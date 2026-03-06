Ворог атакував Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район дронами та артилерією. ФОТОрепортаж

Вночі 6 березня російські війська атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони РСЗВ "Ураган", безпілотниками та артилерією. Троє людей дістали поранень, серед них – дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Нікопольський район

Вчора ввечері ворог вдарив РСЗВ по Нікополю. Постраждала 15-річна дівчина, 66-річний чоловік та жінка 55 років. Всі лікуватимуться вдома.

"Пошкоджено 8 багатоквартирних та 14 приватних житлових будинків, 7 господарчих споруд, 2 вантажні та 9 легкових автомобілів, 13 автобусів, транспортну інфраструктуру, будівлю благодійного фонду, 3 магазини, 4 підприємства, перукарню, лінії електропередач, 10 парканів. Знищено приватний житловий будинок, 3 господарчі споруди, легковий автомобіль", - повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Окупанти також гатили дронами й артилерією по Мирівській та Покровській сільській громадах.

Загалом по району пошкоджені інфраструктура, кілька адмінбудівель, підприємство, магазини, перукарня. Знищені оселя, 3 господарські споруди та авто. Понівечені понад 20 багатоповерхових і приватних будинків, автобуси, легковики та вантажівки.

Криворізький район

Ворог атакував БпЛА Кривий Ріг.

"Були влучання на кількох локаціях, один із шахедів влетів у дев'ятиповерховий житловий будинок. Слава Богу – всі живі, це головне", - повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Внаслідок атаки постраждали близько 30 житлових будинків, 4 заклади освіти, об'єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство. Для ліквідації наслідків задіяно всі комунальні служби.

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Синельниківський район

Внаслідок атаки БпЛА у Васильківській громаді зруйновані 2 приватні будинки, ще 2 пошкоджені.









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