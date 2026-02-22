РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10321 посетитель онлайн
Новости Ядерная программа Ирана
3 766 34

Axios: Трамп дает Ирану 48 часов для ответа по ядерной сделке

Трамп дает Ирану 48 часов

Соединенные Штаты заявили о готовности провести новый раунд переговоров с Ираном уже в пятницу в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Axios со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам представителя администрации, встреча состоится при условии, что в течение ближайших 48 часов Тегеран предоставит подробное письменное предложение по параметрам будущего ядерного соглашения.

Читайте также: Лондон отказал США в использовании баз для ударов по Ирану

Условия для проведения переговоров

Американские чиновники отмечают, что нынешнее дипломатическое давление может стать последним шансом для достижения договоренностей до возможного обострения ситуации. В администрации президента Дональда Трампа ожидают конкретного документа со стороны Ирана.

Посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют прибыть в Женеву 27 февраля, если иранская сторона своевременно передаст согласованный проект.

"Если Иран предоставит проект предложения, США готовы встретиться в Женеве в пятницу, чтобы начать подробные переговоры с целью достижения ядерного соглашения", – заявил американский чиновник.

В Белом доме также допускают возможность заключения временного соглашения до момента согласования полноценного документа.

Читайте также: Цены на нефть пошли вверх впервые за три недели на фоне напряженности между США и Ираном

Риски военного сценария

Во время предыдущей встречи в Женеве американская сторона попросила министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи предоставить письменное предложение в течение нескольких дней. Иранский министр заявил, что документ будет передан после согласования политическим руководством страны.

  • В США не исключают силового варианта развития событий. Ранее американские СМИ сообщали, что военные готовы к возможному удару по Ирану уже в ближайшие дни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз просит США воздержаться от удара по Ирану и дать шанс дипломатии

Автор: 

Иран (755) США (7058)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Через 48 годин побачимо черговий, в велику лужу, великий пердь... Немає ніяких сумнівів
показать весь комментарий
22.02.2026 18:59 Ответить
+10
Щоб ви знали, 48 - це 24 * 2.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:38 Ответить
+10
Трамп і біля Кореї на авіаносцях плавав допоки Пухлий ядерну бімбу змайстрував
показать весь комментарий
22.02.2026 19:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб ви знали, 48 - це 24 * 2.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:38 Ответить
Що згідно годиннику Трампа мінімум 3 роки. У Ірану ще є трохи часу подумати.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:43 Ответить
Тут, одна людина казала що час по теорії відносності Епштейна визначити вкрай складно.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:51 Ответить
Так в файлах епштейна демов процетнов 70 если не больше)) носятся с тем епштейном как дурень со ступой
показать весь комментарий
22.02.2026 19:03 Ответить
Дурень со ступой - это витьков. Сколько и кого там в этих файлах, всем до задницы. Додик в лидерах, однозначно
показать весь комментарий
22.02.2026 19:13 Ответить
👍...
показать весь комментарий
22.02.2026 19:05 Ответить
Понти. Але так просто два авіаносці і купу кораблів та літаків так просто не будуть стягувати поближче до Ірану. Тим більше, що Ізраїль буде робити все можливе і неможливе, щоб США допомогли знищити терориста.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:44 Ответить
Трамп і біля Кореї на авіаносцях плавав допоки Пухлий ядерну бімбу змайстрував
показать весь комментарий
22.02.2026 19:13 Ответить
І скільки вибухів після того було?
показать весь комментарий
22.02.2026 19:16 Ответить
Я про інше, хіба може президент США без дозволу Конгресу розпочати війну?
показать весь комментарий
22.02.2026 20:36 Ответить
Побомбити тиждень другий може і без конгресу. Інше питання нащо це Америці треба?
показать весь комментарий
22.02.2026 21:08 Ответить
Та вже були 3 доби а тепер 2 доби. Але в голові цієї паскуди час йде зовсім по різному. Не здивуюся, якщо 48 перетвориться на 12 і ми з ранку почуємо про про переможне закінчення ще однієї війни некоронованим лауретом нобелівської премії.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:44 Ответить
закінчення ще однієї війни некоронованим лауретом нобелівської премії.
+++
показать весь комментарий
22.02.2026 19:19 Ответить
якась грьобана фігня!
зазвичай два тижні, десь....

але ж всі пам'ятають все теж саме в першу каденцію біля пєльмєня?
і що?
і ніху@
показать весь комментарий
22.02.2026 18:47 Ответить
Навіть прихильник орального кохання Клінтон,якому трампон як виявилося смоктав прутня, більше робив ніж пи₴дів. А цьому рудому уї@ану аби тільки язиком чесати та порушувати Конституцію США. Відразу,**** на пожиттєве піде після Білого Дому.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:09 Ответить
тобто?
оті самі 150 років......
показать весь комментарий
22.02.2026 19:33 Ответить
А чому віткофф не поїде до Ірану щоб зрозуміти, які у іранців мотиви та цілі ?

навіщо одразу посилати авіаносець ? як так можна ?
показать весь комментарий
22.02.2026 18:48 Ответить
прапорщик краснов собирается бить по друзьям своего начальства?? Да вы что??
показать весь комментарий
22.02.2026 18:56 Ответить
Через 48 годин побачимо черговий, в велику лужу, великий пердь... Немає ніяких сумнівів
показать весь комментарий
22.02.2026 18:59 Ответить
Буде не "пердь", а "спєциальная ваєнная аперация" у виконанні США.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:52 Ответить
та да, столько авиации, техники и военных согнали со всего мира к Ирану чтобы предложить сделку))0 ща доползет ласт авианосец и будет мясо походу
показать весь комментарий
22.02.2026 19:02 Ответить
Без наземной операции не будет ничего абсолютно, несколько красивых видео из Ирана и Израиля не более того. Просто дорогие учения.
показать весь комментарий
22.02.2026 21:13 Ответить
А чого не два тижні? Всеодно завтра забуде про свою пародію на ультиматум, скільки вже їх роздавав. *іздабол.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:04 Ответить
Це включно з двома тижнями? Чи виключно? Чи 60 днів? *****,як задовбала ця клоунада.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:05 Ответить
Не буде ніякого розгрому Ірану. Інакше ***** примусить Трампа збирати іранські шахеди для росії на ранчо Мар-а-Лаго.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:18 Ответить
плять , американський аферист дав іранським чалмоносцям часу більше.як своєму другу куйлу .який мав закінчити війну за 24 години...
показать весь комментарий
22.02.2026 19:27 Ответить
Іран зрозумів що гамерикани сильно губи закатують, а в реалі не такий страшний чорт як його малюють. Гамерикани бояться щоб Іран не потопив їхні корита і не зганьбив на весь світ, бовідпоавідати прийдеться. Вони круті тільки проти слабких.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:37 Ответить
Атдайте центріфугі та ядерку, ви не Пакістан, вам не положено. Ну просто потому. Як і Україні. А ми вам гарантуємо такі потужні гарантії, що від вашого Ирану ніхрена не залишиться. А чо такого.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:41 Ответить
так само і з Україною буде, якщо захоче ялерну доктрину поновити
показать весь комментарий
22.02.2026 19:47 Ответить
Скільки там, два місяці пройшло з тих пір як Тромб обіцяв прийти на допомогу протестантам? Вже нікому там допомагати. І то, Тромбу насрати на протестантів. Якщо іранський режим підпише якусь угоду то Тромб віддасть протестантів на дорізання. Це для тих хто вірить в гарантії безпеки від сцишиа
показать весь комментарий
22.02.2026 21:28 Ответить
у голові трампона
що 48 годин
що 2 місяця
однаково
показать весь комментарий
22.02.2026 23:53 Ответить
 
 