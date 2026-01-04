Індія попросила свої НПЗ щотижня надавати дані про імпорт російської нафти, – Reuters

Індія просить нафтопереробні заводи щотижнево розкривати інформацію про закупівлі російської та американської нафти, оскільки Індія прагне укласти торговельну угоду зі США.

Як пише Reuters із посиланням на джерела.

Походження закупівель нафти індійськими фірмами зазвичай відображається в щомісячних митних даних та даних приватних аналітичних фірм. Це перший випадок, коли уряд щотижня запитуватиме таку інформацію від нафтопереробних заводів.

Два індійські урядовці заявили, що нафтопереробним заводам не було прямо вказано скоротити закупівлі російської нафти. Однак вони та галузеві джерела заявили, що очікують, що імпорт у середньому становитиме менше 1 млн барелів на добу в найближчі місяці.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської сирої нафти зі знижкою після початку війни розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в 2022 році. Але такі закупівлі викликали негативну реакцію західних країн, які запровадили санкції проти енергетичного сектору Росії, стверджуючи, що доходи від нафти допомагають фінансувати війну РФ проти України.

США, які вже прагнули скоротити свій торговельний дефіцит із Індією, минулого року подвоїли імпортні тарифи на індійські товари до 50% як покарання за значні закупівлі російської нафти. Дві країни зараз ведуть переговори щодо потенційної торговельної угоди.

Відтак, Міністерство нафти Індії просить нафтопереробні заводи надавати щотижневу інформацію про свій імпорт з Росії та США, заявивши, що ця інформація потрібна офісу індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді.

"Ми хочемо своєчасних та точних даних про імпорт нафти з Росії та США, щоб, коли США запитують інформацію, ми могли надати перевірені цифри, замість того, щоб вони покладалися на вторинні джерела", – заявив один зі співрозмовників агентства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Індійські закупівлі російської нафти

На початку січня стало відомо, що щонайменше три танкери з російською нафтою вказують завод Reliance на західному узбережжі Індії як наступний пункт призначення.

До того індійська компанія Reliance Industries Ltd. відновила закупівлі російської сирої нафти зі знижкою, купуючи барелі у постачальників, які не підпадають під санкції, та направляючи їх на свій нафтопереробний завод у Гуджараті.

Найбільший нафтопереробний завод Індії уклав контракт на танкери Aframax у RusExport і направляє нафту на завод з потужністю 660 тис. барелів на день.

Окрім заводу в Джамнагарі потужністю 660 тис. барелів на день, який обслуговує внутрішній ринок, Reliance також експлуатує там установку потужністю 700 тис. барелів на день для експорту продукції.

До того індійські урядовці прогнозували, що в грудні ввезення російської нафти знизиться до приблизно 800 тис. барелів на добу. Причиною є жорсткіший контроль за дотриманням західних обмежень. Останніми тижнями країна посилила перевірки в портах і банках. У листопаді Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів російської нафти щодня.

Збільшений нагляд відбувається на фоні прагнення Індії укласти ширшу торговельну угоду зі США, які в серпні запровадили 50% мита на індійські товари, зокрема через закупівлі Індією російської нафти.