Новости Атаки Ирана на Израиль
Обращений о пострадавших украинцах в Израиле нет, - посол Корнийчук

Ситуация в Израиле: есть ли пострадавшие украинцы?

На данный момент обращений относительно пострадавших граждан Украины в Израиле не поступало.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Подробности

Подробности

"Горячая линия" посольства Украины в Израиле работает постоянно. На данный момент обращений о пострадавших украинцах, слава Богу, нет", - сказал дипломат.

По словам Корнийчука, посольство работает в несколько ограниченном режиме, но доступ к консульским услугам продолжается.

Читайте: Китай призывает остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: США и Израиль хотели показать, что удара может не быть, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности, - Axios

Автор: 

Израиль (509) Корнийчук Евгений (19) обстрел (15127)
А ми так переживаємо за них!
02.03.2026 12:50 Ответить
Та які там українці?
02.03.2026 12:58 Ответить
02.03.2026 13:07 Ответить
Українці знаходяться в Україні.
02.03.2026 13:00 Ответить
шо там у пана посла є контакт із міндічем та цукерманом?
як вони там? пісяють, какають норм? поносу нема?
02.03.2026 13:00 Ответить
Граждане Миндич и Цукерман мужественно потерпят).
02.03.2026 13:05 Ответить
 
 