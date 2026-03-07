РУС
Новости Ракетная атака на Киев
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в Деснянском районе

Ночная ракетная атака на Киев: серия взрывов в столице

В ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В городе прогремело несколько серий взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Первая серия взрывов прогремела около 01:28. Вторая - примерно в 01:41. Позже, между 02:25 и 02:27, в столице зафиксировали еще одну серию взрывов.

По словам Ткаченко, предварительно последствия атаки зафиксированы в Деснянском районе.

"Предварительно фиксируем последствия атаки в Деснянском районе. Детали уточняем", - сообщил он.

В настоящее время информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Киеве: враг бьет баллистикой

Киев (3343) обстрел (15188) Воздушные атаки на Киев (568)
📡 Дорозвідка по Калібрах! Дякуємо ППО за успішну роботу
07.03.2026 07:40 Ответить
А бубачка атакував потужним відосіком з Дружківки. Сльози навертаються від героїзму найвеличнішого.
07.03.2026 07:49 Ответить
Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину
7:42
07.03.2026 07:54 Ответить
Прочитав новину від мера Києва Кличка. ППО добре попрацювали за що їм велика подяка. Терористи із боліт цілили по об'єктах інфраструктури, щоб залишити нас без світла, тепла і води.
Повідомлення від Ткаченка не читаю. У владних слуг краще виходить вивозити бюджетні гроші з нашої економіки і відмивати за кордоном для фінансування безпрєдєлу та возити ''двушки'' на москву.
07.03.2026 08:30 Ответить
Він такий ткаченко, як я балярина - чисто #идівське маскування за інородним прізвищем.
07.03.2026 08:48 Ответить
Озвірілих московитських терористів треба різати живцем, вішати, кидати в окріп.
Нагадую, мета України в цій війні: тотальне цілковите винищення усієї кацапської біомаси.

Слава Україні!
07.03.2026 09:13 Ответить
 
 