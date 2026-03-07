Массированная атака РФ: поезда на нескольких направлениях меняют маршрут, - "Укрзализныця"
Из-за ночной массированной атаки и повреждения инфраструктуры поезда Укрзализныци в Ривненской, Винницкой и Житомирской областях курсируют по измененным маршрутам и с задержками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".
"Это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo. Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры также уже начаты", - говорится в сообщении.
В компании отмечают, что мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет.
"Приносим извинения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций - худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и ловкости Сил обороны", - добавили в АО "Укрзализныця".
Изменение движения поездов
В эти сутки ограничивается маршрут:
- №6249 Козятин-1 – Михайленки (вместо Козятин-1 – Шепетовка)
- №6250 Михайленки – Козятин-1 (вместо Шепетовка – Козятин-1).
В то же время из-за поврежденной инфраструктуры задерживается на станции Звягель поезд №6502 Шепетовка – Коростень. Сейчас задержка составляет более 1 часа и может изменяться.
Также более чем на 2 часа задерживается на отправление с начальной станции поезд №6480 Олевск – Коростень.
- Поезд №6005 Днепр-Главный – Пятихатки-Стыкова следует от станции Верховцево с задержкой 50 минут.
7 марта временно в Житомирской области не будут курсировать:
- №6480 Олевск – Коростень
- №6481 Коростень – Олевск.
