Вплив санкцій: У Росії через падіння цін на нафту почалися банкрутства нафтових компаній

Посилення санкцій США, що обвалило ціни на російську нафту до $40 за барель і нижче, породило низку банкрутств невеликих нафтових компаній у ключових регіонах Росії.

Як пише The Moscow Times, подати заяву про банкрутство нафтової групи First Oil планує російський державний банк ВТБ.

Зазначається, що компанія накопичила близько 6 млрд руб. боргу, розплатитися за яким не може.

На її балансі є кілька невеликих родовищ із сумарними запасами 14 млн тонн, а видобуток становить 500 тис. тонн на рік.

Становище First Oil погіршилося ще за часів пандемії коронавірусу, а нові американські санкції, які змусили нафтовиків продавати сировину зі знижками до $30, "добили" бізнес.

Наприкінці 2025 року під процедуру банкрутства потрапила нафтова компанія "Янгпур", яка представляє в Росії інтереси "Беларуснефті" та розробляє дві ділянки в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Перед тим збанкрутували Астраханська нафтова компанія та компанія "Горний", яка володіла трьома ліцензіями на півдні Ненецького автономного округу.

У січні близько 7 млрд руб. із власників банкрута вимагав "Московський кредитний банк".

Стан російських нафтових компаній

На думку експертів, стан російських нафтових компаній погіршується: експортний виторг скорочується, особливо у проєктів із високою собівартістю.

За даними Росстату, половина компаній, що видобувають нафту і газ, в Росії зараз збиткові: за січень-листопад сумарно вони спрацювали в мінус на 575 млрд руб.

Ті компанії, що залишаються в прибутку, скоротили його розмір більш ніж удвічі – до 3 трлн руб. за 11 місяців.

За даними Центробанку РФ, банки були змушені реструктурувати для галузі 2,7 трлн руб. кредитів. За обсягом та часткою реструктуризацій – майже 20% – нафтогазовий сектор став лідером в економіці.

Проблеми нафтової галузі РФ

Раніше повідомлялося, що російські виробники нафти можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав обмежує експорт РФ, а її сховища переповнюються.

Також повідомлялося, що Центробанк Росії знизив прогноз середньої ціни основного російського експортного сорту Urals на поточний рік до $45 за барель. Це найнижчий рівень середньорічної ціни на російську нафту з часів пандемії. Стільки само російська нафта коштувала у 2004-2005 роках.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа вперше з часу його вступу на посаду на другий термін запровадила санкції проти Росії "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні". Під них потрапили російські нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл", а також всі їхні дочірні компанії. США також посилили тиск на Індію, вимагаючи від неї відмовитись від російської нафти.

Через це середня ціна Urals опустилася з $53,7 у жовтні до $44,9 у листопаді, $39,2 – у грудні та $41 –у січні.