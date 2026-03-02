Рашисти вдарили дроном по електричці на Дніпропетровщині: загинув чоловік. ФОТО

Окупанти атакували дроном один із вагонів приміського поїзда на Дніпропетровщині.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Кулеби, потяг в цей момент перебував у русі.

"На жаль, одна людина загинула. Приносимо співчуття родині та близьким. За попередньою інформацією, травмовано сім пасажирів.



Локомотивна бригада негайно зупинила поїзд. Пасажирів евакуйовано, надано першу медичну допомогу. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС, залізничники та фельдшер із найближчих станцій і депо", - зазначив він.

Наразі постраждалих госпіталізовано для надання подальшої необхідної медичної допомоги.

Організовується подальше перевезення всіх пасажирів до пунктів призначення.





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Що передувало?

Нагадаємо, 2 лютого російську окупанти вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини, внаслідок чого загинув чоловік. Відомо про 7 постраждалих, зокрема двох дітей.

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