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Новини Результат роботи ППО
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РФ атакувала Україну 141 БпЛА. ППО ліквідувала 111 ворожих дронів, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 6 березня ворог атакував Україну 141 безпілотником, серед них близько 100 "шахедів". Атаки відбивали авіація, ППО, РЕБ та мобільні вогневі групи ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Пуски ворожих безпілотників зафіксовані із напрямків:

  • Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Результат роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5958) обстріл (34445) ППО (4178) Повітряні сили (3464) Шахед (2262)
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Вже віддали дрони перехоплювачи чи шо
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06.03.2026 09:20 Відповісти
 
 