Вибухи пролунали в Києві: ворог б’є балістикою
У ніч на суботу, 7 березня, в столиці пролунала серія вибухів. Росія вдарила балістичними ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворог атакує столицю
Ракета на Київ, - повідомили ПС о 01:30.
Дві ракети, - повідомлялося о 01:39.
Третя ціль курсом на Київ, - повідомлялося о 01:40.
Ракети летять на інші області
Ракета з півдня через Миколаївщину, - повідомлялося о 01:43.
Через Кіровоградщину на Черкащину, - повідомлялося о 01:47.
Ракета на Коростень, - повідомлялося о 01:47.
Ракета на Харків, - повідомлялося о 01:49.
- Раніше повідомлялося, що в ніч на 7 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Топ коментарі
+22 Марина Нєчаєва #615993
показати весь коментар07.03.2026 02:10 Відповісти Посилання
+18 Андрій Лавриненко
показати весь коментар07.03.2026 02:42 Відповісти Посилання
+14 Alex Rozhenko #597231
показати весь коментар07.03.2026 02:31 Відповісти Посилання
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а ти спробуй потім кизди
Може тому Трамп вважає, що у ЗЄ, як і раніше нема карт, що знає більше за нас...
в місті мер, в області голова зеленої військової адміністрації