Хаменеи погиб, его тело уже нашли, - Reuters
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром вследствие авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Хаменеи погиб
Газета The Times of Israel пишет, что посол Израиля в США Ехиэль Лейтер сообщил американским официальным лицам, что Израилю удалось убить Хаменеи.
Израильский "12 канал" сообщает, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу показали изображение тела Хаменеи, найденное в его резиденции в Тегеране.
Накануне в видеообращении Нетаньяху заявил, что есть все больше признаков, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет".
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израилясообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ДОМІНІКА, КОЛУМБІЯ, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;
7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2026»…
Святкуйте браття, ви на те заслужили!
Залишилось тільки повбивати відморожених "Корпус вартових Ісламської революції" - а тут вже не так і просто, бо їх надто багато, та на то вони й "відморозки" зі зброєю?
Тільки спочатку схилитися, а потім все одно померти. 😁
Як не від наркоти чи алкоголізму так собутильник топором зарубає.
тренування пройшли?
путін чекає
в цьому світі все завязано одним вузлем!
Так що ці всі заяви про знешкодження того чи іншого з високопосадовців слід розцінювати як задля підняття власного політичного рейтингу (як однієї з перемог), допоки не буде знешкоджено усіх.
"Відсутність наземної операції = відсутність глобальних стратегічних результатів.
І як не називай операцію - "Епічна лють", "Всрата лють", "Епічна всратість" та хоч "Золотий дощ" - це нічого не змінить.
Ну знову іран ослабне на кілька місяців. Потім вибере нового аятоллу, командувачів квір, накопичить ракет та шахедів, і все треба буде бомбити по-новому.
Бо іранський режим - це як багатоголовий змій. Одну голову відрубиш - три нових виросте.
Без наземної операції діла не буде.
Схоже, Трамп вирішив просрати останні крихти рейтингу республіканців напередодні мідтерм-виборів.
Але нам це на руку."