Иран отказался останавливать обогащение урана после переговоров с США
Иран после переговоров с США отказался прекратить обогащение ядерного топлива.
Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в публикации издания The Wall Street Journal.
По словам иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, Тегеран не согласится ни прекратить обогащение, ни вывезти этот процесс за пределы страны.
Стороны не проводили прямых встреч, а вели поочередные консультации через дипломатов из Омана.
Иран подтвердил свою позицию по ядерной программе
Стороны намерены встретиться снова для продолжения обсуждений.
Несмотря на это, ни Тегеран, ни Вашингтон существенно не отступили от своих первоначальных позиций, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.
Аналитики и чиновники имели невысокие ожидания от переговоров из-за настаивания США включить в переговоры иранскую программу баллистических ракет и поддержку региональных группировок.
Тегеран назвал успешным первый этап непрямых переговоров с США
В то же время Тегеран высоко оценил результаты первого раунда непрямых переговоров с США по снижению напряженности, пишет издание Bloomberg.
Иранская делегация считает, что переговоры начались "в добром духе" и могут привести к согласованию рамок для дальнейших обсуждений.
Успех этих переговоров может открыть путь к дальнейшим шагам по снижению геополитической напряженности.
- Ранее СМИ распространили информацию о том, что администрация Соединенных Штатов прорабатывает вариант формирования временного правительства в Иране в случае потери действующей властью контроля над управлением страной. По словам собеседников, осведомленных об американских усилиях по поиску альтернативы нынешнему иранскому руководству, к процессу непосредственно привлечен зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Продовженню бути! З кепкою mägå та цеберком попкорну )))
А так вперто "бив себе ногами в груди", "хахлом" прикидаючись...
а хохол тут, як раз, ти - бо виступаєш проти української ядерної зброї
І я не "виступаю проти української ядерної зброї", а пояснюю придуркам на "Цензорі", ЧОМУ Україна не зможе її мать...
бо ти не можеш в математику.
якщо вбивство 1195 людей -- тероризм, то що таке вбивство 65410 людей, серед них 18500 дітей?
>а пояснюю придуркам на "Цензорі", ЧОМУ Україна не зможе її мать...
вже сто разів даунам пояснювали, чому Україна може створити ядерну зброю, але ти фізику знаєш десь так само, як історію злочинів ізраїлю.
вони якось пояснюють чи дозволяють вбивства 18,500 дітей? як це працює, з точки зору юриспруденції?
йди читати талмуд, там багато про таких як ти гоїв написано
мітміФ ******** літератури, кіно та геймдейву.
Чого від вибуху на Близькому Сході має щось вибухове спрацювати між кнр, расіяй та сша ???
Це мабуть з амеоиканських відео-шидеврів , яки хлинули з бачка у 80-90 - коли в салуні/барі один одному в пику хтось дзенькнув , одразу вся контора перетворюється на побоїще
Домовленості з трампоном - такаж х*йня як і домовленості з х*йлом!
Так ще й нах*й можна посилати як одного, так і другого - ВМИЮТЬСЯ!
А іран розуміє, що війну трампон не почне, щоб там неволав.