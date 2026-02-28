РУС
Хаменеи погиб, его тело уже нашли, - Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром вследствие авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Хаменеи погиб

Газета The Times of Israel пишет, что посол Израиля в США Ехиэль Лейтер сообщил американским официальным лицам, что Израилю удалось убить Хаменеи.

Израильский "12 канал" сообщает, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу показали изображение тела Хаменеи, найденное в его резиденции в Тегеране.

Накануне в видеообращении Нетаньяху заявил, что есть все больше признаков, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет".

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израилясообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

