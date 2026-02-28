РУС
Новости Удар Израиля по Ирану
Атака на Иран – это совместная военная операция США и Израиля, - СМИ

Атака на Иран 28 февраля

В Соединенных Штатах подтвердили военные удары по Ирану 28 февраля и назвали это совместной операцией с Израилем.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Американские чиновники ожидают, что эта атака будет гораздо более масштабной, чем удары США в июне 2025 года по иранским ядерным объектам.

Представитель США заявил телеканалу Al Jazeera, что атаки на Иран были осуществлены в рамках совместной военной операции США и Израиля. Одна из целей удара – президентский комплекс, а также якобы дома иранских лидеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль заявил о "превентивном ударе" по Ирану: в Тегеране прогремели взрывы. ФОТО

Подготовка к операции

В то же время Reuters пишет, что операция планировалась месяцами в координации с Вашингтоном, а дата начала была определена несколько недель назад. Также издание отмечает, что Верховного лидера Ирана Али Хаменеи нет в Тегеране, его перевели в безопасное место.

Посольство США в Катаре ввело режим самоизоляции для всего персонала, рекомендуя всем своим гражданам делать то же самое до дальнейшего уведомления.

  • Взрывы, кроме Тегерана, прогремели также в Исфахане, Карадже и Керманшахе.
  • Иран полностью закрыл свое воздушное пространство на неопределенное время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана, - МИД Омана

Израиль (492) Иран (760) США (7100)
+8
не тих бомбите, шановні...
28.02.2026 09:50 Ответить
+7
Скотину вивезли і сховали, а жаль....
28.02.2026 09:37 Ответить
+6
Хай зникне назавжди це ісламське терористичне утворення з релігійними фонатиками ,а слідом за ним нациська росія і таке собі непорозуміння як кндр.
28.02.2026 09:45 Ответить
28.02.2026 09:37 Ответить
Вже мабуть у масквє
28.02.2026 12:27 Ответить
Вміє ізраїль з амерами працювати і спільну мову знаходити.А ми-ні.
28.02.2026 09:41 Ответить
Не сміши. Амери тримають ту шавку ради досягнення своїх цілей в регіоні. А Україна їм не потрібна, хоч ти конем виї-сь.
28.02.2026 09:46 Ответить
Ага."Україна їм не потрібна".Як же приємно тобі відповідальність на когось перекладати.
28.02.2026 10:39 Ответить
ізраїль управляє сша
28.02.2026 11:41 Ответить
Ізраїль в курсі?
28.02.2026 11:46 Ответить
Жалкий шлепок по попе назвали операцией,комедианты
28.02.2026 09:42 Ответить
28.02.2026 09:45 Ответить
І сша з ізраїлем також. Однії жопи половинки.
28.02.2026 09:47 Ответить
не тих бомбите, шановні...
28.02.2026 09:50 Ответить
Хазяїв не ********
28.02.2026 09:57 Ответить
І на що тільки не підеш заради премії миру. Адже так важко трампанутому зупиняти війни. Якщо їх немає, то доводиться спочатку почати, а вже потім їх закінчувати
28.02.2026 09:55 Ответить
еСвЕо буває дзеркальним.... ну майже
28.02.2026 09:57 Ответить
Ріденько якось поки за "масштабністю" 🤔
28.02.2026 09:57 Ответить
Атака на Іран - це АНАЛОГІЯ РАШИСТСЬКОГО СВО В УКРАЇНІ
28.02.2026 10:34 Ответить
 
 