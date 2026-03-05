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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти 40 разів атакували три райони Дніпропетровщини: двоє поранених. ФОТО

Протягом дня 5 березня російські війська майже 40 разів атакували Нікопольський, Кам’янський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріли Дніпропетровщини

Нікопольський район

Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені транспортна інфраструктура, майже два десятки приватних будинків та господарських споруд, 4 багатоповерхівки, агрофірма, авто.

Унаслідок атак поранені двоє чоловіків 41 та 70 років. Один з них госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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Кам’янський та Синельниківський райони

  • У Верхівцевому Кам’янського району понівечена транспортна інфраструктура.
  • У Межівській громаді, що на Синельниківщині, – багатоквартирний будинок.

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обстріл (34432) Дніпропетровська область (5124) Кам’янський район (40) Нікопольський район (796) Синельниківський район (559)
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