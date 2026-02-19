Трамп обсуждает возможные удары по Ирану. Пентагон готовится к операции, - CBS

Военные США заявили о готовности нанести удары по Ирану в ближайшие дни. В Белом доме сейчас просчитывают риски.

Об этом пишет CBS, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным источников издания, президент Трамп провел совещание с чиновниками национальной безопасности по поводу возможной операции. Войска готовы к ударам уже в выходные, однако пока окончательное решение не принято.

Белый дом взвешивает риски эскалации, а также политические, военные последствия возможных действий и сдержанности.

CBS пишет, что Пентагон в течение следующих трех дней временно выводит часть персонала из региона Ближнего Востока - преимущественно в Европу или обратно в Соединенные Штаты. Чиновники говорят, что такие шаги являются стандартной практикой перед потенциальными военными операциями и не обязательно означают неизбежность удара.

Переговоры США и Ирана

Напомним, по данным Reuters, накануне нового раунда переговоров в Женеве Иран предложил США масштабное экономическое соглашение в обмен на снятие санкций.

Иран после переговоров с США отказался прекратить обогащение ядерного топлива.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался второй раунд непрямых переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана.

