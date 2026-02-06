США готують тимчасовий уряд для Ірану на випадок втрати контролю чинною владою, - ЗМІ

Адміністрація Сполучених Штатів опрацьовує варіант формування тимчасового уряду в Ірані у разі втрати чинною владою контролю над управлінням країною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The National.

За словами співрозмовника видання, обізнаного з американськими зусиллями щодо пошуку альтернативи нинішньому іранському керівництву, до процесу безпосередньо залучений зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Він, зокрема, працює над формуванням кола ірано-американських підприємців, які можуть надавати консультації щодо можливого створення перехідної адміністративної моделі управління Іраном.

Джерело також зазначило, що Вашингтон планує зібрати іранських опозиційних діячів у Палм-Біч (штат Флорида). Зустріч може відбутися вже найближчими вихідними, однак організаційні труднощі ускладнюють її підготовку.

Поки що невідомо, чи проходитимуть переговори безпосередньо в президентській резиденції Мар-а-Лаго, чи в іншому місці поблизу. У Білому домі ці повідомлення офіційно не коментували.

Що передувало?

Раніше Трамп казав, що Іран "серйозно веде переговори" зі Сполученими Штатами, проте відмовився сказати, чи ухвалив він рішення про можливий удар.

Водночас в Ірані пригрозили США "серйозними втратами" у разі ударів по країні.

Трамп сказав, що США готові знову застосувати силу, якщо Іран відновить ядерну діяльність.

