Рашисты нанесли удар дроном по электричке на Днепропетровщине: погиб мужчина. ФОТО

Оккупанты атаковали дроном один из вагонов пригородного поезда в Днепропетровской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам Кулебы, поезд в этот момент находился в движении.

"К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров.



Локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиры эвакуированы, оказана первая медицинская помощь. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо", - отметил он.

В настоящее время пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи.

Организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров к пунктам назначения.





Что предшествовало?

Напомним, 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина. Известно о 7 пострадавших, в том числе двух детях.

