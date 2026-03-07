Вибухи пролунали в Києві: ворог б’є балістикою

У ніч на суботу, 7 березня, в столиці пролунала серія вибухів. Росія вдарила балістичними ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог атакує столицю

Ракета на Київ, - повідомили ПС о 01:30.

Дві ракети, - повідомлялося о 01:39.

Третя ціль курсом на Київ, - повідомлялося о 01:40.

Ракети летять на інші області

Ракета з півдня через Миколаївщину, - повідомлялося о 01:43.

Через Кіровоградщину на Черкащину, - повідомлялося о 01:47.

Ракета на Коростень, - повідомлялося о 01:47.

Ракета на Харків, - повідомлялося о 01:49.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 7 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

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