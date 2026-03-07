Взрывы прогремели в Киеве: враг бьет баллистикой

В ночь на субботу, 7 марта, в столице прогремела серия взрывов. Россия нанесла удар баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атакует столицу

Ракета на Киев, - сообщили ВС в 01:30.

Две ракеты, - сообщалось в 01:39.

Третья цель курсом на Киев, - сообщалось в 01:40.

Ракеты летят на другие области

Ракета с юга через Николаевскую область, - сообщалось в 01:43.

Через Кировоградскую область в Черкасскую область, - сообщалось в 01:47.

Ракета на Коростень, - сообщалось в 01:47.

Ракета на Харьков, - сообщалось в 01:49.

Дополняется...