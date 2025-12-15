Индия может сократить импорт нефти из РФ из-за усиления контроля, - Bloomberg

Индийские чиновники предполагают, что в этом месяце импорт нефти из РФ сократится до около 800 тыс. баррелей в сутки. Это связано с усилением проверок соблюдения западных ограничений.

Что известно

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что в течение последних недель Индия усилила контроль в портах и банках. Так, в ноябре страна импортировала около 1,9 млн баррелей российской нефти в сутки.

Аналитики из Kpler считают, что декабрьские поставки могут снизиться примерно до 1,3 млн баррелей в день.

Bloomberg пишет, что усиление контроля происходит на фоне попыток Индии заключить более широкое торговое соглашение с США, которые ввели в августе 50% пошлину на индийские товары, в частности из-за покупки Индией российской нефти.

Известно, что поставки сырой нефти из России, не подпадающей под санкции, продолжаются, однако трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы ищут пути обхода ограничений для санкционной нефти, в отношении которой индийские власти усилили контроль.

Четыре из семи крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов, в частности Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., продолжают покупать несанкционированную сырую российскую нефть из-за значительных скидок.

Индийские чиновники заявили на этой неделе, что усилены портовые проверки так называемых танкеров теневого флота, а банки усилили контроль над платежами.

Также Министерство судоходства Индии ужесточило требования к судам, требуя предоставлять сертификаты происхождения, данные регистрации флага и другую документацию.

Что предшествовало

Напомним, 23 октября США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - это две крупнейшие российские нефтегазовые компании. В санкционный список также попал ряд их дочерних компаний. Санкции США ввели "из-за отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу".

Кроме того, СМИ сообщали, что Индия также хочет сократить импорт российской нефти, чтобы соблюдать американские санкции. Вместе с Китаем они ищут альтернативные источники поставок — из Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

31 октября Reuters писало, что крупнейший индийский НПЗ приобрел пять партий российской нефти с поставкой в индийский порт в декабре. Это 3,5 миллиона баррелей.

