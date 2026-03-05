Росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині: поранено машиніста електровоза і його помічника

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну логістику України – залізницю та судноплавство.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України. передає Цензор.НЕТ.

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Залізнична інфраструктура на Дніпропетровщині

Як зазначається, сьогодні вранці ворог атакував залізничну інфраструктуру Дніпровського регіону. Під час руху вантажного поїзда БпПЛА влучив в електровоз.

"Поранені машиніст і його помічник, їм оперативно надали медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Удар по торговельному судну

Крім того, учора російський ударний дрон уразив цивільне торговельне судно, яке виходило з українського порту та рухалося морським коридором. Один член екіпажу дістав поранення, йому надали медичну допомогу.

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Атака на залізницю на Одещині

Також учора ввечері ворожі безпілотники завдали удару по залізничній станції на Одещині. Пошкоджено кілька вагонів, постраждалих немає.



"Атаки росії на транспортну інфраструктуру та судноплавство – це продовження терору проти цивільної логістики і намагання підірвати економіку України та глобальну продовольчу безпеку", - наголосили в міністерстві.

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