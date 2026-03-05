Окупанти 40 разів атакували три райони Дніпропетровщини: двоє поранених. ФОТО
Протягом дня 5 березня російські війська майже 40 разів атакували Нікопольський, Кам’янський та Синельниківський райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджені транспортна інфраструктура, майже два десятки приватних будинків та господарських споруд, 4 багатоповерхівки, агрофірма, авто.
Унаслідок атак поранені двоє чоловіків 41 та 70 років. Один з них госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Кам’янський та Синельниківський райони
- У Верхівцевому Кам’янського району понівечена транспортна інфраструктура.
- У Межівській громаді, що на Синельниківщині, – багатоквартирний будинок.
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