Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: поранено машиніста електровоза і його помічника
Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну логістику України – залізницю та судноплавство.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. передає Цензор.НЕТ.
Залізнична інфраструктура на Дніпропетровщині
Як зазначається, сьогодні вранці ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпровського регіону. Під час руху вантажного поїзда БпПЛА влучив в електровоз.
"Поранені машиніст і його помічник, їм оперативно надали медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Удар по торговельному судну
Крім того, учора російський ударний дрон уразив цивільне торговельне судно, яке виходило з українського порту та рухалося морським коридором. Один член екіпажу дістав поранення, йому надали медичну допомогу.
Атака на залізницю на Одещині
Також учора ввечері ворожі безпілотники завдали удару по залізничній станції на Одещині. Пошкоджено кілька вагонів, постраждалих немає.
"Атаки росії на транспортну інфраструктуру та судноплавство – це продовження терору проти цивільної логістики і намагання підірвати економіку України та глобальну продовольчу безпеку", - наголосили в міністерстві.
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