США готовят временное правительство для Ирана на случай потери контроля действующей властью, - СМИ

Администрация Соединенных Штатов прорабатывает вариант формирования временного правительства в Иране в случае потери действующей властью контроля над управлением страной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The National.

По словам собеседника издания, осведомленного об американских усилиях по поиску альтернативы нынешнему иранскому руководству, к процессу непосредственно привлечен зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Он, в частности, работает над формированием круга ирано-американских предпринимателей, которые могут предоставлять консультации по возможному созданию переходной административной модели управления Ираном.

Источник также отметил, что Вашингтон планирует собрать иранских оппозиционеров в Палм-Бич (штат Флорида). Встреча может состояться уже в ближайшие выходные, однако организационные трудности затрудняют ее подготовку.

Пока неизвестно, будут ли проходить переговоры непосредственно в президентской резиденции Мар-а-Лаго или в другом месте поблизости. В Белом доме эти сообщения официально не комментировали.

Что предшествовало?

Ранее Трамп говорил, что Иран "серьезно ведет переговоры" с Соединенными Штатами, однако отказался сказать, принял ли он решение о возможном ударе.

В то же время в Иране пригрозили США "серьезными потерями" в случае ударов по стране.

Трамп сказал, что США готовы снова применить силу, если Иран возобновит ядерную деятельность.

