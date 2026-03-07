Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в Деснянском районе

В ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В городе прогремело несколько серий взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Первая серия взрывов прогремела около 01:28. Вторая - примерно в 01:41. Позже, между 02:25 и 02:27, в столице зафиксировали еще одну серию взрывов.

По словам Ткаченко, предварительно последствия атаки зафиксированы в Деснянском районе.

"Предварительно фиксируем последствия атаки в Деснянском районе. Детали уточняем", - сообщил он.

В настоящее время информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

