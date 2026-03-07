РУС
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
6 861 30

Взрывы прогремели в Киеве: враг бьет баллистикой

взрывы, дым

В ночь на субботу, 7 марта, в столице прогремела серия взрывов. Россия нанесла удар баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атакует столицу

Ракета на Киев, - сообщили ВС в 01:30.

Две ракеты, - сообщалось в 01:39.

Третья цель курсом на Киев, - сообщалось в 01:40.

Ракеты летят на другие области

Ракета с юга через Николаевскую область, - сообщалось в 01:43.

Через Кировоградскую область в Черкасскую область, - сообщалось в 01:47.

Ракета на Коростень, - сообщалось в 01:47.

Ракета на Харьков, - сообщалось в 01:49. 

Дополняется... 

Топ комментарии
+17
Народна прикмета - дурне поїхало в турне, значить буде обстріл Києва..
07.03.2026 02:10 Ответить
+12
П'ятий рік велика війна, а масква досі нормально не горіла , як це зрозуміти? Хто в Україні займається безпекою, громадянин росії Зеленський і таки ж самі агенти кремля?
07.03.2026 02:01 Ответить
+12
Зеля зайнятий, він з Угорщиною воює.
07.03.2026 02:42 Ответить
П'ятий рік велика війна, а масква досі нормально не горіла , як це зрозуміти? Хто в Україні займається безпекою, громадянин росії Зеленський і таки ж самі агенти кремля?
07.03.2026 02:01 Ответить
Кругом мацкви ще з часів 3 кільця ППО. Зараз, мабуть, ще більше напічкано. Туди просто так не пробитись. Досить тут тролінгом займатись і людей будоражити. Можеш пішки гранату віднести ***** на стіл. Героєм будеш.
07.03.2026 05:28 Ответить
Ти мабуть вже став таким героєм і путіну на стол гранати носиш.
07.03.2026 05:54 Ответить
зелупа на москву двушки заносить, то він гєрой чи нє?
07.03.2026 07:42 Ответить
бла бла... купа пєвєо

а ти спробуй потім кизди
07.03.2026 07:49 Ответить
Я не пропонував робити всяку. хню. Це твоя превілегія.
07.03.2026 08:41 Ответить
Та не, цє все бздура, і лаве, зайві відволікання бо із історіі ми знаемо шо залюбки кацапи можуть спалити москвобад самі. Там десь смикнути, мусліми мунафікі цє сила, спочатку один одноґо будуть різати іншалла, а потім кацапів.І от тоді миротворці ЗСУ, хлопці і дівчата ґероі, борони вас боже, будуть ґодувати дикіх звірів рускіх але обережно.
07.03.2026 06:10 Ответить
Таке завдання отримав ухилянт від патрушева в Омані, ларьочний рішала від ригоАНАЛА, може це засвідчити!!! Схема, як і у Бакая, з ДУС кучми!!!
07.03.2026 08:59 Ответить
Народна прикмета - дурне поїхало в турне, значить буде обстріл Києва..
07.03.2026 02:10 Ответить
А куди ЗЄ подалося?
07.03.2026 03:13 Ответить
Бідоносець гундосив десь з Донецької області вчора.
07.03.2026 04:30 Ответить
Так сидіть дома
07.03.2026 09:01 Ответить
Це тією самою балістикою, завод виготовлення якої нещодавно уразили. А заодно запустили з десяток калібрів із загнаного в бухту Чорноморського флоту і готуються продавати нафту з палаючих НПЗ. Знищена "павутиною" стратегічна авіація, на щастя, сьогодні неактивна.
07.03.2026 02:31 Ответить
Походу доклади наших зелених стратегів можуть бути такі ж адекватні, як у Канашенкова.

Може тому Трамп вважає, що у ЗЄ, як і раніше нема карт, що знає більше за нас...
07.03.2026 03:12 Ответить
Для продажі нафти, 2-3,14-здень, НПЗ не потрібні. Loschara.
07.03.2026 05:23 Ответить
Отож. А по нафтоперекпчувальних станціях і терміналах майже і не били. Ті що качали казахську нафту таке собі.
07.03.2026 06:49 Ответить
Шановні, харе вже чубитися, кацап тікі радіе. Як на зара, кацап вас бомбить, і ви усі у дупі, без електрики і води. ЗеШаркля такі шось робить на міжнародній арені, хочя тут всім піхій на вас, такшо давайте, не скавучіть, треба вам вижити, ок?
07.03.2026 06:26 Ответить
Краще б не робив.
07.03.2026 07:13 Ответить
Ти там собі труси з начосом купив? Чи тільки VPN дали? От і давай рекомендації Квебеку.
07.03.2026 08:47 Ответить
Зеля зайнятий, він з Угорщиною воює.
07.03.2026 02:42 Ответить
Відбивається від вступу в ЄС - євроінтеграційні закони його ср@ною більшістю не приймаються, а главначпупс "впєрєді на ліхом канє" (с) угорців атакує. Мдє, "я ваш вирок" (с)...
07.03.2026 08:55 Ответить
Все буде захібісь - Зеля.
07.03.2026 04:44 Ответить
І ще зібралися ППО на близький сзід відправляти...
07.03.2026 07:02 Ответить
Зібралися дрони перехоплювачі Шахедів поставити. І очікували навзаєм отримати ракети до Петріот. Які балістику можуть збивати. Яку саме цей раз не збили. Було би дуже добре якби чєнчь вигорів.
07.03.2026 09:09 Ответить
Небайдужі люди які не дивляться марафон, з власної ініціативи проінспектували кордони Дніпропетровщини, що ж робиться, як готується оборона, на яку виділені гроші... вирито траншеї неглибокі і на тому все
07.03.2026 07:10 Ответить
Зате у Дніпрі у чергоіий раз перекладають плитку та ремонтують і так нормальні трамвайні шляхи...
07.03.2026 09:04 Ответить
А на параолімпіаді "гордо рєєт" закривавлений кацапський триколор!
07.03.2026 09:02 Ответить
 
 