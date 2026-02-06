Иран отказался останавливать обогащение урана после переговоров с США

Иран отказался прекращать обогащение урана

Иран после переговоров с США отказался прекратить обогащение ядерного топлива.

Как сообщает Цензор Нет, об этом говорится в публикации издания The Wall Street Journal.

По словам иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи, Тегеран не согласится ни прекратить обогащение, ни вывезти этот процесс за пределы страны.

Стороны не проводили прямых встреч, а вели поочередные консультации через дипломатов из Омана.

Иран подтвердил свою позицию по ядерной программе

Стороны намерены встретиться снова для продолжения обсуждений.

Несмотря на это, ни Тегеран, ни Вашингтон существенно не отступили от своих первоначальных позиций, сообщили источники, знакомые с ходом переговоров.

Аналитики и чиновники имели невысокие ожидания от переговоров из-за настаивания США включить в переговоры иранскую программу баллистических ракет и поддержку региональных группировок.

Тегеран назвал успешным первый этап непрямых переговоров с США

В то же время Тегеран высоко оценил результаты первого раунда непрямых переговоров с США по снижению напряженности, пишет издание Bloomberg.

Иранская делегация считает, что переговоры начались "в добром духе" и могут привести к согласованию рамок для дальнейших обсуждений. 

Успех этих переговоров может открыть путь к дальнейшим шагам по снижению геополитической напряженности.

  • Ранее СМИ распространили информацию о том, что администрация Соединенных Штатов прорабатывает вариант формирования временного правительства в Иране в случае потери действующей властью контроля над управлением страной. По словам собеседников, осведомленных об американских усилиях по поиску альтернативы нынешнему иранскому руководству, к процессу непосредственно привлечен зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Топ комментарии
+12
Знову серуна Тромба який увісні урегулював 100500 воєн, в реальному світі гівном накормили. Не чую від Тромба що сша повинні піти на поступки і укласти з іраном мірну угоду і віддати Каліфорнію.
06.02.2026 22:52 Ответить
06.02.2026 22:52 Ответить
+11
Не дивно!"Наразі кожна країна розуміє, що тільки ядерна зброя може бути гарантом її безпеки!
06.02.2026 22:40 Ответить
06.02.2026 22:40 Ответить
+7
Інші країни ссуться нападати на ядерні країни. А ядерні країни між собою можуть мати лише невеличкі місцеві конфлікти, а не повномасштабні війни.
06.02.2026 22:47 Ответить
06.02.2026 22:47 Ответить
Так файно їла, і так погано всралась!
06.02.2026 22:32 Ответить
06.02.2026 22:32 Ответить
Подивишся на живому прикладі що буде станеться з країною 😁
06.02.2026 23:14 Ответить
06.02.2026 23:14 Ответить
Якщо відмова від яз привела до війни, то чому путін 20 років чекав щоб напасти?
06.02.2026 23:50 Ответить
06.02.2026 23:50 Ответить
Не чекав. Готувався. Клепав ракети, танки, бомби, літаки...
07.02.2026 15:59 Ответить
07.02.2026 15:59 Ответить
Пізда чалматим.
06.02.2026 22:37 Ответить
06.02.2026 22:37 Ответить
Боти, сходи *****.
06.02.2026 23:01 Ответить
06.02.2026 23:01 Ответить
Іран не жертва, він і є загроза.
06.02.2026 22:59 Ответить
06.02.2026 22:59 Ответить
Ти дебіл, чи просто троль? В державній програмі Ірану прямо вказано, геноцид Ізраілю. Іди *****.
06.02.2026 23:04 Ответить
06.02.2026 23:04 Ответить
давай цитату, в якому документі це написано
06.02.2026 23:06 Ответить
06.02.2026 23:06 Ответить
Цьому серіалу вже багато років

Продовженню бути! З кепкою mägå та цеберком попкорну )))
06.02.2026 22:38 Ответить
06.02.2026 22:38 Ответить
Якщо США і Ізраїль не знищать остаточно ядерну програму, то це може стати початком застосування ядерної зброї, спочатку Ірану проти Ізраїлю, а потім вже понесеться ця лавина далі і ядерна зима накриє землю. Сподіваюся в Трампа стане духу вирішити питання з ними.
06.02.2026 22:39 Ответить
06.02.2026 22:39 Ответить
нащо ірану використовувати свою яз проти ізраїлю? щоб отримати ядерну відповідь і щоб мільйони загинули?
06.02.2026 22:41 Ответить
06.02.2026 22:41 Ответить
Чалматых фанатиков никто не спрашивает. У Украины своего ЯО не было никогда.
06.02.2026 23:00 Ответить
06.02.2026 23:00 Ответить
в 91 році у нас була власна ядерна зброя.
06.02.2026 23:03 Ответить
06.02.2026 23:03 Ответить
То було зброя Москви, Україна була лише країною базування.
07.02.2026 02:54 Ответить
07.02.2026 02:54 Ответить
Стратегічна так..а тактична була наша..включаючи тактичні ракети
07.02.2026 12:45 Ответить
07.02.2026 12:45 Ответить
А тактичну зброю кацапи вивезли в України задовго до Будапешта і нікого не питали.
07.02.2026 14:04 Ответить
07.02.2026 14:04 Ответить
після..в 98 ще була
07.02.2026 14:09 Ответить
07.02.2026 14:09 Ответить
Не було.
07.02.2026 17:59 Ответить
07.02.2026 17:59 Ответить
В 96 точно було 203мм...зберігались в свинцевих контейнерах на колесиках і зверху стояли заряди...це був склад 1 розряду на кордоні з ПМР..в 98-2000 роках його вивезли...я особисто спілкувався з людьми в кого ці подарунки зберігались у сховищі
07.02.2026 18:25 Ответить
07.02.2026 18:25 Ответить
У релігійних фанатиків здорового глузду нема.
06.02.2026 23:06 Ответить
06.02.2026 23:06 Ответить
Ще один ********. Які такі "ізраільські терористи".
07.02.2026 02:51 Ответить
07.02.2026 02:51 Ответить
Ну, от ти кацапські "лапті" і "засвітив"... Що і потрібно було довести...
А так вперто "бив себе ногами в груди", "хахлом" прикидаючись...
07.02.2026 03:00 Ответить
07.02.2026 03:00 Ответить
яке ж ти хворе, мільйони людей по всьому світу, в тому числі в Європі та США виступали проти ізраїльського тероризму, до чого тут лапті?

а хохол тут, як раз, ти - бо виступаєш проти української ядерної зброї

10.02.2026 13:27 Ответить
10.02.2026 13:27 Ответить
А я не належу до тих "мільйонів"... Я належу до тих десятків міойонів, які підтримують Ізраїль, у їх протистоянні арабським терористам...
І я не "виступаю проти української ядерної зброї", а пояснюю придуркам на "Цензорі", ЧОМУ Україна не зможе її мать...
10.02.2026 13:45 Ответить
10.02.2026 13:45 Ответить
>А я не належу до тих "мільйонів"... Я належу до тих десятків міойонів, які підтримують Ізраїль

бо ти не можеш в математику.
якщо вбивство 1195 людей -- тероризм, то що таке вбивство 65410 людей, серед них 18500 дітей?

>а пояснюю придуркам на "Цензорі", ЧОМУ Україна не зможе її мать...

вже сто разів даунам пояснювали, чому Україна може створити ядерну зброю, але ти фізику знаєш десь так само, як історію злочинів ізраїлю.
10.02.2026 14:12 Ответить
10.02.2026 14:12 Ответить
Дурню! Зате я "можу в юриспруденцію"... Бо війна і зброя - це не тільки "математика", але, й, в більшій мірі - питання міжнародного права...
10.02.2026 14:19 Ответить
10.02.2026 14:19 Ответить
Дурню! МКС як раз і надало оцінку діям ізраїльських терористів, серед яких друг путіна - бібі нетаньяху.
10.02.2026 14:27 Ответить
10.02.2026 14:27 Ответить
А "історія", для тебе - це лише період правління Нетаньяху? А куди діть попередні десятки років?
10.02.2026 15:08 Ответить
10.02.2026 15:08 Ответить
>А куди діть попередні десятки років?

вони якось пояснюють чи дозволяють вбивства 18,500 дітей? як це працює, з точки зору юриспруденції?
10.02.2026 15:23 Ответить
10.02.2026 15:23 Ответить
Тине єврей з Одеси? Бо кажуть, що тільки вони відповідають питаннями на питання...
10.02.2026 15:27 Ответить
10.02.2026 15:27 Ответить
Так буде відповідь, чи ні? Ти ж наче займався юриспруденцією.
10.02.2026 15:33 Ответить
10.02.2026 15:33 Ответить
Після твоєї...
10.02.2026 15:58 Ответить
10.02.2026 15:58 Ответить
Не вийде так. Якщо ти вважаєш, що "попередні десятки років" дозволяють вбивства тисяч дітей, так і пиши.
10.02.2026 16:05 Ответить
10.02.2026 16:05 Ответить
Не вийде? Тоді "Йди лісом...".
10.02.2026 16:08 Ответить
10.02.2026 16:08 Ответить
окей, ще один юдофіл-любитель терористів злився.

йди читати талмуд, там багато про таких як ти гоїв написано
10.02.2026 16:11 Ответить
10.02.2026 16:11 Ответить
Бо іран хоче знищити Ізраїль і коли в нього з'явиться ядерна зброя, ці аятольські мавпи її застосують проти Ізраїлю. Тому важливо їх зупинити до того, поки станеться цей жах.
06.02.2026 23:33 Ответить
06.02.2026 23:33 Ответить
Це міт міФ ******** літератури, кіно та геймдейву.
Чого від вибуху на Близькому Сході має щось вибухове спрацювати між кнр, расіяй та сша ???
Це мабуть з амеоиканських відео-шидеврів , яки хлинули з бачка у 80-90 - коли в салуні/барі один одному в пику хтось дзенькнув , одразу вся контора перетворюється на побоїще
06.02.2026 22:54 Ответить
06.02.2026 22:54 Ответить
Іди ще подумай, дебіле.
06.02.2026 23:02 Ответить
06.02.2026 23:02 Ответить
Яким чином ядерна зброя гарантує безпеку?
06.02.2026 22:45 Ответить
06.02.2026 22:45 Ответить
Так просто? Бо я інші сценарії бачу
06.02.2026 23:01 Ответить
06.02.2026 23:01 Ответить
які? можете навести хоч 1 приклад повномасштабної війни між ядерними країнами?
06.02.2026 23:02 Ответить
06.02.2026 23:02 Ответить
В цю казочку лише діти вірять.
06.02.2026 23:53 Ответить
06.02.2026 23:53 Ответить
Наразі кожен фюрер авторитарного режиму зрозуміє, що получити авторитет у Тромба можна лише поводивши йому по щоках із внутрішньої сторони і засадивши йому по самі помідори 🍅
06.02.2026 23:12 Ответить
06.02.2026 23:12 Ответить
донні зупинив 8+воєн і одне збагачення урану ))
06.02.2026 22:46 Ответить
06.02.2026 22:46 Ответить
Якщо не геть тупі, то погодяться ,але нічого з того виконувати не збираючись. Номер не пройде, звісно. Американці неабияк жорстокі з слабаками, і так довго стримувались.
06.02.2026 22:48 Ответить
06.02.2026 22:48 Ответить
Іран не слабаки. Тому Сша їх сс*ться
07.02.2026 02:35 Ответить
07.02.2026 02:35 Ответить
Я не "врубаюся"... Що таке? Трамп же "бив у дзвони", що розгромив зводи зі збагачення урану!
07.02.2026 03:02 Ответить
07.02.2026 03:02 Ответить
чергова перемога тромба
07.02.2026 04:40 Ответить
07.02.2026 04:40 Ответить
Схожим чином мала б діяти й Україна в 90-ті, коли США та Росія нас примушували здати ядерну зброю. В нас же тоді була значно сильніша позиція, ніж зараз у Ірану, бо ми ВЖЕ МАЛИ третій в світі ядерний потенціал. І хто нам щось реально тоді міг зробити? А наші політики та керманичі, закатав штанці, кинулися виконувати, бо мали купу комплексів і намагалися комусь сподобатися. Ну а тепер ми всі вигрібаємо.
07.02.2026 07:36 Ответить
07.02.2026 07:36 Ответить
І нічого дивного...
Домовленості з трампоном - такаж х*йня як і домовленості з х*йлом!
Так ще й нах*й можна посилати як одного, так і другого - ВМИЮТЬСЯ!
07.02.2026 08:08 Ответить
07.02.2026 08:08 Ответить
Мадура вже послав...
07.02.2026 11:12 Ответить
07.02.2026 11:12 Ответить
Мадура навпаки, кричав на трьох язиках "нет вайне, давайте домовлятись, піз-піз-піз"...
А іран розуміє, що війну трампон не почне, щоб там неволав.
07.02.2026 15:17 Ответить
07.02.2026 15:17 Ответить
У Трампа талановиті перемовники: партнер по гольфу, зять. Це у них помади такі.
07.02.2026 10:28 Ответить
07.02.2026 10:28 Ответить
 
 