Иран отказался останавливать обогащение урана после переговоров с США

Иран после переговоров с США отказался прекратить обогащение ядерного топлива.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в публикации издания The Wall Street Journal.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, Тегеран не согласится ни прекратить обогащение, ни вывезти этот процесс за пределы страны.

Стороны не проводили прямых встреч, а вели поочередные консультации через дипломатов из Омана.

Читайте также: США готовят временное правительство для Ирана на случай потери контроля действующей властью, - СМИ

Иран подтвердил свою позицию по ядерной программе

Стороны намерены встретиться снова для продолжения обсуждений.

Несмотря на это, ни Тегеран, ни Вашингтон существенно не отступили от своих первоначальных позиций, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

Аналитики и чиновники имели невысокие ожидания от переговоров из-за настаивания США включить в переговоры иранскую программу баллистических ракет и поддержку региональных группировок.

Читайте: Цены на нефть выросли после резкого падения накануне на фоне переговоров между США и Ираном

Тегеран назвал успешным первый этап непрямых переговоров с США

В то же время Тегеран высоко оценил результаты первого раунда непрямых переговоров с США по снижению напряженности, пишет издание Bloomberg.

Иранская делегация считает, что переговоры начались "в добром духе" и могут привести к согласованию рамок для дальнейших обсуждений.

Успех этих переговоров может открыть путь к дальнейшим шагам по снижению геополитической напряженности.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что администрация Соединенных Штатов прорабатывает вариант формирования временного правительства в Иране в случае потери действующей властью контроля над управлением страной. По словам собеседников, осведомленных об американских усилиях по поиску альтернативы нынешнему иранскому руководству, к процессу непосредственно привлечен зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Читайте также: США призвали американцев покинуть территорию Ирана на фоне новых угроз Трампа нанести удар