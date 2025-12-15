Індія може скоротити імпорт нафти з РФ через посилення контролю, - Bloomberg

Індійські чиновники припускають, що цього місяця імпорт нафти з РФ скоротиться до близько 800 тис. барелів на добу. Це пов'язано із посиленням перевірок дотримання західних обмежень.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Джерела, обізнані із ситуацією, стверджують, що протягом останніх тижнів Індія посилила контроль у портах та банках. Так, у листопаді країна імпортувала близько 1,9 млн барелів російської нафти на добу.

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Аналітики з Kpler вважають, що грудневі поставки можуть знизитися приблизно до 1,3 млн барелів на день.

Bloomberg пише, що посилення контролю відбувається на тлі спроб Індії укласти ширшу торговельну угоду зі США, які запровадили у серпні 50% мита на індійські товари, зокрема через купівлю Індією російської нафти.

Відомо, що поставки сирої нафти з Росії, що не підпадає під санкції, триває, проте трейдери та нафтопереробні заводи шукають шляхи обходу обмежень для санкційної нафти, щодо якої індійська влада посилила контроль.

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Чотири із семи найбільших індійських нафтопереробних заводів, зокрема Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., продовжують купувати несанкціоновану сиру російську нафту через значні знижки.

Індійські чиновники заявили цього тижня, що посилено портові перевірки так званих танкерів тіньового флоту, а банки посилили контроль над платежами.

Також Міністерство судноплавства Індії посилило вимоги до суден, вимагаючи надавати сертифікати походження, дані реєстрації прапора та іншу документацію.

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Що передувало

Нагадаємо, 23 жовтня США ввели санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу" — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній. Санкції США ввели "через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу".

Крім того, медіа повідомляли, що Індія також хоче скоротити імпорт російської нафти, щоб дотримуватися американських санкцій. Разом із Китаєм вони шукають альтернативні джерела постачання — з Близького Сходу, Африки та Латинської Америки.

31 жовтня Reuters писало, що найбільший індійський НПЗ придбав пʼять партій російської нафти з поставкою до індійського порту в грудні. Це 3,5 мільйона барелів.

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