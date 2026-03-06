РФ атакувала Україну 141 БпЛА. ППО ліквідувала 111 ворожих дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 6 березня ворог атакував Україну 141 безпілотником, серед них близько 100 "шахедів". Атаки відбивали авіація, ППО, РЕБ та мобільні вогневі групи ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски ворожих безпілотників зафіксовані із напрямків:

Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

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