ночью враг нанес массированную атаку по Одессе. Зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.
Информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала", - сообщил Лысак.
По информации ГСЧС Украины, в результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на объектах инфраструктуры Одесской области.
К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.
Последствия атаки
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alexandr shamov
показать весь комментарий07.03.2026 20:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
alexandr shamov
показать весь комментарий07.03.2026 20:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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