Атака на Иран – это совместная военная операция США и Израиля, - СМИ

В Соединенных Штатах подтвердили военные удары по Ирану 28 февраля и назвали это совместной операцией с Израилем.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Американские чиновники ожидают, что эта атака будет гораздо более масштабной, чем удары США в июне 2025 года по иранским ядерным объектам.

Представитель США заявил телеканалу Al Jazeera, что атаки на Иран были осуществлены в рамках совместной военной операции США и Израиля. Одна из целей удара – президентский комплекс, а также якобы дома иранских лидеров.

Подготовка к операции

В то же время Reuters пишет, что операция планировалась месяцами в координации с Вашингтоном, а дата начала была определена несколько недель назад. Также издание отмечает, что Верховного лидера Ирана Али Хаменеи нет в Тегеране, его перевели в безопасное место.

Посольство США в Катаре ввело режим самоизоляции для всего персонала, рекомендуя всем своим гражданам делать то же самое до дальнейшего уведомления.

Взрывы, кроме Тегерана, прогремели также в Исфахане, Карадже и Керманшахе.

Иран полностью закрыл свое воздушное пространство на неопределенное время.

