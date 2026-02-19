Евросоюз просит США воздержаться от удара по Ирану и дать шанс дипломатии

Европейский Союз предостерег Соединенные Штаты от возможного удара по Ирану и призвал к дипломатическому урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя Европейской комиссии по иностранным делам Ануара Эль Ануна.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что эскалация может иметь серьезные последствия для региональной безопасности. По его словам, рост напряженности между Вашингтоном и Тегераном требует сдержанности.

"Дипломатии нужно дать шанс. Эскалация военных действий может иметь тяжелые последствия для стабильности в регионе", - заявил он.

Рост напряженности и военная активность США

Заявления ЕС прозвучали на фоне сообщений о масштабном усилении американского военного присутствия на Ближнем Востоке. По данным западных СМИ, США перебрасывают в регион истребители и ударные военно-морские группы.

Аналитики считают, что это одно из крупнейших наращиваний сил со времени вторжения в Ирак в 2003 году. В Вашингтоне требуют от Тегерана полностью прекратить обогащение урана, сократить программу баллистических ракет и прекратить поддержку союзных группировок, в частности "Хезболлы" в Ливане, хуситов в Йемене и ХАМАС в Газе.

В то же время Иран отверг возможность полного отказа от обогащения урана. Тегеран настаивает, что переговоры должны касаться только ядерной программы, которую считает мирной.

Переговоры в Женеве и санкционная политика

Накануне в Женеве состоялись непрямые переговоры между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальными посланниками Дональда Трампа - Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Диалог проходил при посредничестве представителей Омана. По словам сторон, переговоры принесли "прогресс".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация определится с дальнейшими шагами в отношении Ирана в течение ближайших 10 суток.

