Axios: Трамп дает Ирану 48 часов для ответа по ядерной сделке

Соединенные Штаты заявили о готовности провести новый раунд переговоров с Ираном уже в пятницу в Женеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Axios со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

По словам представителя администрации, встреча состоится при условии, что в течение ближайших 48 часов Тегеран предоставит подробное письменное предложение по параметрам будущего ядерного соглашения.

Условия для проведения переговоров

Американские чиновники отмечают, что нынешнее дипломатическое давление может стать последним шансом для достижения договоренностей до возможного обострения ситуации. В администрации президента Дональда Трампа ожидают конкретного документа со стороны Ирана.

Посланцы Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют прибыть в Женеву 27 февраля, если иранская сторона своевременно передаст согласованный проект.

"Если Иран предоставит проект предложения, США готовы встретиться в Женеве в пятницу, чтобы начать подробные переговоры с целью достижения ядерного соглашения", – заявил американский чиновник.

В Белом доме также допускают возможность заключения временного соглашения до момента согласования полноценного документа.

Риски военного сценария

Во время предыдущей встречи в Женеве американская сторона попросила министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи предоставить письменное предложение в течение нескольких дней. Иранский министр заявил, что документ будет передан после согласования политическим руководством страны.

В США не исключают силового варианта развития событий. Ранее американские СМИ сообщали, что военные готовы к возможному удару по Ирану уже в ближайшие дни.

