В Індії заявили про готовність купувати венесуельську нафту, "якщо дозволять США"

Індійська компанія Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, повідомила, що розгляне можливість закупівлі венесуельської нафти, якщо її дозволять продавати покупцям за межами США.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми очікуємо на уточнення щодо доступу до венесуельської нафти для покупців, які не є громадянами США, і розглянемо можливість її придбання відповідно до вимог", – заявив речник Reliance Industries.

Каракас і Вашингтон цього тижня досягли угоди щодо експорту венесуельської сирої нафти на суму до $2 млрд, приблизно 30-50 млн барелів, до США після того, як американські війська 3 січня захопили президента Ніколаса Мадуро.

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Reliance припинила закупівлі венесуельської нафти з березня 2026 року після того, як США запровадили 25% мито для країн, які купують сиру нафту у Венесуели. Конгломерат отримав останню партію венесуельської нафти у травні.

Два нафтопереробні заводи Reliance у західному штаті Гуджарат здатні переробляти близько 1,4 млн барелів сирої нафти на день. Обладнання на цих заводах дозволяє переробляти дешевшу та важчу сиру нафту з Венесуели.

Як повідомлялося, Індія почала вимагати від нафтопереробних заводів щотижня надавати дані про закупівлі російської та американської нафти, оскільки країна прагне укласти торговельну угоду зі США.

Раніше інформація про походження нафти, яку закуповують індійські компанії, зазвичай відображалася у щомісячних митних звітах та даних приватних аналітичних компаній. Це вперше, коли уряд просить нафтопереробні заводи надавати такі дані щотижня.