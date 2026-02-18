РУС
Новости Удары США по Ирану
1 275 17

США близки к масштабной военной операции против Ирана, - Axios

Иран скептически настроен на ядерные переговоры с Трампом

Администрация Дональда Трампа якобы находится в шаге от решения о крупной военной кампании против Ирана, которая может начаться уже в ближайшие недели и быть значительно шире предыдущих точечных ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Axios.

Операция может быть совместной с Израилем

По информации источников издания, в команде президента США обсуждают сценарий, который будет ближе к полномасштабной войне, чем к ограниченной операции.

Вероятно, речь идет о совместной кампании с Израилем, более масштабной, чем так называемая "12-дневная война" в июне 2025 года, когда США нанесли удары по подземным ядерным объектам Ирана.

Еще в начале января Трамп был близок к решению о нанесении ударов, реагируя на жесткое подавление протестов в Иране. Впоследствии администрация перешла к "двойной тактике": параллельным переговорам с Тегераном по ядерной программе и наращиванию военного присутствия в регионе.

Впрочем, пока переговорный процесс, по словам источников, не дает результатов, на которые рассчитывает Вашингтон.

США стягивают силы в регион

Вблизи Ирана уже находятся два американских авианосца, около десятка военных кораблей, сотни истребителей и системы противовоздушной обороны.

Только за последние сутки на Ближний Восток направили еще около 50 истребителей.

Часть собеседников издания считает, что для подготовки такой операции нужно больше времени. В то же время один из советников президента оценивает вероятность начала операции в ближайшие недели в 90%, отмечая, что у Трампа "кончается терпение", несмотря на предостережения отдельных членов его команды.

Переговоры США и Ирана

Иран (746) США (7032)
+3
Той придурок сам не знає що йому завтра в голову стрельне.та що намагатись передбачіти його дії марна справа
18.02.2026 16:57 Ответить
+2
Іран зарився в нори. При чому вже давно. Як Штати з моря хочуть виграти війну без повномасштабної операції на суходолі-- не зрозуміло.
18.02.2026 16:56 Ответить
+2
Це правильно, не на свого же хозяїна ху...ла нападати. А так можна ще одну війну потім завершити і знову подати себе на премію миру
18.02.2026 17:02 Ответить
Ну що сказати.
Час вже втрачено.
Аятола в бункері пересидить.
КВІР до гурій не проти.
А заляканий народ потерпить, аби тільки гірше не було.
18.02.2026 16:52 Ответить
Натомість відвернуть увагу від України
18.02.2026 17:02 Ответить
Всруться, як в Україні, коли після вичерпання БК угруповання аятола з бункера дулю покаже.
18.02.2026 17:07 Ответить
НЕ БУДЕ НІКУЯ..."ТРАМБОН" ВСІ ВІЙНИ ВЖЕ ДАВНО ПОЗАКІНЧУВАВ ПРАВДА БРЕХЛИВОЮ ХЛІБОРІЗКОЮ АМЕРИКАНСЬКОГО 3,14СТАБОЛА....
18.02.2026 16:54 Ответить
Летом ничего не случилось, может и сейчас ничего не случиться.
18.02.2026 16:55 Ответить
Іран зарився в нори. При чому вже давно. Як Штати з моря хочуть виграти війну без повномасштабної операції на суходолі-- не зрозуміло.
18.02.2026 16:56 Ответить
Той придурок сам не знає що йому завтра в голову стрельне.та що намагатись передбачіти його дії марна справа
18.02.2026 16:57 Ответить
Стратегия США осторожно купировать гнойники, типа, Венесуэлы и толкать союзников к перевооружению оправдана. Все остальное нет.
18.02.2026 17:00 Ответить
Це правильно, не на свого же хозяїна ху...ла нападати. А так можна ще одну війну потім завершити і знову подати себе на премію миру
18.02.2026 17:02 Ответить
Летом смотрел видео какого-то китайского шиза, который рассказывал о том как Иран хочет войны с США. Если война начнется - пойду смотреть что он еще там нафантазировал.
18.02.2026 17:03 Ответить
В голові у трампа знову таракани революцію устроїли
18.02.2026 17:03 Ответить
якщо тампону не вдасться порішати з Україною, може почне рішати з Іраном ?
18.02.2026 17:04 Ответить
Не при цьому Трампі.
18.02.2026 17:16 Ответить
Підгорає від файлів епштейна. Треба відволікти увагу реднеків...
18.02.2026 17:16 Ответить
це буде диво якщо Трампло таки дасть команду
18.02.2026 17:29 Ответить
Дай-то Бог. Одним москальським союзником стане менше. А ще Путлер знову нікого не захистить і не врятує, через що багато-хто нарешті замислиться: 'А чи насправді Росія супердержава?'.
18.02.2026 18:00 Ответить
Давно пора
18.02.2026 18:05 Ответить
 
 