Трамп обсуждает возможные удары по Ирану. Пентагон готовится к операции, - CBS
Военные США заявили о готовности нанести удары по Ирану в ближайшие дни. В Белом доме сейчас просчитывают риски.
Об этом пишет CBS, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По данным источников издания, президент Трамп провел совещание с чиновниками национальной безопасности по поводу возможной операции. Войска готовы к ударам уже в выходные, однако пока окончательное решение не принято.
Белый дом взвешивает риски эскалации, а также политические, военные последствия возможных действий и сдержанности.
CBS пишет, что Пентагон в течение следующих трех дней временно выводит часть персонала из региона Ближнего Востока - преимущественно в Европу или обратно в Соединенные Штаты. Чиновники говорят, что такие шаги являются стандартной практикой перед потенциальными военными операциями и не обязательно означают неизбежность удара.
Переговоры США и Ирана
- Напомним, по данным Reuters, накануне нового раунда переговоров в Женеве Иран предложил США масштабное экономическое соглашение в обмен на снятие санкций.
- Иран после переговоров с США отказался прекратить обогащение ядерного топлива.
- Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался второй раунд непрямых переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана.
