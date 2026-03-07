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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
8 587 33

Вибухи пролунали в Києві: ворог б’є балістикою

вибухи, дим

У ніч на суботу, 7 березня, в столиці пролунала серія вибухів. Росія вдарила балістичними ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог атакує столицю

Ракета на Київ, - повідомили ПС о 01:30.

Дві ракети, - повідомлялося о 01:39.

Третя ціль курсом на Київ, - повідомлялося о 01:40.

Ракети летять на інші області

Ракета з півдня через Миколаївщину, - повідомлялося о 01:43.

Через Кіровоградщину на Черкащину, - повідомлялося о 01:47.

Ракета на Коростень, - повідомлялося о 01:47.

Ракета на Харків, - повідомлялося о 01:49. 

Читайте також: Росія атакує Україну безпілотниками у ніч на 7 березня, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

вибух (4740) Київ (20871) ракети (4448) Повітряні сили (3464)
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Топ коментарі
+22
Народна прикмета - дурне поїхало в турне, значить буде обстріл Києва..
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07.03.2026 02:10 Відповісти
+18
Зеля зайнятий, він з Угорщиною воює.
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07.03.2026 02:42 Відповісти
+14
Це тією самою балістикою, завод виготовлення якої нещодавно уразили. А заодно запустили з десяток калібрів із загнаного в бухту Чорноморського флоту і готуються продавати нафту з палаючих НПЗ. Знищена "павутиною" стратегічна авіація, на щастя, сьогодні неактивна.
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07.03.2026 02:31 Відповісти
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П'ятий рік велика війна, а масква досі нормально не горіла , як це зрозуміти? Хто в Україні займається безпекою, громадянин росії Зеленський і таки ж самі агенти кремля?
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07.03.2026 02:01 Відповісти
Ти мабуть вже став таким героєм і путіну на стол гранати носиш.
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07.03.2026 05:54 Відповісти
зелупа на москву двушки заносить, то він гєрой чи нє?
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07.03.2026 07:42 Відповісти
бла бла... купа пєвєо

а ти спробуй потім кизди
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07.03.2026 07:49 Відповісти
Та не, цє все бздура, і лаве, зайві відволікання бо із історіі ми знаемо шо залюбки кацапи можуть спалити москвобад самі. Там десь смикнути, мусліми мунафікі цє сила, спочатку один одноґо будуть різати іншалла, а потім кацапів.І от тоді миротворці ЗСУ, хлопці і дівчата ґероі, борони вас боже, будуть ґодувати дикіх звірів рускіх але обережно.
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07.03.2026 06:10 Відповісти
Таке завдання отримав ухилянт від патрушева в Омані, ларьочний рішала від ригоАНАЛА, може це засвідчити!!! Схема, як і у Бакая, з ДУС кучми!!!
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07.03.2026 08:59 Відповісти
Народна прикмета - дурне поїхало в турне, значить буде обстріл Києва..
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07.03.2026 02:10 Відповісти
А куди ЗЄ подалося?
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07.03.2026 03:13 Відповісти
Бідоносець гундосив десь з Донецької області вчора.
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07.03.2026 04:30 Відповісти
Це тією самою балістикою, завод виготовлення якої нещодавно уразили. А заодно запустили з десяток калібрів із загнаного в бухту Чорноморського флоту і готуються продавати нафту з палаючих НПЗ. Знищена "павутиною" стратегічна авіація, на щастя, сьогодні неактивна.
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07.03.2026 02:31 Відповісти
Походу доклади наших зелених стратегів можуть бути такі ж адекватні, як у Канашенкова.

Може тому Трамп вважає, що у ЗЄ, як і раніше нема карт, що знає більше за нас...
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07.03.2026 03:12 Відповісти
Отож. А по нафтоперекпчувальних станціях і терміналах майже і не били. Ті що качали казахську нафту таке собі.
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07.03.2026 06:49 Відповісти
Шановні, харе вже чубитися, кацап тікі радіе. Як на зара, кацап вас бомбить, і ви усі у дупі, без електрики і води. ЗеШаркля такі шось робить на міжнародній арені, хочя тут всім піхій на вас, такшо давайте, не скавучіть, треба вам вижити, ок?
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07.03.2026 06:26 Відповісти
Краще б не робив.
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07.03.2026 07:13 Відповісти
Зеля зайнятий, він з Угорщиною воює.
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07.03.2026 02:42 Відповісти
Відбивається від вступу в ЄС - євроінтеграційні закони його ср@ною більшістю не приймаються, а главначпупс "впєрєді на ліхом канє" (с) угорців атакує. Мдє, "я ваш вирок" (с)...
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07.03.2026 08:55 Відповісти
Все буде захібісь - Зеля.
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07.03.2026 04:44 Відповісти
І ще зібралися ППО на близький сзід відправляти...
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07.03.2026 07:02 Відповісти
Зібралися дрони перехоплювачі Шахедів поставити. І очікували навзаєм отримати ракети до Петріот. Які балістику можуть збивати. Яку саме цей раз не збили. Було би дуже добре якби чєнчь вигорів.
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07.03.2026 09:09 Відповісти
Не сбили?? "влучань не має"
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07.03.2026 14:53 Відповісти
дай Бог щоб було так, а не виявлося що патріот неможна передати без згоди сша
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08.03.2026 02:11 Відповісти
Небайдужі люди які не дивляться марафон, з власної ініціативи проінспектували кордони Дніпропетровщини, що ж робиться, як готується оборона, на яку виділені гроші... вирито траншеї неглибокі і на тому все
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07.03.2026 07:10 Відповісти
Зате у Дніпрі у чергоіий раз перекладають плитку та ремонтують і так нормальні трамвайні шляхи...
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07.03.2026 09:04 Відповісти
але це різні особи мають займатись
в місті мер, в області голова зеленої військової адміністрації
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07.03.2026 09:28 Відповісти
А на параолімпіаді "гордо рєєт" закривавлений кацапський триколор!
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07.03.2026 09:02 Відповісти
 
 