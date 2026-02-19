РУС
Трамп обсуждает возможные удары по Ирану. Пентагон готовится к операции, - CBS

Удары США по Ирану: Трамп обсуждает операцию

Военные США заявили о готовности нанести удары по Ирану в ближайшие дни. В Белом доме сейчас просчитывают риски.

Об этом пишет CBS, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По данным источников издания, президент Трамп провел совещание с чиновниками национальной безопасности по поводу возможной операции. Войска готовы к ударам уже в выходные, однако пока окончательное решение не принято.

Белый дом взвешивает риски эскалации, а также политические, военные последствия возможных действий и сдержанности.

CBS пишет, что Пентагон в течение следующих трех дней временно выводит часть персонала из региона Ближнего Востока - преимущественно в Европу или обратно в Соединенные Штаты. Чиновники говорят, что такие шаги являются стандартной практикой перед потенциальными военными операциями и не обязательно означают неизбежность удара.

Переговоры США и Ирана

Иран США
+2
В соцмережах експерртам хрін вгодиш,то критикували чого немає удару.Тепер критикують,що можливо і будуть.
19.02.2026 12:48 Ответить
+2
Ця руда збочена собака може тільки гавкати з-під воріт. США показали,що вони країна- пустушка. Ні про що.
19.02.2026 13:22 Ответить
+1
Та не лізь туди, руде мудило. Самі розберуться. Нафта і так вже виросла, а якщо щось почнеться - ще виросте. Москалям - зайві гроші на війну.
19.02.2026 12:39 Ответить
Та не лізь туди, руде мудило. Самі розберуться. Нафта і так вже виросла, а якщо щось почнеться - ще виросте. Москалям - зайві гроші на війну.
19.02.2026 12:39 Ответить
Вот именно в Иран,которым правят союзники раши аятоллы как раз таки пусть и лезет и снесет их .Поверь это принесет Украине больше пользы когда режим аятолл рухнет чем принесет ущерба кратковременное повышение цен на нефть в результате этих действий
19.02.2026 13:44 Ответить
Спочатку бомбардування Ірану, а потім чергове припинення війни завдяки рудому піздаболу! 🤣 З іншої сторони нам це вигідно, на одного союзника ху...ла буде менше!
19.02.2026 12:40 Ответить
19.02.2026 12:48 Ответить
Щоб вже вам іран чи китай влаштував Перл- Гарбор 2:0, ще й у квадраті!!
19.02.2026 13:06 Ответить
Ой зря ты так .Если до сих пор не знаешь то шахеды,падающие на Украину спроэктированные в Иране и переданные аятоллам раше или ты на стороне пу играешь
19.02.2026 13:46 Ответить
Так пісоя Перл Харбору,вони японців розбили.
19.02.2026 14:12 Ответить
в ірані спалили статую баалу, одному з богів євреїв, тепер сша лютують - не можна гоям таке робити
19.02.2026 13:09 Ответить
19.02.2026 13:22 Ответить
Ага, дві ракети пустять і вся операція. Дорого зараз операції в ще як підуть гроби
19.02.2026 13:23 Ответить
А що так кометатори за Іран переживають, синдром жертви? Нас шахедами, а ми за Іран. Клініка 😸
19.02.2026 13:43 Ответить
Это потенциальные ухылянты ,которые подумывают уже на сторону раши переметнуться в случае шухера или когда их мобилизуют в плен сдаться
19.02.2026 13:48 Ответить
 
 