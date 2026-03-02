Рашисты нанесли удар дроном по электричке на Днепропетровщине: погиб мужчина. ФОТО
Оккупанты атаковали дроном один из вагонов пригородного поезда в Днепропетровской области.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам Кулебы, поезд в этот момент находился в движении.
"К сожалению, один человек погиб. Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров.
Локомотивная бригада немедленно остановила поезд. Пассажиры эвакуированы, оказана первая медицинская помощь. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо", - отметил он.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи.
Организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров к пунктам назначения.
Что предшествовало?
Напомним, 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина. Известно о 7 пострадавших, в том числе двух детях.
