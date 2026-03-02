Обращений о пострадавших украинцах в Израиле нет, - посол Корнийчук
На данный момент обращений относительно пострадавших граждан Украины в Израиле не поступало.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Подробности
"Горячая линия" посольства Украины в Израиле работает постоянно. На данный момент обращений о пострадавших украинцах, слава Богу, нет", - сказал дипломат.
По словам Корнийчука, посольство работает в несколько ограниченном режиме, но доступ к консульским услугам продолжается.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
