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Новини Обстріли Дніпропетровщини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Рашисти вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині: загинув чоловік. ФОТО

Окупанти атакували дроном один із вагонів приміського поїзда на Дніпропетровщині.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Кулеби, потяг в цей момент перебував у русі.

"На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів.

Локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуйовано, надано першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо", - зазначив він.

Наразі постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги.

Організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення.

РФ вдарила по електричці на Дніпроопетровщині: є загиблий
РФ вдарила по електричці на Дніпроопетровщині: є загиблий

Читайте: Атака на Дніпропетровщину: зруйновані будинки, у Покровській громаді загинув чоловік

Що передувало?

Нагадаємо, 2 лютого російську окупанти вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини, внаслідок чого загинув чоловік. Відомо про 7 постраждалих, зокрема двох дітей.

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Автор: 

обстріл (34383) Кулеба Олексій (321) Дніпропетровська область (5109) Криворізький район (400)
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Тут хто їхав? Натівські офіцери? Мосад? Мі-6? ЦРУ?
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02.03.2026 15:33 Відповісти
Людожерам не потрібен привід. Це їх гнила суть.
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02.03.2026 16:45 Відповісти
Кацапська мразота і їх поводир ху@ло
в 100000разів страшніші і огидніші за іранських
аятолли , яких вбили , як скажених собак 😡
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02.03.2026 15:37 Відповісти
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02.03.2026 16:44 Відповісти
 
 