Рашисти вдарили безпілотником по поїзду на Миколаївщині: поранено працівника "УЗ". ФОТО

Російські війська атакували безпілотником порожній поїзд на Миколаївщині, який прибув на технічне обслуговування.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, поранено одного співробітника УЗ. Йому надана вся необхідна медична допомога. Вчора ввечері рф намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель.



Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива", - йдеться в повідомленні.



Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух.





У ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували рятувальники та черговий караул пожежного потяга "Укрзалізниці".















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Що передувало?

Повідомлялось, що вранці 4 березня російські окупанти вдарили "шахедами" по об’єкту транспортної інфраструктури в Миколаєві.

2 березня росіяни вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині, внаслідко чого загинув чоловік, є поранені.

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