Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: последствия фиксируются в Деснянском районе
В ночь на 7 марта российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В городе прогремело несколько серий взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Первая серия взрывов прогремела около 01:28. Вторая - примерно в 01:41. Позже, между 02:25 и 02:27, в столице зафиксировали еще одну серию взрывов.
По словам Ткаченко, предварительно последствия атаки зафиксированы в Деснянском районе.
"Предварительно фиксируем последствия атаки в Деснянском районе. Детали уточняем", - сообщил он.
В настоящее время информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
7:42
Повідомлення від Ткаченка не читаю. У владних слуг краще виходить вивозити бюджетні гроші з нашої економіки і відмивати за кордоном для фінансування безпрєдєлу та возити ''двушки'' на москву.
Нагадую, мета України в цій війні: тотальне цілковите винищення усієї кацапської біомаси.
Слава Україні!