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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог атакував Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район дронами та артилерією. ФОТОрепортаж

Вночі 6 березня російські війська атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони РСЗВ "Ураган", безпілотниками та артилерією. Троє людей дістали поранень, серед них – дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Нікопольський район

Вчора ввечері ворог вдарив РСЗВ по Нікополю. Постраждала 15-річна дівчина, 66-річний чоловік та жінка 55 років. Всі лікуватимуться вдома.

"Пошкоджено 8 багатоквартирних та 14 приватних житлових будинків, 7 господарчих споруд, 2 вантажні та 9 легкових автомобілів, 13 автобусів, транспортну інфраструктуру, будівлю благодійного фонду, 3 магазини, 4 підприємства, перукарню, лінії електропередач, 10 парканів. Знищено приватний житловий будинок, 3 господарчі споруди, легковий автомобіль", - повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Окупанти також гатили дронами й артилерією по Мирівській та Покровській сільській громадах.

Загалом по району пошкоджені інфраструктура, кілька адмінбудівель, підприємство, магазини, перукарня. Знищені оселя, 3 господарські споруди та авто. Понівечені понад 20 багатоповерхових і приватних будинків, автобуси, легковики та вантажівки.

Криворізький район

Ворог атакував БпЛА Кривий Ріг

"Були влучання на кількох локаціях, один із шахедів влетів у дев'ятиповерховий житловий будинок. Слава Богу – всі живі, це головне", - повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Внаслідок атаки постраждали близько 30 житлових будинків, 4 заклади освіти, об'єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство. Для ліквідації наслідків задіяно всі комунальні служби.

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Синельниківський район

Внаслідок атаки БпЛА у Васильківській громаді зруйновані 2 приватні будинки, ще 2 пошкоджені.

Масовані атаки на Нікополь, Кривий Ріг та Синельниківський район
Масовані атаки на Нікополь, Кривий Ріг та Синельниківський район
Масовані атаки на Нікополь, Кривий Ріг та Синельниківський район
Масовані атаки на Нікополь, Кривий Ріг та Синельниківський район

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Автор: 

Кривий Ріг (1511) обстріл (34445) Нікополь (1561) Дніпропетровська область (5125) Криворізький район (402) Нікопольський район (796) Синельниківський район (559)
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