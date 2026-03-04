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Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Рашисти вдарили безпілотником по поїзду на Миколаївщині: поранено працівника "УЗ". ФОТО

Російські війська атакували безпілотником порожній поїзд на Миколаївщині, який прибув на технічне обслуговування.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"На жаль, поранено одного співробітника УЗ. Йому надана вся необхідна медична допомога. Вчора ввечері рф намагалася атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель.

Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд та превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива", - йдеться в повідомленні.

Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух.

РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині

У ДСНС повідомили, що пожежу ліквідували рятувальники та черговий караул пожежного потяга "Укрзалізниці".

РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині
РФ знову атакувала поїзд: цього разу на Миколаївщині

Читайте: Доба на Харківщині: під ударами Харків і 12 населених пунктів, 12 постраждалих. ФОТО

Що передувало?

Повідомлялось, що вранці 4 березня російські окупанти вдарили "шахедами" по об’єкту транспортної інфраструктури в Миколаєві.

2 березня росіяни вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині, внаслідко чого загинув чоловік, є поранені.

Читайте: 149 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 129 цілей. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

залізниця (1736) Миколаїв (1904) Миколаївська область (2456) обстріл (34415) Кулеба Олексій (321) Миколаївський район (214)
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Топ коментарі
+8
якщо дзеркальної відповіді не буде, до літа їздити залізницею України стане вкрай небезпечно!
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04.03.2026 10:19 Відповісти
+3
Я відбувся легким переляком
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04.03.2026 10:22 Відповісти
+3
Вітаю! Бережіть себе!
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04.03.2026 10:47 Відповісти
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якщо дзеркальної відповіді не буде, до літа їздити залізницею України стане вкрай небезпечно!
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04.03.2026 10:19 Відповісти
Я відбувся легким переляком
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04.03.2026 10:22 Відповісти
Вітаю! Бережіть себе!
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04.03.2026 10:47 Відповісти
якась **** наводить ...зелені виборці ...
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04.03.2026 11:02 Відповісти
Зелянуковичі, якщо точно.
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04.03.2026 11:24 Відповісти
наводить опрератор дрона...виборці тут ні до чого...
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04.03.2026 11:50 Відповісти
та да ...по всій Україні наводчиків та інформаторів виловлють ... а тут чисто оператор на маячок ... ...
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04.03.2026 12:11 Відповісти
мій р- н 🥺...
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04.03.2026 11:06 Відповісти
🥺
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04.03.2026 11:16 Відповісти
 
 