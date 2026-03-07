РУС
Массированная атака РФ: поезда на нескольких направлениях меняют маршрут, - "Укрзализныця"

Из-за обстрелов поезда на западе Украины меняют маршруты

Из-за ночной массированной атаки и повреждения инфраструктуры поезда Укрзализныци в Ривненской, Винницкой и Житомирской областях курсируют по измененным маршрутам и с задержками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в АО "Укрзализныця".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo. Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры также уже начаты", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни дронов и ракет. 

"Приносим извинения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций - худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и ловкости Сил обороны", - добавили в АО "Укрзализныця".

Изменение движения поездов 

В эти сутки ограничивается маршрут:

  • №6249 Козятин-1 – Михайленки (вместо Козятин-1 – Шепетовка)
  • №6250 Михайленки – Козятин-1 (вместо Шепетовка – Козятин-1).

В то же время из-за поврежденной инфраструктуры задерживается на станции Звягель поезд №6502 Шепетовка – Коростень. Сейчас задержка составляет более 1 часа и может изменяться.

Также более чем на 2 часа задерживается на отправление с начальной станции поезд №6480 Олевск – Коростень.

  • Поезд №6005 Днепр-Главный – Пятихатки-Стыкова следует от станции Верховцево с задержкой 50 минут.

7 марта временно в Житомирской области не будут курсировать:

  • №6480 Олевск – Коростень
  • №6481 Коростень – Олевск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в трех районах (обновлено)

Автор: 

обстрел (15188) поезд (84) Укрзализныця (316)
