Росія атакує Україну безпілотниками у ніч на 7 березня, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 6 березня триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

БпЛА у напрямку Харкова - повідомлялося о 18:06.

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Славутича/Гончарівського, - повідомлялося о 18:15.

БпЛА через північ Київщини, курсом на Іванків, - повідомлялося о 18:34.

БпЛА у напрямку Гостомеля/Бучі, - повідомлялося о 18:49.

БпЛА тримає курс на Київ!, - повідомлялося о 18:56.

Група БпЛА через Херсонщину у напрямку Миколаївщини, - повідомлялося о 19:12.

Ще група БпЛА з Чернігівщини через Київське водосховище. У напрямку Вишгорода/Києва, - повідомлялося о 19:15.

БпЛА курсом на Миколаїв, - повідомлялося о 19:17.

Сумщина: група БпЛА через Боромлю у напрямку Полтавщини, - повідомлялося о 19:35.

Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкаське, - повідомлялося о 19:46.

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків, - повідомлялося о 19:58.

БпЛА зі сходу курсом на Харків, - повідомлялося о 20:20.

Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, - повідомлялося о 20:30.

О 20:41 ПС повідомили:

Полтавщина: БпЛА у напрямку Миргорода, Решетилівки.

Миколаївщина: БпЛА курсом на Снігурівку/Баштанку.

Група БпЛА із Чернігівщини на Київщину.

Оновлення

О 21:44 ПС повідомили:

Кіровоградщина: БпЛА курсом на Знамʼянку.

Полтавщина: БпЛА у напрямку Диканьки, Решетилівки, Зінькова.

Нові групи БпЛА через Сумщину у напрямку Полтавщини.

О 22:28 ПС повідомили:

Дніпропетровщина: БпЛА повз Губиниху, курсом на захід.

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Мени, Сосниці.

Полтавщина: групи БпЛА повз Велику Багачку, курсом на південний захід

Групи БпЛА із Полтавщини у напрямку Черкащини, - повідомлялося о 22:36.

БпЛА курсом на Черкаси/Смілу, - повідомлялося о 22:51.

Миколаївщина: група БпЛА курсом на Баштанку, - повідомлялося о 23:03.

Миколаївщина: група БпЛА курсом на Баштанку, - повідомлялося о 23:31.

БпЛА у напрямку Києва з півдня, - повідомлялося о 23:40.

Групи БпЛА з Миколаївщини у напрямку Березівського району Одещини, - повідомлялося о 23:50.

Оновлення

О 00:26 ПС повідомили:

Групи БпЛА із Чернігівщини у напрямку київського водосховища.

Харківщина: БпЛА курсом на Шевченкове, Чугуїв.

Черкащина: БпЛА курсом на Жашків, Тальне.

Групи БпЛА із Київщини/Черкащини у напрямку Вінниччини.

О 00:44 ПС повідомили:

Групи БпЛА із Чернігівщини у напрямку київського водосховища.

Харківщина: БпЛА курсом на Шевченкове, Чугуїв.

Черкащина: БпЛА курсом на Жашків, Тальне.

Групи БпЛА із Київщини/Черкащини у напрямку Вінниччини.

Оновлення

О 01:01 ПС повідомили:

Житомирщина: БпЛА у напрямку Овруча.

БпЛА курсом на Харків.

Полтавщина: БпЛА на Кременчук.

Київщина: БпЛА на Вишгород.

О 01:20 ПС повідомили:

БпЛА з Житомирщини на Рівненщину.

Частина БпЛА із Вінниччини у напрямку Хмельниччини.

Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

Дивіться також: РФ атакувала Україну 141 БпЛА. ППО ліквідувала 111 ворожих дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА