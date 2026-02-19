РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8989 посетителей онлайн
Новости США предлагают Ирану заключить ядерное соглашение Ядерная программа Ирана Удары США по Ирану
812 24

Евросоюз просит США воздержаться от удара по Ирану и дать шанс дипломатии

ЕС просит США воздержаться от ударов по Ирану

Европейский Союз предостерег Соединенные Штаты от возможного удара по Ирану и призвал к дипломатическому урегулированию спора вокруг иранской ядерной программы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя Европейской комиссии по иностранным делам Ануара Эль Ануна.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что эскалация может иметь серьезные последствия для региональной безопасности. По его словам, рост напряженности между Вашингтоном и Тегераном требует сдержанности.

"Дипломатии нужно дать шанс. Эскалация военных действий может иметь тяжелые последствия для стабильности в регионе", - заявил он.

Читайте также: Цены на нефть продолжают расти на фоне опасений по поводу конфликта между США и Ираном

Рост напряженности и военная активность США

Заявления ЕС прозвучали на фоне сообщений о масштабном усилении американского военного присутствия на Ближнем Востоке. По данным западных СМИ, США перебрасывают в регион истребители и ударные военно-морские группы.

Аналитики считают, что это одно из крупнейших наращиваний сил со времени вторжения в Ирак в 2003 году. В Вашингтоне требуют от Тегерана полностью прекратить обогащение урана, сократить программу баллистических ракет и прекратить поддержку союзных группировок, в частности "Хезболлы" в Ливане, хуситов в Йемене и ХАМАС в Газе.

В то же время Иран отверг возможность полного отказа от обогащения урана. Тегеран настаивает, что переговоры должны касаться только ядерной программы, которую считает мирной.

Читайте также: Трамп обсуждает возможные удары по Ирану. Пентагон готовится к операции, - CBS

Переговоры в Женеве и санкционная политика

Накануне в Женеве состоялись непрямые переговоры между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальными посланниками Дональда Трампа - Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Диалог проходил при посредничестве представителей Омана. По словам сторон, переговоры принесли "прогресс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа рассматривает создание собственного ядерного сдерживания из-за неопределенности с США, - Bloomberg

Автор: 

Иран (747) США (7038) Евросоюз (2813) ядерная безопасность (156)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ЄС **** дався?
показать весь комментарий
19.02.2026 18:48 Ответить
+6
Доки будуть дипломатити, аятоли десятки тисяч іранців повісять.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:51 Ответить
+6
Нехай Дональд відправить Віткофа з Кушнером на переговори з полотенцями. Вони прекрасні обидва переговорники вони зроблять чудовий пізділ і переконають Іран відмовитися від ядерної зброї.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЄС **** дався?
показать весь комментарий
19.02.2026 18:48 Ответить
Taco все равно не решится на boots on the ground , а без них этих религиозных фанатиков не сковырнешь одними протестами, которые они попросту расстреляют. Попугает просто для вида, выпустив пару ракет и авиабомб по военным обьектами и потом заявит про свою победу и достижение всех целей как в прошлый раз когда заявляли что остановили иранскую ядерную программу(а оказалось что нихрена не остановили)и этим все и ограничится. Но в реальности свержение союзного раше режима аятолл очень кстати будет для Украины
показать весь комментарий
19.02.2026 19:15 Ответить
Де оказалось,що не зупинили?
показать весь комментарий
19.02.2026 20:12 Ответить
ЄС забита мусульманами до верху. ЄС сцяттся масових заворушень та терактів. Хто їм лікар? Меркель? А рушникі треба кончати
показать весь комментарий
19.02.2026 19:17 Ответить
У Франції більше,у багатьох країнах також є.Так що не Меркель.Вона тільки за Німеччину відповідала.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:13 Ответить
В ЄС суніти..і саме агресивні з них нові богообрані палестинці..а на Іран їм трохи насрати рівно як і на утискання уйгурів
показать весь комментарий
19.02.2026 20:14 Ответить
Доки будуть дипломатити, аятоли десятки тисяч іранців повісять.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:51 Ответить
Вони бунтують не через те, що вони проти поставок росії ракет та шахедів, якими москалі нас вбивають. Просто нема що їсти. Мені їх не шкода. Чим більше сдохне - тим більша відплата за наші жертви. І коли у москалів таке почнеться - головне не подумати, що є хороші рускі.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:41 Ответить
Їсти є в них що і може навіть краще,ніж в Україні.Голоду там і близько немає.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:15 Ответить
Пішла гра в хорошого й поганого поліціянтів. Класика.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:51 Ответить
Нехай Дональд відправить Віткофа з Кушнером на переговори з полотенцями. Вони прекрасні обидва переговорники вони зроблять чудовий пізділ і переконають Іран відмовитися від ядерної зброї.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:52 Ответить
Уже посылали и не раз.Сейчас играют в плохого копа и хотят запугать.
показать весь комментарий
19.02.2026 19:17 Ответить
"А давайте ще трохи поговоримо, побухаємо на фуршетах і поюзаємо екскорт-послуги! Навіщо воювати? "
показать весь комментарий
19.02.2026 18:52 Ответить
Навіщо? Євросоюз може навести хоч якісь резони? Чи аби ото пи₴діти ні про що як і десятиліттями до цього? Допи₴ділися вже до ручки зі своїми лгбт-ідеями.
показать весь комментарий
19.02.2026 18:54 Ответить
В перекладі:
" Кремлівські шісткі в Євросоюзі просить США утриматися від удару по Ірану і дати шанс на створення дипломатії Хаменеї ядерної зброї"
показать весь комментарий
19.02.2026 18:54 Ответить
Було б з ким говорити-мало Вам прикладів-раша,авганістан,сірія,газа
показать весь комментарий
19.02.2026 18:59 Ответить
Толерантність їбонутої Європи не може не вражати. Чорти лікують, диявол святкує!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:02 Ответить
Станьте на коліна жалюгідна Європка і попросіть про це знову, як буде пукін заходити до вас через Білорусь, то теж благайте трампа про те щоб він вас захистив
показать весь комментарий
19.02.2026 19:16 Ответить
Вйобуй додому, яструб їбаний. Вам мало Іраку та Афганістану? Близький Схід - то не ваше. Хоча, що зараз ваше?
показать весь комментарий
19.02.2026 19:37 Ответить
Якраз їхнє.Та в них інтереси.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:17 Ответить
З ким дипломатія? З тими, хто за 2 тижні вирізав більше 20 тис. свого населення, хто забиває жінок камінням за не таке вбрання, хто спонсує русню та теракти по всьому світу??? Кончені!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:38 Ответить
АМЕРИКАНЦІ наближають для себе ВЄТНАМ -2
показать весь комментарий
19.02.2026 19:47 Ответить
Ні.Іран це класична країна.Там немає джунглів і вони перекидають туди армаду літаків.І їм Ізраїль допоможе.Але може і війни не буде.
показать весь комментарий
19.02.2026 20:19 Ответить
А Трампон Трампакс не хочет ******* по *****?!
показать весь комментарий
19.02.2026 19:49 Ответить
 
 