Взрывы прогремели в Киеве: враг бьет баллистикой
В ночь на субботу, 7 марта, в столице прогремела серия взрывов. Россия нанесла удар баллистическими ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг атакует столицу
Ракета на Киев, - сообщили ВС в 01:30.
Две ракеты, - сообщалось в 01:39.
Третья цель курсом на Киев, - сообщалось в 01:40.
Ракеты летят на другие области
Ракета с юга через Николаевскую область, - сообщалось в 01:43.
Через Кировоградскую область в Черкасскую область, - сообщалось в 01:47.
Ракета на Коростень, - сообщалось в 01:47.
Ракета на Харьков, - сообщалось в 01:49.
Дополняется...
