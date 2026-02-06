РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18357 посетителей онлайн
Новости Трамп угрожает Ирану Удары США по Ирану
1 175 4

США готовят временное правительство для Ирана на случай потери контроля действующей властью, - СМИ

Иран скептически настроен на ядерные переговоры с Трампом

Администрация Соединенных Штатов прорабатывает вариант формирования временного правительства в Иране в случае потери действующей властью контроля над управлением страной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The National.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам собеседника издания, осведомленного об американских усилиях по поиску альтернативы нынешнему иранскому руководству, к процессу непосредственно привлечен зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Он, в частности, работает над формированием круга ирано-американских предпринимателей, которые могут предоставлять консультации по возможному созданию переходной административной модели управления Ираном.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть выросли после резкого падения накануне на фоне переговоров между США и Ираном

Источник также отметил, что Вашингтон планирует собрать иранских оппозиционеров в Палм-Бич (штат Флорида). Встреча может состояться уже в ближайшие выходные, однако организационные трудности затрудняют ее подготовку.

Пока неизвестно, будут ли проходить переговоры непосредственно в президентской резиденции Мар-а-Лаго или в другом месте поблизости. В Белом доме эти сообщения официально не комментировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США призвали американцев покинуть территорию Ирана на фоне новых угроз Трампа нанести удар

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США готовы снова применить силу, если Иран возобновит ядерную деятельность, - Трамп

Автор: 

Иран (2905) США (29380)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось в Білому домі санітари трампа почали задумуватись- а якщо нам ввалять?
Не вдасця бліцкриг, може, просто вимагати від мулл перейменувати Тегеран в Трампон?
показать весь комментарий
06.02.2026 10:55 Ответить
А десь у ростові, ламаючі кулькові ручки, єнакієвський шльопер почав писати резюме:
- Гатов возглавіть страну! Біл прем*єром, презиком, магу разганять мітінгі! В случає шухера, по вашей камандє, здрисну моментально...
Аятолла Вітя
показать весь комментарий
06.02.2026 10:56 Ответить
Ну все чекаємо відео з Ірану- абдула тут аль шері тут алі і аббас тоже тут. Кава на манхеттені через рік. Потужно .Тощо.
показать весь комментарий
06.02.2026 10:57 Ответить
"Припиню війну за 24 години".
показать весь комментарий
06.02.2026 12:02 Ответить
 
 