Цензор.НЕТ
Новости Ядерная программа Ирана
Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана, - МИД Омана

Переговорщики от США и Ирана достигли "существенного прогресса" на пути к заключению соглашения об ограничении ядерной программы Ирана.

Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди в интервью CBS, информирует Цензор.НЕТ.

Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана

Министр отметил, что Иран согласился "никогда, ни при каких обстоятельствах не иметь ядерных материалов, из которых можно изготовить бомбу", что, по его мнению, является "большим достижением".

По словам Аль-Бусаиди, существующие запасы обогащенного урана в стране будут "переработаны до самого низкого возможного уровня" и "превращены в топливо", и процесс "будет необратимым".

Читайте также: Иран начал военные учения накануне переговоров с США по ядерной программе

Доступ для МАГАТЭ

Кроме того, Аль-Бусаиди утверждает, что Иран готов предоставить инспекторам МАГАТЭ "полный доступ" к своим ядерным объектам для проверки выполнения условий соглашения.

"Не будет никакого накопления, никакого хранения и будет полная проверка", - сказал глава МИД Омана. 

Аль-Бусаиди заявил, что если будет заключено справедливое и устойчивое соглашение, он "достаточно уверен", что даже американские инспекторы получат доступ на каком-то этапе процесса.

На вопрос, считает ли он, что достигнут достаточный прогресс, чтобы предотвратить удары США по Ирану, Аль-Бусаиди ответил: "Надеюсь, что да".

В то же время он добавил, что "нам нужно немного больше времени", чтобы согласовать некоторые детали.

Читайте также: Axios: Трамп дает Ирану 48 часов для ответа по ядерной сделке

Что предшествовало?

  • В воскресенье издание Axios сообщило, что США готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном в Женеве в пятницу, если Тегеран предоставит подробное предложение в течение 48 часов. Вашингтон считает эту встречу, вероятно, последним шансом для заключения соглашения.

Читайте также: Оман анонсировал новые переговоры США и Ирана

Иран ядерное оружие Оман
Топ комментарии
+12
Ті тисячі іранців, які виступили проти режиму, сподіваючись на публічно обіцяну допомогу від США, замість допомоги отримали постріли КСІР в очі і статеві органи. Вони вже ніколи не побачать "феноменальних дипломатичних успіхів" озброєного авіаносцями "захисника демократії".
28.02.2026 02:39 Ответить
+3
Рудому покидьку пох як було на долі бранців острова Епштейна ,так і на будького,як українців чи іранців(
28.02.2026 06:19 Ответить
+2
Трамп, мачи казлоффф...
28.02.2026 04:44 Ответить
хай буде прокляте трампбидло!
28.02.2026 03:11 Ответить
Трамп сьогодні визнав, що йому доводиться робити важкий вибір у тому, як діяти щодо Ірану після того, як зусилля щодо дипломатії виявилися незадовільними.
 «Нам потрібно ухвалити важливе рішення», - сказав він перед натовпом у Корпус-Крісті, штат Техас, де пропагував свою енергетичну програму.
28.02.2026 03:01 Ответить
CNN
«Вони хочуть укласти угоду, але потрібно укласти угоду, яка має сенс», - сказав Трамп.
Він повідомив, що консультувався з двома республіканськими сенаторами Техасу, Тедом Крузом та Джоном Корніном, на борту Air Force One під час польоту до штату.
«Я сказав, що ми повинні укласти угоду, яка має сенс», - сказав Трамп, додавши: «Я б краще зробив це мирним шляхом. Але вони дуже складні люди».
Трамп зазначив, що рішення було «непростим», і що Іран давно займається згубною поведінкою.
28.02.2026 03:06 Ответить
Велика Британія тимчасово відкликала частину співробітників свого посольства в Тегерані та порадила утриматися від усіх поїздок до Ізраїлю, "крім вкрай необхідних". МЗС країни побоюється, що Іран може атакувати Ізраїль як ключового союзника США на Близькому Сході.
Подібні рекомендації опублікували міністерства закордонних справ Німеччини та Франції.
Китай, Індія та Канада закликали своїх громадян якнайшвидше покинути Іран через ризик військових дій.

США також закликали своїх громадян, які перебувають на території Ірану, "негайно" залишити країну. Американське посольство в Ізраїлі дозволило частині співробітників та їхнім сім'ям тимчасово поїхати, "поки доступні комерційні рейси".
28.02.2026 03:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=D3Hs860OaL8

А вітьок став горою за Україну й вже не хоче здачі територій ? Шо случілааась?
28.02.2026 04:26 Ответить
Черговий "фінт ушами"... *********** програє на всіх фронтах, і Віткоф почав "петлять", щоб утихомирить "страсті"... Адже навіть всередині республіканської партії почало формуваться "антиМАГАшистське крило, і може статься розкол партії...
28.02.2026 06:13 Ответить
а шо МЗС Ірану каже ?
28.02.2026 05:20 Ответить
Вони скажуть правду: раз Оман обіцяв - нехай Оман і виконує. 😊
28.02.2026 07:24 Ответить
Напевно рушники поправляють
28.02.2026 08:15 Ответить
Трамп «не в захваті» від Ірану після останніх переговорів щодо ядерної програми - ВВС
28.02.2026 05:26 Ответить
одне з двох - або бадру наїбали, або бадра *******.
28.02.2026 05:30 Ответить
і те й інше
28.02.2026 05:36 Ответить
Ромео повинен померти, або розрив шаблону...що теж ймовірно, але мало.
28.02.2026 06:01 Ответить
"Петляють" - як і півроку тому...
28.02.2026 06:16 Ответить
МЗС Оману "тягне мазу" за Іран? Навіть рушникоголові бачать що трамп- балабол та лайно. Можна "втірать дічь". Ганьба США.
28.02.2026 06:31 Ответить
Знову звиздять. Скоріше б забомбили ті заводи з виробництва комплектуючих до шахедів у гівно.
28.02.2026 06:34 Ответить
А ХІМІЧНА ЗБРОЯ ...!?)
28.02.2026 07:19 Ответить
Хімічна зброя це як сокира для дров, або будівельна цеглина якою б'ють по голові...її не існує..існує сировина для хімічної промисловості
28.02.2026 08:42 Ответить
Це сказав очільник МЗС Оману. Офіційної відповіді ірану ми не чули. Отже все це можуть бути оптимістичні побрехеньки, які так ******* тампон та компанія.
28.02.2026 07:31 Ответить
Унтерменшам тіпа Ірана чи України не можна мати ядерну зброю. Ну просто потому. Пакістану можна, чотири потужних військових переворота, вбили Бхутто, татко талібана, конфлікти з Індією та Афганом.
28.02.2026 07:59 Ответить
Іран, точно так, як росія обдурили рижого дідулю і його ''супер'' переговірників - зятя та баригу по будівництву. Зроблять вранці ядерну бомбу і будете ви з ними розмовляти на Ви, як із північною Кореєю.Росія своєму корифану в цьому допоможе. Та і земля вже майже готова для переселення цілого народу, бо наявність такої бомби в терористів означає миттєвий удар по Ізраїлю.
28.02.2026 08:04 Ответить
Міністр оборони Ізраїлю заявив, що відбувся превентивний удар по Ірану з метою нейтралізації загроз для держави.

Ізраїль запровадив надзвичайний стан по всій країні, а громадян закликали дотримуватися вказівок цивільної оборони та перебувати в укриттях.

Водночас по всій країні лунають сирени. Найближчим часом ймовірна атака з боку Ірана. (c)
28.02.2026 08:44 Ответить
****** ,как піть дать ******
28.02.2026 09:12 Ответить
 
 