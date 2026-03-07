Росія атакує Україну безпілотниками у ніч на 7 березня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 6 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
БпЛА у напрямку Харкова - повідомлялося о 18:06.
Чернігівщина: БпЛА у напрямку Славутича/Гончарівського, - повідомлялося о 18:15.
БпЛА через північ Київщини, курсом на Іванків, - повідомлялося о 18:34.
БпЛА у напрямку Гостомеля/Бучі, - повідомлялося о 18:49.
БпЛА тримає курс на Київ!, - повідомлялося о 18:56.
Група БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини, - повідомлялося о 19:12.
Ще група БпЛА з Чернігівщини через Київське водосховище. У напрямку Вишгорода/Києва, - повідомлялося о 19:15.
БпЛА курсом на Миколаїв, - повідомлялося о 19:17.
Сумщина: група БпЛА через Боромлю у напрямку Полтавщини, - повідомлялося о 19:35.
Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкаське, - повідомлялося о 19:46.
Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків, - повідомлялося о 19:58.
БпЛА зі сходу курсом на Харків, - повідомлялося о 20:20.
Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 20:30.
О 20:41 ПС повідомили:
- Полтавщина: БпЛА у напрямку Миргорода, Решетилівки.
- Миколаївщина: БпЛА курсом на Снігурівку/Баштанку.
- Група БпЛА із Чернігівщини на Київщину.
Оновлення
О 21:44 ПС повідомили:
- Кіровоградщина: БпЛА курсом на Знамʼянку.
- Полтавщина: БпЛА у напрямку Диканьки, Решетилівки, Зінькова.
- Нові групи БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини.
О 22:28 ПС повідомили:
- Дніпропетровщина: БпЛА повз Губиниху, курсом на захід.
- Чернігівщина: БпЛА у напрямку Мени, Сосниці.
- Полтавщина: групи БпЛА повз Велику Багачку, курсом на південний захід
Групи БпЛА із Полтавщини у напрямку Черкащини, - повідомлялося о 22:36.
БпЛА курсом на Черкаси/Смілу, - повідомлялося о 22:51.
Миколаївщина: група БпЛА курсом на Баштанку, - повідомлялося о 23:03.
Миколаївщина: група БпЛА курсом на Баштанку, - повідомлялося о 23:31.
БпЛА у напрямку Києва з півдня, - повідомлялося о 23:40.
Групи БпЛА з Миколаївщини у напрямку Березівського району Одещини, - повідомлялося о 23:50.
Оновлення
О 00:26 ПС повідомили:
- Групи БпЛА із Чернігівщини у напрямку київського водосховища.
- Харківщина: БпЛА курсом на Шевченкове, Чугуїв.
- Черкащина: БпЛА курсом на Жашків, Тальне.
- Групи БпЛА із Київщини/Черкащини у напрямку Вінниччини.
О 00:44 ПС повідомили:
- Групи БпЛА із Чернігівщини у напрямку київського водосховища.
- Харківщина: БпЛА курсом на Шевченкове, Чугуїв.
- Черкащина: БпЛА курсом на Жашків, Тальне.
- Групи БпЛА із Київщини/Черкащини у напрямку Вінниччини.
Оновлення
О 01:01 ПС повідомили:
- Житомирщина: БпЛА у напрямку Овруча.
- БпЛА курсом на Харків.
- Полтавщина: БпЛА на Кременчук.
- Київщина: БпЛА на Вишгород.
О 01:20 ПС повідомили:
- БпЛА з Житомирщини на Рівненщину.
- Частина БпЛА із Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
- Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
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там где я живу -тут пустыня, болото это у вас ,на рапсии.
і чому Україна не здається?
Украіна така маленька, а ***** таке велике і чому вона не здається?
в рудій башкі не ті пазли гуляють.
а я нарахувала в Києві вже 9 разів гепнуло о1.50 ночі 7 березня. Хочу щоб схилу з Трумпом і Вітькковом так гепнуло по головам, бо цей всесвітній бандитизм і маразм вже набрид. P.S. Як там, кращі спеціалісти по дронам вже поїхали в Дубаї? Ми ж можемо обійтись...звикли. Нам сонця не треба, нам Сталін...тьху, тьху, тьху...ну хто ж та світить....
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підписаний до речі...
і всім рекомендую і 100 грам бензина задонатити на ЗСУ!