Иран готов отказаться от запасов обогащенного урана, - МИД Омана

Переговорщики от США и Ирана достигли "существенного прогресса" на пути к заключению соглашения об ограничении ядерной программы Ирана.

Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадра Аль-Бусаиди в интервью CBS, информирует Цензор.НЕТ.

Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана

Иран согласился отказаться от запасов обогащенного урана

Министр отметил, что Иран согласился "никогда, ни при каких обстоятельствах не иметь ядерных материалов, из которых можно изготовить бомбу", что, по его мнению, является "большим достижением".

По словам Аль-Бусаиди, существующие запасы обогащенного урана в стране будут "переработаны до самого низкого возможного уровня" и "превращены в топливо", и процесс "будет необратимым".

Доступ для МАГАТЭ

Кроме того, Аль-Бусаиди утверждает, что Иран готов предоставить инспекторам МАГАТЭ "полный доступ" к своим ядерным объектам для проверки выполнения условий соглашения.

"Не будет никакого накопления, никакого хранения и будет полная проверка", - сказал глава МИД Омана.

Аль-Бусаиди заявил, что если будет заключено справедливое и устойчивое соглашение, он "достаточно уверен", что даже американские инспекторы получат доступ на каком-то этапе процесса.

На вопрос, считает ли он, что достигнут достаточный прогресс, чтобы предотвратить удары США по Ирану, Аль-Бусаиди ответил: "Надеюсь, что да".

В то же время он добавил, что "нам нужно немного больше времени", чтобы согласовать некоторые детали.

Что предшествовало?

В воскресенье издание Axios сообщило, что США готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном в Женеве в пятницу, если Тегеран предоставит подробное предложение в течение 48 часов. Вашингтон считает эту встречу, вероятно, последним шансом для заключения соглашения.

