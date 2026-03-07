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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну безпілотниками у ніч на 7 березня, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 6 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів 

БпЛА у напрямку Харкова - повідомлялося о 18:06.

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Славутича/Гончарівського, - повідомлялося о 18:15.

БпЛА через північ Київщини, курсом на Іванків, - повідомлялося о 18:34.

БпЛА у напрямку Гостомеля/Бучі, - повідомлялося о 18:49.

БпЛА тримає курс  на Київ!, - повідомлялося о 18:56.

Група БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини, - повідомлялося о 19:12.

Ще група БпЛА з Чернігівщини через Київське водосховище. У напрямку Вишгорода/Києва, - повідомлялося о 19:15.

БпЛА курсом на Миколаїв, - повідомлялося о 19:17.

Сумщина: група БпЛА через Боромлю у напрямку Полтавщини, - повідомлялося о 19:35.

Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкаське, - повідомлялося о 19:46.

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків, - повідомлялося о 19:58.

БпЛА зі сходу курсом на Харків, - повідомлялося о 20:20.

Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 20:30.

О 20:41 ПС повідомили:

  • Полтавщина: БпЛА у напрямку Миргорода, Решетилівки.
  • Миколаївщина: БпЛА курсом на Снігурівку/Баштанку.
  • Група БпЛА із Чернігівщини на Київщину.

Оновлення

О 21:44 ПС повідомили:

  • Кіровоградщина: БпЛА курсом на Знамʼянку.
  • Полтавщина: БпЛА у напрямку Диканьки, Решетилівки, Зінькова.
  • Нові групи БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини.

О 22:28 ПС повідомили:

  • Дніпропетровщина: БпЛА повз Губиниху, курсом на захід.
  • Чернігівщина: БпЛА у напрямку Мени, Сосниці.
  • Полтавщина: групи БпЛА повз Велику Багачку, курсом на південний захід

Групи БпЛА із Полтавщини у напрямку Черкащини, - повідомлялося о 22:36.

БпЛА курсом на Черкаси/Смілу, - повідомлялося о 22:51.

Миколаївщина: група БпЛА курсом на Баштанку, - повідомлялося о 23:03.

Миколаївщина: група БпЛА курсом на Баштанку, - повідомлялося о 23:31. 

БпЛА у напрямку Києва з півдня, - повідомлялося о 23:40.

Групи БпЛА з Миколаївщини у напрямку Березівського району Одещини, - повідомлялося о 23:50. 

Оновлення

О 00:26 ПС повідомили:

  • Групи БпЛА із Чернігівщини у напрямку київського водосховища.
  • Харківщина: БпЛА курсом на Шевченкове, Чугуїв.
  • Черкащина: БпЛА курсом на Жашків, Тальне.
  • Групи БпЛА із Київщини/Черкащини у напрямку Вінниччини.

О 00:44 ПС повідомили:

  • Групи БпЛА із Чернігівщини у напрямку київського водосховища.
  • Харківщина: БпЛА курсом на Шевченкове, Чугуїв.
  • Черкащина: БпЛА курсом на Жашків, Тальне.
  • Групи БпЛА із Київщини/Черкащини у напрямку Вінниччини.

Оновлення

О 01:01 ПС повідомили:

  • Житомирщина: БпЛА у напрямку Овруча.
  • БпЛА курсом на Харків.
  • Полтавщина: БпЛА на Кременчук.
  • Київщина: БпЛА на Вишгород.

О 01:20 ПС повідомили:

  • БпЛА з Житомирщини на Рівненщину.
  • Частина БпЛА із Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
  • Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Дивіться також: РФ атакувала Україну 141 БпЛА. ППО ліквідувала 111 ворожих дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник БпЛА (5958) атака (1631) дрони (8420) Повітряні сили (3464)
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Топ коментарі
+5
У Трумпа ***** хоче перемовин, а Зе не має карт, і не хоче. Вітькков, бачить прогрес в перемовинах...
а я нарахувала в Києві вже 9 разів гепнуло о1.50 ночі 7 березня. Хочу щоб схилу з Трумпом і Вітькковом так гепнуло по головам, бо цей всесвітній бандитизм і маразм вже набрид. P.S. Як там, кращі спеціалісти по дронам вже поїхали в Дубаї? Ми ж можемо обійтись...звикли. Нам сонця не треба, нам Сталін...тьху, тьху, тьху...ну хто ж та світить....
.
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07.03.2026 02:04 Відповісти
+4
Пора вже їпти мацкву по-дорослому, бо вона вже зопріла в очікуванні.
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06.03.2026 21:05 Відповісти
+3
Як там надлишок спеціалістів та дронів перехоплювачів? Вже виїхали в ОАЕ 🤬?
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07.03.2026 00:46 Відповісти
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Таке як під@рський ґовнольот атріцатєльно взлєтєл на білгородщині
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06.03.2026 21:00 Відповісти
Пора вже їпти мацкву по-дорослому, бо вона вже зопріла в очікуванні.
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06.03.2026 21:05 Відповісти
чим атакувати Москву, голою дупою? Я тут читала що завод де виробляли Фламінго підірвали, склад з дронами для підрозділу лазаря підірвали, чим ви атакуватимете Москву?
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07.03.2026 03:00 Відповісти
Вже обісралася на болотах?
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07.03.2026 17:33 Відповісти
Нy вам лучше знать, обосрались вы на своих болотах или нет.
там где я живу -тут пустыня, болото это у вас ,на рапсии.
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08.04.2026 20:11 Відповісти
Щось белькоче собі бурятка калічна своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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10.04.2026 17:10 Відповісти
Шо кацапня з інтернетом для шахедів порішала, що роями знову почала запускати?
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06.03.2026 22:30 Відповісти
МЕШ+LTE
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06.03.2026 22:55 Відповісти
Для лтє треба сімки українських операторів, щоб прописатись в мережі. Так казали ж що будуть 4G вирубати в районах загрози безпілотників? Шо вже нЄ, пАрЄшалі вже?
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06.03.2026 23:06 Відповісти
Як там надлишок спеціалістів та дронів перехоплювачів? Вже виїхали в ОАЕ 🤬?
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07.03.2026 00:46 Відповісти
нагадую - ***** готовий до припинення вогню, до піз діл.
і чому Україна не здається?
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07.03.2026 01:37 Відповісти
ну як так можна?
Украіна така маленька, а ***** таке велике і чому вона не здається?
в рудій башкі не ті пазли гуляють.
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07.03.2026 01:44 Відповісти
У Трумпа ***** хоче перемовин, а Зе не має карт, і не хоче. Вітькков, бачить прогрес в перемовинах...
а я нарахувала в Києві вже 9 разів гепнуло о1.50 ночі 7 березня. Хочу щоб схилу з Трумпом і Вітькковом так гепнуло по головам, бо цей всесвітній бандитизм і маразм вже набрид. P.S. Як там, кращі спеціалісти по дронам вже поїхали в Дубаї? Ми ж можемо обійтись...звикли. Нам сонця не треба, нам Сталін...тьху, тьху, тьху...ну хто ж та світить....
.
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07.03.2026 02:04 Відповісти
Якщо хочете Подивіться останній Стрім нашої Ірини Вузлової з Aсланяном. Ось це розумна людина. Він там все чудово пояснює що, як і чому. я не розумію чому деякі люди в Україні продовжують слухати Гордона, цього трандабола а не слухають Віталія Портникова, Гаррі Каспарова і Асланяна, ось там все зрозуміло пояснюється і що відбувається в Америці і що відбувається в Ізраїлі, в Іраку та в Україні.. Якщо, звичайно, у вас є бажання.
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07.03.2026 03:07 Відповісти
девушка на двісті і понтовік.
підписаний до речі...
і всім рекомендую і 100 грам бензина задонатити на ЗСУ!
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07.03.2026 07:23 Відповісти
 
 