США готують тимчасовий уряд для Ірану на випадок втрати контролю чинною владою, - ЗМІ
Адміністрація Сполучених Штатів опрацьовує варіант формування тимчасового уряду в Ірані у разі втрати чинною владою контролю над управлінням країною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The National.
За словами співрозмовника видання, обізнаного з американськими зусиллями щодо пошуку альтернативи нинішньому іранському керівництву, до процесу безпосередньо залучений зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Він, зокрема, працює над формуванням кола ірано-американських підприємців, які можуть надавати консультації щодо можливого створення перехідної адміністративної моделі управління Іраном.
Джерело також зазначило, що Вашингтон планує зібрати іранських опозиційних діячів у Палм-Біч (штат Флорида). Зустріч може відбутися вже найближчими вихідними, однак організаційні труднощі ускладнюють її підготовку.
Поки що невідомо, чи проходитимуть переговори безпосередньо в президентській резиденції Мар-а-Лаго, чи в іншому місці поблизу. У Білому домі ці повідомлення офіційно не коментували.
Що передувало?
- Раніше Трамп казав, що Іран "серйозно веде переговори" зі Сполученими Штатами, проте відмовився сказати, чи ухвалив він рішення про можливий удар.
- Водночас в Ірані пригрозили США "серйозними втратами" у разі ударів по країні.
- Трамп сказав, що США готові знову застосувати силу, якщо Іран відновить ядерну діяльність.
