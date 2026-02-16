У Росії закінчуються сховища для нерозпроданої нафти

Російські виробники нафти можуть бути змушені різко скоротити видобуток у найближчі місяці, оскільки посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа та європейських держав обмежує експорт РФ, а її сховища переповнюються.

Як пише Reuters, за даними аналітичної компанії Kpler, експорт російської морської сирої нафти впав до 3,4 млн барелів на день у січні з 3,8 млн барелів у грудні та наразі становить близько 2,8 млн барелів на день у лютому.

Водночас обсяг російської нафти, що зберігається на суднах, за останні місяці зріс до рекордно високого рівня понад 150 млн барелів, тоді як багато танкерів також уповільнили свою швидкість – обидва показники свідчать про зниження закупівель.

Перспективи закупівель

Як зазначається, тиск на російський експорт, ймовірно, посилиться в найближчі місяці, оскільки Індія, найбільший покупець російської нафти морським транспортом минулого року, готується обмежити закупівлі в рамках торговельної угоди зі США.

За даними Kpler, Індія купувала близько 1,7 млн барелів російської сирої нафти на добу минулого року, що становить приблизно половину загального обсягу експорту РФ морським транспортом. Імпорт у січні впав приблизно до 1,1 млн барелів на добу, і хоча очікується його незначне відновлення в лютому, також прогнозується різке скорочення з березня.

Незалежні китайські нафтопереробні заводи зі свого боку можуть поглинути частину обсягів нафти, але їхні можливості обмежені. На Росію вже припадало близько 20% від загального імпорту сирої нафти Китаєм у 11,5 млн барелів на добу минулого року, і Китай традиційно уникав надмірної залежності від будь-якого окремого постачальника.

Вплив на "тіньовий флот"

Це уповільнення закупівель викликає негативну ланцюгову реакцію в російській нафтовій логістиці. Довші рейси "тіньового флоту" перевантажують танкери, зменшуючи доступність суден для зберігання додаткової сирої нафти в морі, що, своєю чергою, змушує виробників перенаправляти більше нафти у внутрішні сховища.

Де Росія зберігає нафту

Розмір наземних сховищ Росії незрозумілий, оскільки уряд РФ не публікує дані, але залишок видається обмеженим. За даними старшого аналітика Kpler з питань сирої нафти Навіна Даса, запаси нафти на суші становлять близько 16 млн барелів, або близько 51% від потужності.

Росія може використовувати частини своєї мережі трубопроводів для зберігання, якщо це необхідно. Kpler оцінює, що трубопровідне зберігання та резервуари з фіксованим верхом можуть збільшити загальну наземну потужність приблизно до 100 млн барелів.

Прогнози видобутку

Утім, навіть цього буфера може виявитися недостатньо. Росія виробляє близько 9,3 млн барелів сирої нафти на добу, приблизно половина з яких експортується.

За таких темпів наземні сховища в Росії можуть швидко заповнитися, якщо експорт залишиться обмеженим, залишаючи виробникам мало варіантів, окрім скорочення виробництва.

Китайські закупівлі

Як повідомлялося, китайські незалежні нафтопереробники активно скуповують сильно здешевлену російську нафту після того, як Індія суттєво зменшила імпорт. За попередніми оцінками Vortexa Analytics, обсяги поставок російської нафти до Китаю у лютому становитимуть близько 2,07 млн барелів на добу.

Диверсифікація закупівель Індією

До того США видали генеральну ліцензію компанії Reliance Industries Ltd (Індія). Дозвіл дозволяє нафтопереробному заводу компанії безпосередньо купувати венесуельську нафту без порушення санкційного режиму.

Раніше міністр нафти Індії Хардіп Пурі заявив, що поставки з Росії вже впали до 1,3 млн барелів на день із середнього показника в 1,8 млн барелів минулого року. Очікується, що імпорт російської сирої нафти до Індії продовжуватиме скорочуватися, оскільки країна диверсифікує постачальників.

Раніше повідомлялося, що провідний нафтопереробний завод Індії – Indian Oil Corp (IOC) – купив 7 млн барелів нафти для завантаження в березні, щоб замінити російську нафту. Так,індійські нафтопереробні заводи переглядають свої стратегії, щоб відмовитися від свого провідного постачальника – Росії – та збільшити імпорт з Близького Сходу.

Раніше в січні повідомлялося, що Індія просить нафтопереробні заводи щотижнево розкривати інформацію про закупівлі російської та американської нафти, оскільки Індія прагне укласти торговельну угоду зі США.

Пізніше стало відомо, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного підприємства – індійська Reliance Industries – планує відновити закупівлі російської нафти після місячної перерви. Reliance планує отримувати нафту з Росії у лютому та березні.

До того компанія Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, повідомила, що розгляне можливість закупівлі венесуельської нафти, якщо її дозволять продавати покупцям за межами США.

Також повідомлялося, що Індія попросила державні нафтопереробні заводи розглянути можливість закупівлі більшої кількості американської та венесуельської сирої нафти після укладення торговельної угоди зі США

Домовленість Трампа

Закупівля нафти Індією перебуває під пильною увагою після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що країна погодилася припинити закупівлю російської сирої нафти в рамках торговельної угоди.

При цьому відповідь Індії полягала в тому, що вона прагне диверсифікувати свої джерела, а енергетична безпека залишається головним пріоритетом.

Як повідомлялося, на початку лютого цього року президент США Дональд Трамп підписав урядовий указ, який скасовує 25% мито на всі імпортні товари з Індії, яке було запроваджене у відповідь на закупівлю Індією російської нафти.

До того повідомлялося, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу ‒ індійська Reliance Industries ‒ почав імпортувати нафту з Венесуели. Компанія придбала супертанкер з вантажем приблизно 2 млн барелів венесуельської нафти.

Таким чином, Reliance вперше з середини 2025 року закупила венесуельську сировину, і це перша поставка венесуельської нафти індійському покупцеві після захоплення США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.