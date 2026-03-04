Рашисти вдарили безпілотником по поїзду на Миколаївщині: поранено працівника "УЗ". ФОТО
Російські війська атакували безпілотником порожній поїзд на Миколаївщині, який прибув на технічне обслуговування.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"На жаль, поранено одного співробітника УЗ. Йому надана вся необхідна медична допомога. Вчора ввечері рф намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель.
Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива", - йдеться в повідомленні.
Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух.
У ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували рятувальники та черговий караул пожежного потяга "Укрзалізниці".
Що передувало?
Повідомлялось, що вранці 4 березня російські окупанти вдарили "шахедами" по об’єкту транспортної інфраструктури в Миколаєві.
2 березня росіяни вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині, внаслідко чого загинув чоловік, є поранені.
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