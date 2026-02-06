США готують тимчасовий уряд для Ірану на випадок втрати контролю чинною владою, - ЗМІ

Іран скептично налаштований на ядерні переговори з Трампом

Адміністрація Сполучених Штатів опрацьовує варіант формування тимчасового уряду в Ірані у разі втрати чинною владою контролю над управлінням країною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The National.

За словами співрозмовника видання, обізнаного з американськими зусиллями щодо пошуку альтернативи нинішньому іранському керівництву, до процесу безпосередньо залучений зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Він, зокрема, працює над формуванням кола ірано-американських підприємців, які можуть надавати консультації щодо можливого створення перехідної адміністративної моделі управління Іраном.

Джерело також зазначило, що Вашингтон планує зібрати іранських опозиційних діячів у Палм-Біч (штат Флорида). Зустріч може відбутися вже найближчими вихідними, однак організаційні труднощі ускладнюють її підготовку.

Поки що невідомо, чи проходитимуть переговори безпосередньо в президентській резиденції Мар-а-Лаго, чи в іншому місці поблизу. У Білому домі ці повідомлення офіційно не коментували.

Щось в Білому домі санітари трампа почали задумуватись- а якщо нам ввалять?
Не вдасця бліцкриг, може, просто вимагати від мулл перейменувати Тегеран в Трампон?
06.02.2026 10:55 Відповісти
А десь у ростові, ламаючі кулькові ручки, єнакієвський шльопер почав писати резюме:
- Гатов возглавіть страну! Біл прем*єром, презиком, магу разганять мітінгі! В случає шухера, по вашей камандє, здрисну моментально...
Аятолла Вітя
06.02.2026 10:56 Відповісти
Ну все чекаємо відео з Ірану- абдула тут аль шері тут алі і аббас тоже тут. Кава на манхеттені через рік. Потужно .Тощо.
06.02.2026 10:57 Відповісти
"Припиню війну за 24 години".
06.02.2026 12:02 Відповісти
 
 