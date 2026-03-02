РУС
Рашисты нанесли удар дроном по электричке на Днепропетровщине: погиб мужчина. ФОТО

Оккупанты атаковали дроном один из вагонов пригородного поезда в Днепропетровской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, поезд в этот момент находился в движении.

"К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров.

Локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиры эвакуированы, оказана первая медицинская помощь. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо", - отметил он.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи.

Организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров к пунктам назначения.

РФ нанесла удар по электричке в Днепропетровской области: есть погибший
Что предшествовало?

Напомним, 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина. Известно о 7 пострадавших, в том числе двух детях.

Тут хто їхав? Натівські офіцери? Мосад? Мі-6? ЦРУ?
показать весь комментарий
02.03.2026 15:33 Ответить
Кацапська мразота і їх поводир ху@ло
в 100000разів страшніші і огидніші за іранських
аятолли , яких вбили , як скажених собак 😡
показать весь комментарий
02.03.2026 15:37 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2026 16:44 Ответить
 
 