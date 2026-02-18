США близки к масштабной военной операции против Ирана, - Axios

Администрация Дональда Трампа якобы находится в шаге от решения о крупной военной кампании против Ирана, которая может начаться уже в ближайшие недели и быть значительно шире предыдущих точечных ударов.

Операция может быть совместной с Израилем

По информации источников издания, в команде президента США обсуждают сценарий, который будет ближе к полномасштабной войне, чем к ограниченной операции.

Вероятно, речь идет о совместной кампании с Израилем, более масштабной, чем так называемая "12-дневная война" в июне 2025 года, когда США нанесли удары по подземным ядерным объектам Ирана.

Еще в начале января Трамп был близок к решению о нанесении ударов, реагируя на жесткое подавление протестов в Иране. Впоследствии администрация перешла к "двойной тактике": параллельным переговорам с Тегераном по ядерной программе и наращиванию военного присутствия в регионе.

Впрочем, пока переговорный процесс, по словам источников, не дает результатов, на которые рассчитывает Вашингтон.

США стягивают силы в регион

Вблизи Ирана уже находятся два американских авианосца, около десятка военных кораблей, сотни истребителей и системы противовоздушной обороны.

Только за последние сутки на Ближний Восток направили еще около 50 истребителей.

Часть собеседников издания считает, что для подготовки такой операции нужно больше времени. В то же время один из советников президента оценивает вероятность начала операции в ближайшие недели в 90%, отмечая, что у Трампа "кончается терпение", несмотря на предостережения отдельных членов его команды.

Переговоры США и Ирана

Напомним, по данным Reuters, накануне нового раунда переговоров в Женеве Иран предложил США масштабное экономическое соглашение в обмен на снятие санкций.

Иран после переговоров с США отказался прекратить обогащение ядерного топлива.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался второй раунд непрямых переговоров между представителями Соединенных Штатов и Ирана.

